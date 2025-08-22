Mundo

Israel advirtió que destruirá la ciudad de Gaza si Hamas no acepta el desarme y la liberación total de los rehenes

El ministro de Defensa, Israel Katz, aseguró que aumentarán las operaciones militares hasta lograr la rendición del grupo terrorista palestino. “Las puertas del infierno se abrirán sobre las cabezas de los asesinos y violadores de Hamas en Gaza”, afirmó

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz (EFE)

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, advirtió este viernes que la Ciudad de Gaza será destruida si el grupo terrorista Hamas no acepta desarmarse, liberar a todos los rehenes restantes en el territorio y poner fin a la guerra en los términos de Israel.

“Ayer aprobamos los planes de las FDI para derrotar a Hamas en Gaza, con fuego intenso, evacuación de residentes y maniobras”, señaló Katz en un comunicado publicado en su cuenta de X.

"Pronto las puertas del infierno se abrirán sobre las cabezas de los asesinos y violadores de Hamas en Gaza, hasta que acepten las condiciones de Israel para poner fin a la guerra, la principal de las cuales es la liberación de todos los rehenes y su desarme", advirtió.

Katz agregó que, de no cumplirse estas condiciones, “Gaza, la capital de Hamas, se convertirá en Rafah y Beit Hanoun”, en referencia a dos ciudades del enclave que fueron en gran parte destruidas durante operaciones militares israelíes previas.

Katz asguró que la Ciudad de Gaza será destruida si el grupo terrorista Hamas no acepta desarmarse, liberar a todos los rehenes restantes en el territorio y poner fin a la guerra en los términos de Israel (REUTERS/Dawoud Abu Alkas)

El anuncio se produce en el marco de la escalada del conflicto en Gaza. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó el jueves por la noche que dio instrucciones para el inicio inmediato de negociaciones con el objetivo de liberar a todos los rehenes y poner fin a la guerra en la Franja de Gaza bajo términos aceptables para Israel.

Según un comunicado en video difundido por su oficina, Netanyahu indicó que se encontraba en la División de Gaza para aprobar los planes militares destinados a tomar el control de la ciudad y derrotar al grupo terrorista palestino Hamas.

“Al mismo tiempo”, dijo Netanyahu, “he ordenado comenzar negociaciones inmediatas para la liberación de todos nuestros rehenes y para el fin de la guerra, en términos aceptables para Israel”.

El primer ministro subrayó la relación entre ambos objetivos: “Estas dos cosas, derrotar a Hamas y liberar a todos nuestros rehenes, van de la mano”. Netanyahu expresó su agradecimiento a los soldados de reserva y al ejército regular “por este objetivo vital”.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó el jueves por la noche que dio instrucciones para el inicio inmediato de negociaciones con el objetivo de liberar a todos los rehenes y poner fin a la guerra en la Franja de Gaza bajo términos aceptables para Israel.

Mientras Hamas aceptó a comienzos de esta semana una propuesta de acuerdo limitado que incluiría la liberación parcial de rehenes, Netanyahu no descartó esta posibilidad, pero reiteró que solo aprobará un acuerdo que garantice la liberación de la totalidad de los cautivos israelíes.

Israel abatió a un comandante de Hamas implicado en la masacre del 7 de octubre

El Ejército de Israel anunció el miércoles la muerte de Muhammad Naif Abu Shamala, comandante de Hamas que participó en los ataques terroristas del 7 de octubre de 2023.

La acción militar ocurrió en Khan Younis, una localidad que ha sido objetivo de repetidas operaciones desde que se intensificó el conflicto entre las fuerzas israelíes y el grupo palestino islamista.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) identificaron a Abu Shamala como líder de la unidad de élite Nukhba del grupo islamista Hamas. Según el comunicado, “el terrorista se infiltró en Israel y tomó parte en el intento de infiltración en el Puesto Ma’aras de las FDI durante la brutal masacre del 7 de octubre”.

Muhammad Naif Abu Shamala, jefe de la unidad de élite Nukhba del grupo Hamas

Las FDI también señalaron que el comandante abatido planificó “numerosos ataques contra las tropas israelíes durante el transcurso de la guerra en Gaza”.

El comunicado no especificó las circunstancias exactas de la muerte de Abu Shamala, aunque destacó que la operación formó parte de los esfuerzos por neutralizar a quienes participaron directamente en los hechos del 7 de octubre.

(Con información de AFP)

