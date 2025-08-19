Mundo

La Coalición de Voluntarios aliados de Ucrania coordinará con Estados Unidos el plan de seguridad para poner límites a Putin

Mandatarios de Francia, el Reino Unido, Alemania y Polonia encabezaron una reunión virtual este martes, para definir las primeras acciones tras la cumbre con Donald Trump y Volodimir Zelensky en Washington

Guardar
Los países aliados de Ucrania
Los países aliados de Ucrania coordinarán con Estados Unidos del plan de garantías de seguridad para lograr la paz con Rusia (REUTERS/Alexander Drago)

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el primer ministro británico, Keir Starmer, presidieron este martes una reunión virtual de la Coalición de Voluntarios aliados de Ucrania, en la que participaron altos representantes de varios países europeos para coordinar los próximos pasos sobre las garantías de seguridad ofrecidas a Ucrania. La cita tuvo lugar un día después de las conversaciones multilaterales celebradas en Washington con la presencia de los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de Ucrania, Volodímir Zelensky.

Al término del encuentro, un portavoz de la residencia de Downing Street informó que los equipos de planificación de la Coalición de Voluntarios trabajarán con sus colegas de Estados Unidos para reforzar los planes de garantías de seguridad para Ucrania y preparar el eventual despliegue de una fuerza pacificadora en caso de que cesen las hostilidades. Según ese comunicado, en los próximos días se organizarán reuniones técnicas entre los equipos europeos y estadounidenses para avanzar en los planes conjuntos.

Durante la cumbre, Starmer dio inicio a la sesión con una reflexión sobre el ambiente constructivo observado en Washington y destacó que existe unidad y objetivo común en garantizar una paz justa y duradera para Ucrania. El primer ministro también indicó que uno de los mayores desafíos es asegurar compromisos efectivos de todos los aliados para “ofrecer sólidas garantías de seguridad”, incluyendo la preparación logística y política de una fuerza multinacional capaz de actuar si se logra un alto el fuego.

FOTO DE ARCHIVO. El presidente
FOTO DE ARCHIVO. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, durante una reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y líderes europeos en el transcurso de las negociaciones para poner fin a la guerra de Rusia en Ucrania, en la Casa Blanca en Washington, Estados Unidos. 18 de agosto de 2025. REUTERS/Alexander Drago

Por su parte, Emmanuel Macron enfatizó que el punto central es lograr que Ucrania disponga de un ejército robusto, con cientos de miles de efectivos y sin restricciones en equipamiento o medios militares. Además, recalcó la importancia de definir una estructura de “fuerza de reaseguro por tierra, mar y aire”, en la que participen aliados dispuestos a intervenir como respaldo estratégico si surgen nuevas amenazas contra el territorio ucraniano tras un acuerdo de paz.

En la discusión también participaron el canciller alemán Friedrich Merz y el primer ministro polaco Donald Tusk. Más tarde, Macron participó en una videollamada organizada por el presidente del Consejo Europeo, António Costa, para informar a los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea sobre el contenido y los resultados de la cumbre, ya que la mayoría de los líderes del bloque no estuvo en la capital estadounidense.

Los líderes presentes abordaron la necesidad de aumentar la presión sobre el presidente ruso, Vladímir Putin, mediante la extensión de sanciones y medidas económicas y diplomáticas, con el objetivo de enviar un mensaje claro sobre la seriedad y unidad del bloque occidental. La estrategia incluye emplear todos los instrumentos disponibles para buscar que el Kremlin acepte una salida negociada y ponga fin a la invasión de Ucrania.

En la reunión de Washington, los dirigentes discutieron también cómo lograr avances concretos hacia un acuerdo de paz y la posible organización de un encuentro directo entre Zelensky y Putin que permita desbloquear negociaciones. Como parte de los pasos siguientes, el Gobierno británico informó que el jefe del Estado Mayor de la Defensa del Reino Unido, almirante Tony Radakin, se traslada a Washington para representar al país en los trabajos técnicos de diseño y aplicación de las garantías de seguridad.

Temas Relacionados

Garantías de seguridadUcraniaEmmanuel MacronKeir StarmerEstados UnidosCoalición de VoluntariosFranciaWashingtonAlianza AtlánticaUnión EuropeaGuerra Rusia UcraniaInvasión a UcraniaÚltimas noticias América

Últimas Noticias

Ucrania anunció una nueva entrega de cuerpos de soldados caídos en la guerra con Rusia

Las autoridades de Kiev confirmaron la repatriación de restos de militares, incluyendo combatientes fallecidos en varias regiones y prisioneros que murieron bajo custodia, según el Centro de Coordinación para el Trato de los Prisioneros

Ucrania anunció una nueva entrega

Putin y Zelensky, una enemistad marcada a fuego por la guerra

Los mandatarios sólo se reunieron una vez, en diciembre de 2019 en París. Ahora, tanto en Moscú como en Kiev, cuesta mucho imaginar un cara a cara entre ambos sin intermediarios

Putin y Zelensky, una enemistad

El impactante traslado de una iglesia de más de 100 años en Suecia: recorre 5 kilómetros para salvarse de una mina

El templo luterano, símbolo cultural de Kiruna, recorrerá la distancia a lo largo de dos días. El operativo es parte de la reubicación total de la ciudad, que podría extenderse hasta 2035

El impactante traslado de una

Rusia intensifica su presencia amenazante en el mar de Japón y en el de Barents: patrullajes aéreos con cazas y ejercicios con China

Los bombarderos estratégicos de Putin realizaron vuelos de larga duración cerca de la isla nipona y Alaska en medio de crecientes ejercicios militares conjuntos con el régimen de Xi Jinping y advertencias de seguridad regional

Rusia intensifica su presencia amenazante

Vivió 8 años sin saber que tenía un cuchillo completo dentro de su pecho

El hombre de 44 años acudió al hospital por supuración en el pezón, sin sospechar que portaba el arma desde una agresión violenta

Vivió 8 años sin saber
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Susana Muhamad retó a los

Susana Muhamad retó a los precandidatos del Pacto Histórico a un debate antes de la consulta interna: “Que sea un candidato que te mire a los ojos”

Gobierno colombiano alertó sobre el riesgo de un punto de “no retorno” para la Amazonía y pidió mayor cooperación internacional

⁠Llegada de la Dana Oriana al Perú causará disminución de la temperatura de hasta -18 grados en la sierra sur

Nueva tienda SUPERISSSTE en alianza con Leche Bienestar: dónde se ubica y qué servicios ofrece

Senamhi advierte que Lima sentirá más frío en los próximos días: ¿a cuánto caerá la temperatura?

INFOBAE AMÉRICA
Más problemas para la dictadura

Más problemas para la dictadura de Cuba: la isla recibió entre enero y julio un 23,2% menos de turistas extranjeros

Los incendios provocan las mayores emisiones en España desde al menos 2003

El delantero Carlos Fernández llega cedido al Mirandés

Las BRIF de Transición Ecológica apoyan en la extinción de diez incendios en León, Zamora, Cáceres, Ourense y Asturias

Armenia e Irán se comprometen a respetar la integridad territorial mutua tras el acuerdo con Bakú

ENTRETENIMIENTO

‘Fallout’ lanza los primeros vistazos

‘Fallout’ lanza los primeros vistazos de su segunda temporada

Owen Cooper celebró su debut en los Emmy: “Es mi primer papel; será el mejor de mi vida”

A los 92 años, Joan Collins lució su increíble figura con un elegante bañador

Orlando Bloom puso una sola condición para regresar a ‘Piratas del Caribe’

El secuestro que sacude a una familia poderosa: Netflix estrena Las maldiciones, la serie argentina que todos esperan