México

“Nunca me habían visto jugar”: la emotiva revelación de Obed Vargas tras debutar en el Mundial 2026

El mediocampista mexicano explicó por qué su estreno en la máxima justa del futbol tuvo un valor especial más allá de lo deportivo

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Mundial 2026 - México - Corea
(Photo by Ulises RUIZ / AFP)

Obed Vargas sumó sus primeros minutos en una Copa del Mundo durante la participación de México en el Mundial 2026.

El mediocampista de 20 años ingresó de cambio en la segunda mitad del encuentro frente a Corea del Sur y posteriormente compartió el significado personal que tuvo vivir ese momento frente a parte de su familia en el Estadio Guadalajara.

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El futbolista, que recientemente optó por representar de manera definitiva a la Selección Mexicana, destacó que su estreno mundialista estuvo acompañado por una circunstancia especial: por primera vez, sus abuelos pudieron verlo jugar desde las tribunas.

Un debut mundialista acompañado por la familia

Mundial 2026 - México - Corea
(Photo by CARL DE SOUZA / AFP)

Vargas ingresó al terreno de juego al minuto 71 en sustitución de Luis Romo y tuvo participación activa en el mediocampo durante el tramo final del encuentro. Además de involucrarse en la circulación del balón, estuvo cerca de marcar en una de las acciones ofensivas más destacadas de su presentación.

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Tras el partido, el jugador habló con Claro Sports sobre la importancia que tuvo compartir ese momento con sus abuelos, a quienes atribuye gran parte de su vínculo con las raíces y tradiciones mexicanas.

“Muy especial mi debut en Mundiales porque es la primera vez que mis abuelos me ven jugar en el estadio. Como siempre había jugado en Estados Unidos, no me habían visto. Y de ellos recibí la cultura mexicana”, declaró.

Más de 45 mil aficionados acudieron al Estadio Guadalajara para presenciar el encuentro, escenario donde el joven mediocampista vivió uno de los momentos más importantes de su carrera.

El camino de Obed Vargas hacia la Selección Mexicana

(REUTERS/Amanda Perobelli)
(REUTERS/Amanda Perobelli)

La aparición de Vargas en el Mundial representa un nuevo paso en su trayectoria con el combinado nacional.

A finales de 2025 disputó el Mundial Sub-20 con México, luego de haber representado previamente a Estados Unidos en categorías juveniles gracias a su doble nacionalidad.

Posteriormente realizó el proceso conocido como “One Time Switch”, mecanismo que le permitió representar oficialmente a México a nivel absoluto. Con ello, quedó habilitado para integrarse de forma definitiva al proyecto del Tricolor.

Copa del Mundo

GRUPOS

GRUPOS

GRUPO A
POS
EQUIPOS
PTS
PJ
PG
PE
PP
GF
GC
DG

1

MéxicoMEXMéxico6220030+3

2

República de CoreaKORRepública de Corea32101220

3

República ChecaCZERepública Checa1201123-1

4

SudáfricaRSASudáfrica1201113-2
GRUPO B
POS
EQUIPOS
PTS
PJ
PG
PE
PP
GF
GC
DG

1

CanadáCANCanadá4211071+6

2

SuizaSUISuiza4211052+3

3

Bosnia-HerzegovinaBIHBosnia-Herzegovina1201125-3

4

QatarQATQatar1201117-6
GRUPO C
POS
EQUIPOS
PTS
PJ
PG
PE
PP
GF
GC
DG

1

EscociaSCOEscocia3110010+1

2

MarruecosMARMarruecos11010110

3

BrasilBRABrasil11010110

4

HaitíHAIHaití0100101-1
GRUPO D
POS
EQUIPOS
PTS
PJ
PG
PE
PP
GF
GC
DG

1

Estados UnidosUSAEstados Unidos3110041+3

2

AustraliaAUSAustralia3110020+2

3

TurquíaTURTurquía0100102-2

4

ParaguayPARParaguay0100114-3
GRUPO E
POS
EQUIPOS
PTS
PJ
PG
PE
PP
GF
GC
DG

1

AlemaniaGERAlemania3110071+6

2

Costa de MarfilCIVCosta de Marfil3110010+1

3

EcuadorECUEcuador0100101-1

4

CurazaoCURCurazao0100117-6
GRUPO F
POS
EQUIPOS
PTS
PJ
PG
PE
PP
GF
GC
DG

1

SueciaSWESuecia3110051+4

2

JapónJPNJapón11010220

3

Países BajosNEDPaíses Bajos11010220

4

TúnezTUNTúnez0100115-4
GRUPO G
POS
EQUIPOS
PTS
PJ
PG
PE
PP
GF
GC
DG

1

Nueva ZelandaNZLNueva Zelanda11010220

2

RI de IránIRNRI de Irán11010220

3

BélgicaBELBélgica11010110

4

EgiptoEGYEgipto11010110
GRUPO H
POS
EQUIPOS
PTS
PJ
PG
PE
PP
GF
GC
DG

1

UruguayURUUruguay11010110

2

Arabia SaudíKSAArabia Saudí11010110

3

EspañaESPEspaña11010000

4

Islas de Cabo VerdeCPVIslas de Cabo Verde11010000
GRUPO I
POS
EQUIPOS
PTS
PJ
PG
PE
PP
GF
GC
DG

1

NoruegaNORNoruega3110041+3

2

FranciaFRAFrancia3110031+2

3

SenegalSENSenegal0100113-2

4

IrakIRQIrak0100114-3
GRUPO J
POS
EQUIPOS
PTS
PJ
PG
PE
PP
GF
GC
DG

1

ArgentinaARGArgentina3110030+3

2

AustriaAUTAustria3110031+2

3

JordaniaJORJordania0100113-2

4

ArgeliaALGArgelia0100103-3
GRUPO K
POS
EQUIPOS
PTS
PJ
PG
PE
PP
GF
GC
DG

1

ColombiaCOLColombia3110031+2

2

RD CongoCODRD Congo11010110

3

PortugalPORPortugal11010110

4

UzbekistánUZBUzbekistán0100113-2
GRUPO L
POS
EQUIPOS
PTS
PJ
PG
PE
PP
GF
GC
DG

1

InglaterraENGInglaterra3110042+2

2

GhanaGHAGhana3110010+1

3

PanamáPANPanamá0100101-1

4

CroaciaCROCroacia0100124-2
RANKING DE TERCEROS
POS
EQUIPOS
PTS
PJ
PG
PE
PP
GF
GC
DG

1

Países BajosNEDPaíses Bajos11010220

2

BrasilBRABrasil11010110

3

BélgicaBELBélgica11010110

4

PortugalPORPortugal11010110

5

EspañaESPEspaña11010000

6

República ChecaCZERepública Checa1201123-1

7

Bosnia-HerzegovinaBIHBosnia-Herzegovina1201125-3

8

EcuadorECUEcuador0100101-1

9

PanamáPANPanamá0100101-1

10

SenegalSENSenegal0100113-2

11

JordaniaJORJordania0100113-2

12

TurquíaTURTurquía0100102-2

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