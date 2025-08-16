Mundo

El partido de la opositora María Corina Machado exigió la liberación de un estudiante de medicina detenido hace un año

Vente Venezuela denunció que Virgilio Laverde fue injustamente arrestado por la dictadura de Venezuela tras las elecciones presidenciales de 2024

Guardar
Fotografía de archivo de la
Fotografía de archivo de la líder antichavista María Corina Machado.

El Comité de Derechos Humanos del partido Vente Venezuela (VV), liderado por la opositora María Corina Machado, exigió este viernes la liberación de Virgilio Laverde, estudiante de medicina y coordinador juvenil de la organización en el estado Bolívar, al cumplirse un año de su detención tras las elecciones presidenciales en las que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó la victoria del dictador Nicolás Maduro.

“Virgilio es dirigente juvenil y, al momento de su secuestro, estaba por celebrar su graduación como médico cirujano, título que no ha podido recibir por estar injustamente tras las rejas”, indicó la formación política en una publicación en X.

El Comité recordó que Laverde, de 24 años, fue detenido por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc). “Él es uno de los cientos de jóvenes que hoy permanece en manos del régimen siendo criminalizado por el simple hecho de pensar distinto”, agregó.

La ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos relató en X que Laverde fue arrestado después de recibir una llamada para salir a conversar con unos amigos. “Al salir de su residencia en la parroquia Catedral de Ciudad Bolívar, patrullas del Cicpc lo interceptaron y obligaron a subir a sus vehículos. Desde entonces permanece recluido en la sede de Homicidios del Cicpc en Ciudad Bolívar, acusado injustamente de terrorismo e incitación al odio”, explicó la organización.

De acuerdo con datos de
De acuerdo con datos de la ONG Foro Penal, en Venezuela hay 807 presos políticos, en su mayoría detenidos durante protestas contra los resultados de las presidenciales del 28 de julio de 2024. (EFE/ Miguel Gutiérrez)

De acuerdo con datos de la ONG Foro Penal, en Venezuela hay 807 presos políticos, en su mayoría detenidos durante protestas contra los resultados de las presidenciales del 28 de julio de 2024. Mientras el CNE ratificó la victoria de Maduro, la oposición mayoritaria sostiene que el verdadero ganador fue Edmundo González Urrutia.

Del total de detenidos, 712 son hombres y 95 mujeres, entre ellos cuatro adolescentes de entre 14 y 17 años, según datos publicados por la ONG en la red social X. La organización precisó además que 638 son civiles y 169 militares, y que 652 de estas personas permanecen encarceladas sin condena. En cuanto al origen, 83 de los presos tienen nacionalidad extranjera.

Tras el fraude electoral atribuido al chavismo, se produjo una ola de detenciones de dirigentes políticos, activistas y periodistas, en el marco de una política represiva sostenida en el tiempo. Organizaciones de derechos humanos han señalado que este patrón incluye desapariciones forzadas, aislamiento prolongado y restricciones al derecho a la defensa.

Por su parte, la dictadura d Venezuela rechaza que existan presos políticos en el país y aseguran que las personas privadas de libertad fueron detenidas por la comisión de diversos delitos.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

Vente VenezuelaMaría Corina MachadoVirgilio LaverdeNicolás MaduroCrisis en VenezuelaVenezueladictaduraUltimas noticias Americapresos politicos

Últimas Noticias

Zelensky: “La guerra continuará porque no hay ni una señal de que Moscú quiera ponerle fin”

El presidente ucraniano advirtió en un video en su cuenta de X, que la ofensiva rusa mantiene su intensidad en varios frentes, incluso durante jornadas clave de negociaciones internacionales, y destacó la falta de avances hacia un alto al fuego

Zelensky: “La guerra continuará porque

Ucrania recuperó seis pueblos en Pokrovsk horas antes de la llegada de Putin a Alaska

Las fuerzas ucranianas detuvieron el avance ruso y restablecieron posiciones en una zona clave por su red de carreteras y ferrocarriles. Zelensky advirtió que la ofensiva de Moscú continúa pese a las negociaciones de paz con Trump

Ucrania recuperó seis pueblos en

Trump dijo que la reunión con Putin fue “muy productiva” pero que aún no llegaron a un acuerdo para una tregua en Ucrania

Los presidentes de Estados Unidos y Rusia ofrecieron una conferencia de prensa conjunta tras un diálogo de tres horas en Alaska

Trump dijo que la reunión

Estados Unidos canceló los visados de la esposa e hija del ministro de Salud de Brasil

La medida contra familiares de Alexandre Padilha se enmarca en sanciones a países que mantienen convenios con la dictadura cubana para contratar médicos de la isla

Estados Unidos canceló los visados

El historial de las reuniones entre Vladimir Putin y los presidentes de Estados Unidos

Los encuentros bilaterales entre el ruso y sus pares norteamericanos fueron habituales al principio de su mandato

El historial de las reuniones
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Simulacro Multipeligro reporta más de

Simulacro Multipeligro reporta más de 10 mil muertos y más de 3 millones de personas afectadas

Propusieron que Petro saque del Palacio de Nariño la espada de Bolívar tras huida de Carlos Ramón González del país a Nicaragua

Estos son los ingredientes del hogar que te ayudarán a limpiar tu auto

Fiscal de la Nación Delia Espinoza cuestiona decisión del Congreso y solicita reabrir denuncia contra Patricia Benavides

Temblor hoy 15 de agosto en México: se registró un sismo de magnitud 4.2 en Chiapas

INFOBAE AMÉRICA
Jules Kounde renueva con el

Jules Kounde renueva con el FC Barcelona hasta 2030

Un muerto y varios heridos tras descarrilar un tren en el sur de Dinamarca

El Rayo aprovecha los regalos de Gazzaniga en Montilivi

Trump recibe a Putin con un enérgico apretón de manos a su llegada a Alaska

El Liverpool FC completa el fichaje de Giovanni Leoni procedente del Parma

ENTRETENIMIENTO

Ola de robos a celebridades

Ola de robos a celebridades en Los Ángeles: detuvieron a 4 jóvenes acusados del asalto a la residencia de Brad Pitt

‘Scary Movie’: Anna Faris y Regina Hall confirman su regreso a la próxima película de la saga

Así será la biopic que narrará la vida y lucha de Sinéad O’Connor

Director de ‘Mi Pobre Angelito’ aclara los rumores sobre una nueva película: “Sería un error intentar traerla a estos tiempos”

La razón por la que Alicia Silverstone rechazó participar en “Beverly Hills, 90210″