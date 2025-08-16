El partido de la opositora María Corina Machado exigió la liberación de un estudiante de medicina detenido hace un año

Fotografía de archivo de la líder antichavista María Corina Machado.

El Comité de Derechos Humanos del partido Vente Venezuela (VV), liderado por la opositora María Corina Machado, exigió este viernes la liberación de Virgilio Laverde, estudiante de medicina y coordinador juvenil de la organización en el estado Bolívar, al cumplirse un año de su detención tras las elecciones presidenciales en las que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó la victoria del dictador Nicolás Maduro.

“Virgilio es dirigente juvenil y, al momento de su secuestro, estaba por celebrar su graduación como médico cirujano, título que no ha podido recibir por estar injustamente tras las rejas”, indicó la formación política en una publicación en X.

El Comité recordó que Laverde, de 24 años, fue detenido por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc). “Él es uno de los cientos de jóvenes que hoy permanece en manos del régimen siendo criminalizado por el simple hecho de pensar distinto”, agregó.

La ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos relató en X que Laverde fue arrestado después de recibir una llamada para salir a conversar con unos amigos. “Al salir de su residencia en la parroquia Catedral de Ciudad Bolívar, patrullas del Cicpc lo interceptaron y obligaron a subir a sus vehículos. Desde entonces permanece recluido en la sede de Homicidios del Cicpc en Ciudad Bolívar, acusado injustamente de terrorismo e incitación al odio”, explicó la organización.

De acuerdo con datos de la ONG Foro Penal, en Venezuela hay 807 presos políticos, en su mayoría detenidos durante protestas contra los resultados de las presidenciales del 28 de julio de 2024. Mientras el CNE ratificó la victoria de Maduro, la oposición mayoritaria sostiene que el verdadero ganador fue Edmundo González Urrutia.

Del total de detenidos, 712 son hombres y 95 mujeres, entre ellos cuatro adolescentes de entre 14 y 17 años, según datos publicados por la ONG en la red social X. La organización precisó además que 638 son civiles y 169 militares, y que 652 de estas personas permanecen encarceladas sin condena. En cuanto al origen, 83 de los presos tienen nacionalidad extranjera.

Tras el fraude electoral atribuido al chavismo, se produjo una ola de detenciones de dirigentes políticos, activistas y periodistas, en el marco de una política represiva sostenida en el tiempo. Organizaciones de derechos humanos han señalado que este patrón incluye desapariciones forzadas, aislamiento prolongado y restricciones al derecho a la defensa.

Por su parte, la dictadura d Venezuela rechaza que existan presos políticos en el país y aseguran que las personas privadas de libertad fueron detenidas por la comisión de diversos delitos.

(Con información de EFE)