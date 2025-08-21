¿Crimen ritual o tragedia familiar? El misterio sin resolver de la familia Jamison en Oklahoma

La familia Jamison desapareció en 2009 y sus restos fueron hallados cuatro años después (Redes sociales)

El caso de la familia Jamison, desaparecida en octubre de 2009 en el estado de Oklahoma, se ha consolidado como uno de los enigmas criminales más desconcertantes de la historia reciente de Estados Unidos. Bobby, Sherilynn y su hija Madyson salieron de su hogar con la intención de evaluar la compra de un terreno rural, pero nunca regresaron. Cuatro años después, sus cuerpos fueron hallados en avanzado estado de descomposición a pocos kilómetros de su vehículo abandonado. La ausencia de pruebas claras llevó a un abanico de teorías sobre el caso.

Quiénes eran los integrantes de la familia Jamison

La familia Jamison estaba compuesta por tres integrantes que residían en la localidad de Eufaula, Oklahoma, Estados Unidos. El padre, Bobby Dale Jamison, tenía 44 años en el momento de la desaparición. Su esposa, Sherilynn Jamison, contaba con 40 años. La pareja tenía una hija, Madyson Stormy Star Jamison, de solo 6 años.

Los testimonios y datos recogidos por el entorno cercano indican que la familia llevaba una vida aparentemente estándar, aunque enfrentaba algunos desafíos personales y familiares. Bobby Jamison sufría dolor crónico de espalda, consecuencia de un accidente vial, mientras que Sherilynn padecía trastorno bipolar, según informes posteriores a la desaparición. La pequeña Madyson asistía al jardín de infantes local hasta pocos meses antes de la tragedia; según personas allegadas, había sido retirada de la escuela por decisión de sus padres en el periodo previo a su desaparición.

Los antecedentes personales y la dinámica familiar salieron a la luz de forma más notoria a raíz de los acontecimientos de octubre de 2009, cuando los Jamison desaparecieron en circunstancias que conmocionaron a la opinión pública. Su historia, marcada por circunstancias poco usuales y señales de dificultades emocionales, sigue siendo recordada no solo por el caso policial, sino también por el perfil de sus integrantes y la huella que dejaron en la comunidad local.

Qué fue lo último que se supo de la familia Jamison

La familia Jamison fue vista por última vez evaluando la compra de un terreno en Oklahoma (Redes sociales)

Lo último que se supo de la familia Jamison antes de su hallazgo fue que el 8 de octubre de 2009 salieron de su casa en Eufaula, Oklahoma, con destino a Red Oak, donde evaluaban comprar un terreno para mudarse. Esa mañana, se los vio cargando objetos en su camioneta, un comportamiento registrado por las cámaras de seguridad de su propio domicilio. Las imágenes mostraban a Bobby y Sherilynn moviéndose de manera repetitiva y extraña, con gestos descritos por los investigadores como “en trance”. En el video, Bobby aparecía subiendo un maletín marrón al vehículo, objeto que nunca sería localizado.

Tras la ausencia de noticias de la familia durante varios días, allegados alertaron a las autoridades. La policía localizó la camioneta de los Jamison abandonada en un camino de tierra en el condado de Latimer, a unos 30 kilómetros de su destino previsto. En su interior, los investigadores encontraron a la perra de la familia viva pero gravemente desnutrida. Además, permanecían allí documentos personales, billeteras, teléfonos móviles, un GPS encendido y cerca de 32.000 dólares en efectivo. Otro detalle desconcertante fue el hallazgo de los abrigos de los tres en el asiento trasero, a pesar de las bajas temperaturas, lo que sugería que la familia había abandonado el vehículo de manera abrupta o no planeada.

A pesar de los rastreos en la zona y de buscar pistas a partir de las pertenencias encontradas, no se obtuvieron datos concluyentes sobre su paradero inmediato. No se registraron avistamientos o contactos posteriores y no hubo indicios claros que permitieran reconstruir sus movimientos tras el abandono del auto. El caso permaneció en estado de incertidumbre durante más de cuatro años hasta el hallazgo de sus restos en noviembre de 2013, a pocos kilómetros del lugar donde fue encontrada la camioneta.

Cuándo y cómo encontraron los restos de la famillia Jamison

Última foto de Madyson Stormy Star Jamison con vida (Redes sociales)

El hallazgo de los restos de la familia Jamison se produjo más de cuatro años después de su desaparición. Entre el 15 y el 16 de noviembre de 2013, dos cazadores que recorrían una zona remota del condado de Latimer, Oklahoma, encontraron restos óseos humanos en avanzado estado de descomposición. El lugar del hallazgo estaba a menos de cinco kilómetros del sitio donde la camioneta familiar había sido localizada abandonada en 2009.

Los esqueletos correspondían a dos adultos y un menor, y debido a la gravedad de la descomposición, la identificación inicial no fue inmediata. Para confirmar las identidades, las autoridades recurrieron a pruebas antropológicas y análisis forenses detallados. El 3 de julio de 2014, el médico forense del estado de Oklahoma confirmó oficialmente que los restos pertenecían a Bobby, Sherilynn y Madyson Jamison.

El estado en que se encontraron los cuerpos representó un gran obstáculo para la investigación. La avanzada descomposición imposibilitó determinar la causa precisa de la muerte de los tres integrantes de la familia. Además, los cuerpos estaban alineados boca abajo y carecían de signos evidentes de trauma en los huesos, lo que contribuyó a profundizar el misterio alrededor del caso. La escena no presentaba pruebas concluyentes que permitieran esclarecer si las muertes se debieron a un accidente, a un acto voluntario o a la intervención de terceros.

A pesar de la magnitud del hallazgo, el caso no pudo avanzar hacia una conclusión definitiva sobre qué sucedió con la familia Jamison, y las circunstancias de su desaparición y muerte continúan sin resolverse hasta la actualidad.

Las hipótesis que rodearon el caso

El caso Jamison es uno de los enigmas criminales más desconcertantes de Estados Unidos (Redes sociales)

El enigma de la familia Jamison ha sido objeto de múltiples especulaciones y teorías debido a la falta de pruebas contundentes y al cúmulo de elementos extraños presentes tanto antes como después de su desaparición. Las autoridades y los propios allegados exploraron distintas hipótesis, sin lograr que ninguna pudiera resolverse de manera definitiva.

Una de las primeras ideas consideradas por los investigadores fue la posibilidad de que la familia hubiera fingido su propia desaparición, quizás en un intento de huir de algún problema personal o financiero. La presencia de una suma inusual —unos 32.000 dólares en efectivo— y la ausencia de signos de violencia en su vehículo alimentaron esta teoría. Ligada a este planteamiento, existió la posibilidad de que los Jamison participasen en un programa de protección de testigos o que estuvieran colaborando de alguna manera con las autoridades y, por ello, decidieran desaparecer intencionadamente. Sin embargo, con el hallazgo de los cuerpos esta teoría perdió fuerza.

Otra línea de investigación apuntaba a la participación de terceras personas. En su historial familiar, Bobby Jamison mantenía una relación conflictiva con su padre, a quien había acusado de amenazas y de estar vinculado con pandillas y metanfetaminas. Algunos allegados sostenían que estas disputas podrían haber desembocado en un caso de venganza o ajuste de cuentas. También circuló la versión de que los Jamison podían estar involucrados en negocios ilícitos, lo que se relacionaba tanto con la gran cantidad de efectivo hallada como con la misteriosa desaparición de un maletín marrón que Bobby fue visto subiendo a la camioneta el día de la desaparición. No obstante, la policía nunca encontró pruebas concluyentes que los relacionara con consumo o venta de drogas.