Al menos 12 muertos y varios desaparecidos por el derrumbe de un puente en obras en China

El suceso se produjo sobre el río Amarillo, cuando se rompieron unas cuerdas utilizadas en los trabajos de construcción de un paso ferroviario

El momento en el que se desploma el puente del ferrocarril Sichuan-Qinghai en China

Al menos 12 personas perdieron la vida y varios permanecen desaparecidas tras un accidente en un puente en construcción en el oeste de China.

El suceso se produjo este viernes aproximadamente a las 3.00 hora local (19.00 GMT del jueves) en un puente ferroviario en obras sobre el río Amarillo, en la provincia occidental de Qinghai, cuando se rompieron unas cuerdas utilizadas en los trabajos de construcción.

En el momento del siniestro, quince trabajadores y un jefe de obra se encontraban en el área más afectada por el incidente, según el oficial Diario del Pueblo.

Según el Departamento de Gestión de Emergencias de Qinghai, se activaron operaciones de búsqueda y rescate que permanecen activas en la mañana local del viernes.

La obra forma parte de la línea ferroviaria entre las provincias de Sichuan (centro) y Qinghai, situada en el altiplano tibetano.

El puente en el que se produjo el siniestro, llamado Jianzha, es una de las estructuras más destacadas del proyecto.

Un video publicado por la cadena estatal CCTV mostró cómo la sección central del arco del puente Jianzha cedió repentinamente y se precipitó a las aguas del río Amarillo.

El puente de Jianzha, situado en la línea Sichuan-Qinghai, es el puente de arco continuo con vigas de acero de doble vía más largo del mundo y el primer paso ferroviario que atraviesa el río Amarillo, el segundo más largo de China.

La causa fue una falla en un cable de acero, informó la agencia estatal de noticias Xinhua.

El Diario del Pueblo reportó que 15 trabajadores y un director de proyecto se encontraban en la obra, situada en la provincia de Qinghai, cuando la cuerda se rompió en la madrugada.

Según CCTV, todavía no es posible determinar qué pasó con dos de los presentes.

El periódico indicó inicialmente que el número de muertos era de siete, pero a medida que avanzan las operaciones de rescate, cambian los balances de muertos y desaparecidos.

Imágenes publicadas en la web del Diario del Pueblo muestran el puente parcialmente construido, con la sección central aún por terminar, y dos gigantescas torres de andamios y varias grúas a su lado.

Cientos de rescatistas se movilizaron para la operación de búsqueda y rescate, informó Xinhua

Los accidentes industriales son bastante comunes en China debido sobre todo a las laxas normas de seguridad.

En diciembre del año pasado, 13 personas desaparecieron tras un derrumbe en una obra de construcción de una importante vía férrea en la ciudad de Shenzhen, al sur de China. No hubo supervivientes.

(Con información de AFP y EFE)

