La Iglesia de Kiruna enfrenta el tramo más complicado de su traslado sobre ruedas a una nueva ubicación

La Iglesia de Kiruna continúa su traslado a una nueva ubicación, enfrentándose a algunos “puntos difíciles”

La emblemática iglesia de Kiruna en Suecia comenzó este miércoles la última etapa de su viaje de dos días hacia un nuevo hogar para dar paso a la expansión de la mina de hierro subterránea más grande del mundo.

La iglesia de más de 600 toneladas y 113 años de antigüedad, que fue levantada desde sus cimientos y colocada sobre un remolque construido especialmente, continuó su camino por el sinuoso camino que se había ensanchado especialmente para este viaje.

Después de una parada nocturna, la iglesia pintada de rojo (una de las estructuras de madera más grandes de Suecia, a menudo votada como la más hermosa) continuó su viaje de 5 km (3 millas) hasta el nuevo centro de la ciudad de Kirun .

En una plataforma con 224 ruedas especialmente diseñada, la iglesia de Kiruna es trasladada a su nueva ubicación a una velocidad de 1 kilómetro por hora, en Kiruna, Suecia, el martes 19 de agosto de 2025. (Fredrik Sandberg/TT News Agency vía AP)

El edificio avanza a un ritmo de medio kilómetro por hora, apoyado sobre un sistema de vigas y remolques especialmente diseñados.

Kjell Olovsson, gerente de proyectos de la empresa constructora Veidekke que participa en la mudanza, dijo que el progreso sería más lento que el martes debido a que había algunos “puntos difíciles” que sortear.

El campanario, al estar separado de la estructura principal, será trasladado recién la próxima semana.

La iglesia pesa más de 600 toneladas y tiene 113 años de antigüedad. AFP

El monumental traslado forma parte de un plan urbano inédito: la reubicación completa de la ciudad ártica de Kiruna, que enfrenta el hundimiento de su suelo por la actividad minera de la empresa estatal LKAB.

Según explicó The Guardian, la operación demandó ocho años de preparación, un presupuesto de 500 millones de coronas —equivalente a casi 53 millones de dólares— y hasta la bendición especial de la propia iglesia antes de iniciar el movimiento.

El operativo generó una fuerte expectativa: se estima que más de 10.000 personas, entre ellas el propio rey Carlos XVI Gustavo, se apostaron a lo largo del recorrido para presenciar lo que la televisión sueca transmite como un espectáculo nacional. La cadena pública SVT incluso instaló decenas de cámaras para emitir “Den stora kyrkflytten” —“El gran movimiento de la iglesia”—, una suerte de “televisión lenta” que atrajo miradas no solo en Suecia sino en varios países.

Suecos viendo el traslado de la iglesia. AFP

Kiruna Kyrka es una de las construcciones religiosas más emblemáticas del país. Diseñada por el arquitecto Gustaf Wickman, su estilo busca asemejarse a un lávvu, las tradicionales cabañas sami. No solo se trata de un patrimonio histórico: en su interior resguarda un retablo pintado por el príncipe Eugen, miembro de la familia real sueca, y un imponente órgano con más de 2.000 tubos, ambos embalados con extremo cuidado para el traslado.

Aunque la iglesia volverá a abrir sus puertas en su nueva ubicación recién a fines de 2026, el proyecto de traslado urbano se extenderá mucho más: según LKAB, la reubicación completa de la ciudad no culminará antes de 2035.

En total, son 23 los edificios culturales que deben mudarse, en lo que la empresa describió como “un evento único en la historia mundial”.

La operación demandó ocho años de preparación, un presupuesto de 500 millones de coronas —equivalente a casi 53 millones de dólares— y hasta la bendición especial de la propia iglesia antes de iniciar el movimiento. AFP

Mientras tanto, en la antigua ubicación, el terreno ya fue excavado para colocar las vigas que soportan el peso del templo. Un gesto que, más allá de lo técnico, confirma que en Kiruna la fe también viaja sobre ruedas.