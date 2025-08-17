Mundo

Israel bombardeó un sitio de infraestructura energética en Yemen utilizada por los rebeldes hutíes

En un comunicado, las fuerzas israelíes señalaron que sus unidades “golpearon profundamente” en la zona de Sanaa sin identificar con precisión la instalación alcanzada

Guardar
Israel bombardeó un sitio de
Israel bombardeó un sitio de infraestructura energética en Yemen utilizada por los rebeldes hutíes (REUTERS/Adel al-Khader)

El ejército de Israel informó este domingo que atacó un “sitio de infraestructura energética” en Yemen utilizado por los rebeldes hutíes, en una nueva acción contra el grupo respaldado por Irán que ha lanzado ataques contra territorio israelí desde el inicio de la guerra en Gaza.

En un comunicado, las fuerzas israelíes señalaron que sus unidades “golpearon profundamente dentro de Yemen, atacando un sitio de infraestructura energética que servía al régimen terrorista hutí” en la zona de Sanaa, capital controlada por los rebeldes, sin identificar con precisión la instalación alcanzada.

Desde octubre de 2023, tras el inicio de la guerra en Gaza, los hutíes han lanzado misiles y drones hacia Israel alegando solidaridad con los palestinos. La mayoría de los proyectiles fueron interceptados, pero las ofensivas motivaron una serie de bombardeos israelíes contra posiciones en Yemen. El ejército israelí afirmó que las acciones de este domingo respondieron a “ataques repetidos” de los rebeldes.

El jueves, Israel reportó la intercepción de un misil disparado desde Yemen, cuya autoría fue reivindicada por los hutíes. Además de los ataques contra territorio israelí, el grupo también apuntó contra barcos presuntamente vinculados a Israel en el mar Rojo y el golfo de Adén, extendiendo más tarde sus operaciones contra embarcaciones asociadas a Estados Unidos y Reino Unido, luego de que estos países desplegaran operaciones militares para proteger la ruta marítima a inicios de 2024.

Además de los ataques contra
Además de los ataques contra territorio israelí, el grupo también apuntó contra barcos presuntamente vinculados a Israel en el mar Rojo y el golfo de Adén, extendiendo más tarde sus operaciones contra embarcaciones asociadas a Estados Unidos y Reino Unido, luego de que estos países desplegaran operaciones militares para proteger la ruta marítima a inicios de 2024

En mayo, los hutíes pactaron un cese al fuego con Estados Unidos, lo que puso fin a semanas de intensos bombardeos norteamericanos. No obstante, los rebeldes aseguraron que mantendrán sus ataques contra buques con vínculos israelíes.

Israel informó que sus tropas ejecutaron varias operaciones militares en las afueras de la Ciudad de Gaza

El ejército de Israel informó el viernes que sus tropas ejecutaron varias operaciones en las afueras de Ciudad de Gaza, en preparación de lo que describió como una ofensiva de gran escala para tomar el control de la mayor urbe del enclave palestino, tras casi dos años de guerra.

En estos últimos días las tropas de las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) han estado operando en el área de Zeitun, a las afueras de la Ciudad de Gaza”, indicó el ejército en un comunicado. Según la misma fuente, las tropas se encuentran desplegadas “para ubicar explosivos, eliminar terroristas y desmantelar la infraestructura terrorista tanto sobre la superficie como bajo tierra”.

El anuncio se produjo una semana después de que el Gabinete de Seguridad israelí aprobara la captura de Ciudad de Gaza, una decisión que marca un nuevo giro en el conflicto iniciado en octubre de 2023 tras el ataque del grupo terrorista Hamas.

El miércoles, el jefe del Estado Mayor del ejército israelí confirmó que el plan de ofensiva sobre la ciudad había recibido luz verde. Desde entonces, residentes consultados por la agencia AFP reportaron un incremento en los bombardeos aéreos en zonas residenciales, mientras Hamas denunció las “incursiones terrestres agresivas” de Israel en los alrededores.

(Con información de AFP)

Temas Relacionados

IsraelYemenRebeldes HutíesHutíesEjército de IsraelÚltimas noticias América

Últimas Noticias

Por qué la Pirámide de Guiza sigue siendo un enigma para arqueólogos y viajeros

El emblemático monumento egipcio desafía el paso de los siglos, manteniéndose como el único vestigio de las siete maravillas originales y un misterio para la ciencia y la historia

Por qué la Pirámide de

Zelensky afirmó que la negativa de Rusia de un alto al fuego dificulta la negociación de un acuerdo de paz

“Si no tienen la voluntad de ejecutar una simple orden para detener los ataques, puede que conlleve mucho esfuerzo conseguir que Rusia tenga la voluntad de implementar algo mucho mayor, una coexistencia pacífica con su vecino durante décadas”, declaró el mandatario ucraniano en un mensaje publicado en X

Zelensky afirmó que la negativa

La Unión Europea afirmó que Rusia “no tiene intención” de acabar pronto con la guerra en Ucrania

La Alta Representante del bloque, Kaja Kallas, sostuvo que la estrategia del Kremlin busca extender el conflicto, aplazando acuerdos y evitando compromisos reales hacia el cese de hostilidades

La Unión Europea afirmó que

Crece la tensión en Serbia: quinta noche de violentos choques entre manifestantes y las fuerzas de seguridad

El ministro del Interior de Serbia Ivica Dacic informó que al menos un agente resultó herido en Valjevo y que 18 personas fueron detenidas hasta el momento

Crece la tensión en Serbia:

Los países nórdicos y bálticos exigieron un alto el fuego y garantías de seguridad para Ucrania: “No se puede confiar en Putin”

En un comunicado conjunto, Dinamarca, Suecia, Noruega, Islandia, Finlandia, Letonia, Lituania y Estonia afirmaron que “es responsabilidad de Rusia poner fin a sus flagrantes violaciones del derecho internacional”

Los países nórdicos y bálticos
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Sismo de 4.2 de magnitud

Sismo de 4.2 de magnitud se registra en Michoacán

Pobreza extrema golpea 120% más a hogares rurales liderados por mujeres en Colombia

Temblor en Oaxaca: se registra sismo de 4.2 en Juchitán de Zaragoza

Oaxaca registra sismo de magnitud 4.3

Lotería del Cauca: cuáles con los resultados ganadores del sábado 16 de agosto de 2025

INFOBAE AMÉRICA
Virginia Occidental envía a su

Virginia Occidental envía a su guardia nacional al contingente desplegado por Trump en Washington D.C.

Crónica del Francia - España: 78-73

(Crónica) Racing y Dépor sacan una gran versión para empezar

Miles de libios participan en unas elecciones locales boicoteadas por el Gobierno del este del país

(Crónica) Valencia y Real Sociedad se reparten el debut y el Alavés supera al Levante

ENTRETENIMIENTO

So Long, Marianne: quién fue

So Long, Marianne: quién fue la mujer que inspiró una de las canciones más recordadas de Leonard Cohen

El conflicto detrás de Planeta rojo: la verdadera historia que enfrentó a Val Kilmer y Tom Sizemore

Realidad vs. ficción en “La Edad Dorada”, la exitosa serie de HBO que va rumbo a su cuarta temporada

Sarah Jessica Parker habló sobre el futuro de Carrie Bradshaw tras el final de ‘And Just Like That’

Mónica Ayos deslumbra en Miami con el estreno de “Radojka – Una comedia fríamente calculada”