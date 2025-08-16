El avión de Putin fue escoltado por cazas de EEUU durante su regreso a Rusia tras la cumbre con Trump

Así fue escoltado Putin por cazas de EEUU tras la cumbre con Trump

El avión del presidente ruso Vladimir Putin, fue escoltado desde Alaska por cazas estadounidenses F-22 hasta la región vecina rusa de Chukotka, donde el mandatario se reunió esta mañana con su gobernador.

Posteriormente, el líder ruso se informó del estado de la región de la Siberia Oriental en su reunión con el gobernador de Chukotka, Vladislav Kuznetsov, quien aseguró que el territorio aumentó bruscamente como atractivo para la inversión privada.

El avión del presidente ruso fue acompañado desde Alaska, donde se reunió con el presidente estadounidense Donald Trump, hasta Chukotka por varios cazas estadounidenses F-22.

Vladimir Putin se reunió con el gobernador del Área Autónoma de Chukotka, Vladislav Kuznetsov, en el extremo nororiental de Rusia (Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool vía REUTERS)

Los servidores públicos, medios y expertos rusos reaccionaron esta mañana optimistas a la cumbre entre los presidentes de Rusia y Estados Unidos, Vladímir Putin y Donald Trump, que ven como un gran paso para la normalización de relaciones y una victoria diplomática de Moscú, que sale del aislamiento internacional, a pesar de no haber fraguado acuerdos.

En la reunión entre los mandatarios ruso y estadounidense, Putin aseguró que está “sinceramente interesado en poner fin” a la guerra en Ucrania, pero matizó, como ha hecho en numerosas ocasiones desde el comienzo de la campaña militar en 2022, que el arreglo al conflicto debe tener “un carácter sólido y duradero”, de forma que se eliminen las causas que lo originaron.

El gobernador de la región autónoma de Chukotka, Vladislav Kuznetsov, da la bienvenida al presidente Vladimir Putin, durante su visita a la ciudad de Anadyr (Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool vía REUTERS)

Por otra parte, Trump, volvió a utilizar su cuenta en la red Truth Social este sábado para referirse al encuentro que mantuvo el viernes con el mandatario ruso, Vladimir Putin, y anticipar cuáles serán los pasos a seguir.

“¡Un día excelente y muy exitoso en Alaska! La reunión con el presidente ruso, Vladimir Putin, fue muy exitosa, al igual que una llamada telefónica nocturna con el presidente ucraniano, Zelensky, y varios líderes europeos, incluyendo al respetado Secretario General de la OTAN", comenzó.

Y siguió: “Todos coincidieron en que la mejor manera de poner fin a la terrible guerra entre Rusia y Ucrania es llegar directamente a un Acuerdo de Paz, que pondría fin a la guerra, y no a un simple Acuerdo de Alto el Fuego, que a menudo no se sostiene. El presidente Zelensky vendrá a Washington D. C., al Despacho Oval, el lunes por la tarde. Si todo sale bien, programaremos una reunión con el presidente Putin. Potencialmente, se salvarán millones de vidas. ¡Gracias por su atención!”.

Donald Trump y Vladimir Putin se reunieron el viernes en Alaska para abordar la guerra en Ucrania

El encuentro entre Trump y Zelensky había sido anunciado previamente por el presidente ucraniano, quien sostuvo: “El lunes me reuniré con el presidente Trump en Washington para discutir todos los detalles relacionados con el fin de los asesinatos y de la guerra. Estoy agradecido por la invitación”.

El mandatario de Ucrania precisó que sostuvo una “larga y sustantiva conversación con Trump”, que comenzó de manera bilateral y luego incluyó a líderes europeos. La llamada se prolongó más de una hora y media, según detalló.

La reunión en Washington se celebrará tres días después de la cumbre entre Trump y Putin en Alaska, que concluyó sin avances hacia un alto el fuego en la invasión rusa, iniciada en febrero de 2022.

(Con información de EFE)