“Nunca me habían visto jugar”: la emotiva revelación de Obed Vargas tras debutar en el Mundial 2026

(Photo by Ulises RUIZ / AFP)

Obed Vargas sumó sus primeros minutos en una Copa del Mundo durante la participación de México en el Mundial 2026.

El mediocampista de 20 años ingresó de cambio en la segunda mitad del encuentro frente a Corea del Sur y posteriormente compartió el significado personal que tuvo vivir ese momento frente a parte de su familia en el Estadio Guadalajara.

PUBLICIDAD

El futbolista, que recientemente optó por representar de manera definitiva a la Selección Mexicana, destacó que su estreno mundialista estuvo acompañado por una circunstancia especial: por primera vez, sus abuelos pudieron verlo jugar desde las tribunas.

Un debut mundialista acompañado por la familia

(Photo by CARL DE SOUZA / AFP)

Vargas ingresó al terreno de juego al minuto 71 en sustitución de Luis Romo y tuvo participación activa en el mediocampo durante el tramo final del encuentro. Además de involucrarse en la circulación del balón, estuvo cerca de marcar en una de las acciones ofensivas más destacadas de su presentación.

PUBLICIDAD

Tras el partido, el jugador habló con Claro Sports sobre la importancia que tuvo compartir ese momento con sus abuelos, a quienes atribuye gran parte de su vínculo con las raíces y tradiciones mexicanas.

“Muy especial mi debut en Mundiales porque es la primera vez que mis abuelos me ven jugar en el estadio. Como siempre había jugado en Estados Unidos, no me habían visto. Y de ellos recibí la cultura mexicana”, declaró.

PUBLICIDAD

Más de 45 mil aficionados acudieron al Estadio Guadalajara para presenciar el encuentro, escenario donde el joven mediocampista vivió uno de los momentos más importantes de su carrera.

El camino de Obed Vargas hacia la Selección Mexicana

(REUTERS/Amanda Perobelli)

La aparición de Vargas en el Mundial representa un nuevo paso en su trayectoria con el combinado nacional.

A finales de 2025 disputó el Mundial Sub-20 con México, luego de haber representado previamente a Estados Unidos en categorías juveniles gracias a su doble nacionalidad.

PUBLICIDAD

Posteriormente realizó el proceso conocido como “One Time Switch”, mecanismo que le permitió representar oficialmente a México a nivel absoluto. Con ello, quedó habilitado para integrarse de forma definitiva al proyecto del Tricolor.

Copa del Mundo GRUPOS GRUPOS Ver más GRUPO A POS EQUIPOS PTS PJ PG PE PP GF GC DG 1 MEX México 6 2 2 0 0 3 0 +3 2 KOR República de Corea 3 2 1 0 1 2 2 0 3 CZE República Checa 1 2 0 1 1 2 3 -1 4 RSA Sudáfrica 1 2 0 1 1 1 3 -2 GRUPO B POS EQUIPOS PTS PJ PG PE PP GF GC DG 1 CAN Canadá 4 2 1 1 0 7 1 +6 2 SUI Suiza 4 2 1 1 0 5 2 +3 3 BIH Bosnia-Herzegovina 1 2 0 1 1 2 5 -3 4 QAT Qatar 1 2 0 1 1 1 7 -6 GRUPO C POS EQUIPOS PTS PJ PG PE PP GF GC DG 1 SCO Escocia 3 1 1 0 0 1 0 +1 2 MAR Marruecos 1 1 0 1 0 1 1 0 3 BRA Brasil 1 1 0 1 0 1 1 0 4 HAI Haití 0 1 0 0 1 0 1 -1 GRUPO D POS EQUIPOS PTS PJ PG PE PP GF GC DG 1 USA Estados Unidos 3 1 1 0 0 4 1 +3 2 AUS Australia 3 1 1 0 0 2 0 +2 3 TUR Turquía 0 1 0 0 1 0 2 -2 4 PAR Paraguay 0 1 0 0 1 1 4 -3 GRUPO E POS EQUIPOS PTS PJ PG PE PP GF GC DG 1 GER Alemania 3 1 1 0 0 7 1 +6 2 CIV Costa de Marfil 3 1 1 0 0 1 0 +1 3 ECU Ecuador 0 1 0 0 1 0 1 -1 4 CUR Curazao 0 1 0 0 1 1 7 -6 GRUPO F POS EQUIPOS PTS PJ PG PE PP GF GC DG 1 SWE Suecia 3 1 1 0 0 5 1 +4 2 JPN Japón 1 1 0 1 0 2 2 0 3 NED Países Bajos 1 1 0 1 0 2 2 0 4 TUN Túnez 0 1 0 0 1 1 5 -4 GRUPO G POS EQUIPOS PTS PJ PG PE PP GF GC DG 1 NZL Nueva Zelanda 1 1 0 1 0 2 2 0 2 IRN RI de Irán 1 1 0 1 0 2 2 0 3 BEL Bélgica 1 1 0 1 0 1 1 0 4 EGY Egipto 1 1 0 1 0 1 1 0 GRUPO H POS EQUIPOS PTS PJ PG PE PP GF GC DG 1 URU Uruguay 1 1 0 1 0 1 1 0 2 KSA Arabia Saudí 1 1 0 1 0 1 1 0 3 ESP España 1 1 0 1 0 0 0 0 4 CPV Islas de Cabo Verde 1 1 0 1 0 0 0 0 GRUPO I POS EQUIPOS PTS PJ PG PE PP GF GC DG 1 NOR Noruega 3 1 1 0 0 4 1 +3 2 FRA Francia 3 1 1 0 0 3 1 +2 3 SEN Senegal 0 1 0 0 1 1 3 -2 4 IRQ Irak 0 1 0 0 1 1 4 -3 GRUPO J POS EQUIPOS PTS PJ PG PE PP GF GC DG 1 ARG Argentina 3 1 1 0 0 3 0 +3 2 AUT Austria 3 1 1 0 0 3 1 +2 3 JOR Jordania 0 1 0 0 1 1 3 -2 4 ALG Argelia 0 1 0 0 1 0 3 -3 GRUPO K POS EQUIPOS PTS PJ PG PE PP GF GC DG 1 COL Colombia 3 1 1 0 0 3 1 +2 2 COD RD Congo 1 1 0 1 0 1 1 0 3 POR Portugal 1 1 0 1 0 1 1 0 4 UZB Uzbekistán 0 1 0 0 1 1 3 -2 GRUPO L POS EQUIPOS PTS PJ PG PE PP GF GC DG 1 ENG Inglaterra 3 1 1 0 0 4 2 +2 2 GHA Ghana 3 1 1 0 0 1 0 +1 3 PAN Panamá 0 1 0 0 1 0 1 -1 4 CRO Croacia 0 1 0 0 1 2 4 -2 RANKING DE TERCEROS POS EQUIPOS PTS PJ PG PE PP GF GC DG 1 NED Países Bajos 1 1 0 1 0 2 2 0 2 BRA Brasil 1 1 0 1 0 1 1 0 3 BEL Bélgica 1 1 0 1 0 1 1 0 4 POR Portugal 1 1 0 1 0 1 1 0 5 ESP España 1 1 0 1 0 0 0 0 6 CZE República Checa 1 2 0 1 1 2 3 -1 7 BIH Bosnia-Herzegovina 1 2 0 1 1 2 5 -3 8 ECU Ecuador 0 1 0 0 1 0 1 -1 9 PAN Panamá 0 1 0 0 1 0 1 -1 10 SEN Senegal 0 1 0 0 1 1 3 -2 11 JOR Jordania 0 1 0 0 1 1 3 -2 12 TUR Turquía 0 1 0 0 1 0 2 -2