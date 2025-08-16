Mundo

El avión de Putin fue escoltado por cazas de EEUU durante su regreso a Rusia tras la cumbre con Trump

Al llegar a su país, el líder ruso visitó la región de Chukotka

Guardar
Así fue escoltado Putin por cazas de EEUU tras la cumbre con Trump

El avión del presidente ruso Vladimir Putin, fue escoltado desde Alaska por cazas estadounidenses F-22 hasta la región vecina rusa de Chukotka, donde el mandatario se reunió esta mañana con su gobernador.

Posteriormente, el líder ruso se informó del estado de la región de la Siberia Oriental en su reunión con el gobernador de Chukotka, Vladislav Kuznetsov, quien aseguró que el territorio aumentó bruscamente como atractivo para la inversión privada.

El avión del presidente ruso fue acompañado desde Alaska, donde se reunió con el presidente estadounidense Donald Trump, hasta Chukotka por varios cazas estadounidenses F-22.

Vladimir Putin se reunió con
Vladimir Putin se reunió con el gobernador del Área Autónoma de Chukotka, Vladislav Kuznetsov, en el extremo nororiental de Rusia (Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool vía REUTERS)

Los servidores públicos, medios y expertos rusos reaccionaron esta mañana optimistas a la cumbre entre los presidentes de Rusia y Estados Unidos, Vladímir Putin y Donald Trump, que ven como un gran paso para la normalización de relaciones y una victoria diplomática de Moscú, que sale del aislamiento internacional, a pesar de no haber fraguado acuerdos.

En la reunión entre los mandatarios ruso y estadounidense, Putin aseguró que está “sinceramente interesado en poner fin” a la guerra en Ucrania, pero matizó, como ha hecho en numerosas ocasiones desde el comienzo de la campaña militar en 2022, que el arreglo al conflicto debe tener “un carácter sólido y duradero”, de forma que se eliminen las causas que lo originaron.

El gobernador de la región
El gobernador de la región autónoma de Chukotka, Vladislav Kuznetsov, da la bienvenida al presidente Vladimir Putin, durante su visita a la ciudad de Anadyr (Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool vía REUTERS)

Por otra parte, Trump, volvió a utilizar su cuenta en la red Truth Social este sábado para referirse al encuentro que mantuvo el viernes con el mandatario ruso, Vladimir Putin, y anticipar cuáles serán los pasos a seguir.

¡Un día excelente y muy exitoso en Alaska! La reunión con el presidente ruso, Vladimir Putin, fue muy exitosa, al igual que una llamada telefónica nocturna con el presidente ucraniano, Zelensky, y varios líderes europeos, incluyendo al respetado Secretario General de la OTAN", comenzó.

Y siguió: “Todos coincidieron en que la mejor manera de poner fin a la terrible guerra entre Rusia y Ucrania es llegar directamente a un Acuerdo de Paz, que pondría fin a la guerra, y no a un simple Acuerdo de Alto el Fuego, que a menudo no se sostiene. El presidente Zelensky vendrá a Washington D. C., al Despacho Oval, el lunes por la tarde. Si todo sale bien, programaremos una reunión con el presidente Putin. Potencialmente, se salvarán millones de vidas. ¡Gracias por su atención!”.

Donald Trump y Vladimir Putin
Donald Trump y Vladimir Putin se reunieron el viernes en Alaska para abordar la guerra en Ucrania

El encuentro entre Trump y Zelensky había sido anunciado previamente por el presidente ucraniano, quien sostuvo: “El lunes me reuniré con el presidente Trump en Washington para discutir todos los detalles relacionados con el fin de los asesinatos y de la guerra. Estoy agradecido por la invitación”.

El mandatario de Ucrania precisó que sostuvo una “larga y sustantiva conversación con Trump”, que comenzó de manera bilateral y luego incluyó a líderes europeos. La llamada se prolongó más de una hora y media, según detalló.

La reunión en Washington se celebrará tres días después de la cumbre entre Trump y Putin en Alaska, que concluyó sin avances hacia un alto el fuego en la invasión rusa, iniciada en febrero de 2022.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

Vladimir PutinDonald TrumpEEUUChukotkaGuerra Rusia-Ucrania

Últimas Noticias

Los primeros 100 días de León XIV: un papado marcado por la serenidad y la continuidad con Francisco

El pontífice adelantó que no quiere un papado centrado en su persona

Los primeros 100 días de

Los socios europeos de Ucrania destacaron los esfuerzos de Donald Trump para alcanzar la paz con Rusia: “Es digno de elogio”

Los principales aliados de Volodimir Zelensky reconocieron la labor del mandatario estadounidense tras su encuentro en Alaska con Vladimir Putin

Los socios europeos de Ucrania

Tras la cumbre entre Donald Trump y Vladimir Putin, Rusia atacó a la población ucraniana con 85 drones y un misil

El ejército de Moscú no dejó de atacar al vecino país pese a los diálogos en marcha. Las regiones impactadas fueron Sumi, Donetsk, Chernihiv y Dnipropetrovsk

Tras la cumbre entre Donald

Donald Trump afirmó que Xi Jinping le garantizó que el régimen de China no invadirá Taiwán durante su mandato

“Mientras yo esté aquí, no creo que vaya a ocurrir”, aseguró el presidente de Estados Unidos, en medio de la creciente presión militar de Beijing sobre Taipéi

Donald Trump afirmó que Xi

Los líderes europeos advirtieron que Rusia “no puede vetar” el ingreso de Ucrania en la UE y la OTAN

En una declaración conjunta, destacaron los esfuerzos de Donald Trump por lograr el alto al fuego y manifestaron su predisposición para facilitar una reunión tripartita que incluya a Putin y Zelensky

Los líderes europeos advirtieron que
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Milei elogió la nueva película

Milei elogió la nueva película de Francella y aseguró que es un “espejo” de la “oscura e hipócrita agenda de los progres caviar”

“Quiero impulsar a otros desde mi historia”: candidata del Miss Perú estudia Química en la UNI y trabaja en proyectos sociales y científicos

Así el tren embistió a un taxi que intentó cruzar las vías con la barrera baja: el conductor y su acompañante siguen prófugos

Pensión Mujeres Bienestar: ¿Quiénes se registran hoy sábado 16 de agosto y dónde pueden hacerlo?

Conflicto por tierras entregadas a víctimas y excombatientes en el Valle del Cauca deja deudas, amenazas y disputas tras casi 20 años

INFOBAE AMÉRICA
Aragón despide al expresidente del

Aragón despide al expresidente del Gobierno autonómico, Javier Lambán en Ejea, su localidad natal

El primer huracán de la temporada en el Atlántico alcanza la categoría cuatro

Simeone, sobre el partido en Miami: "Nos preocupamos por cosas que después no suceden"

El incendio Yeres-Llamas avanza hacia Ponferrada con evacuaciones y preocupa su comportamiento "anómalo"

Margarita Robles visita, junto al general jefe de la UME, la estación de montaña de Manzaneda por los incendios

ENTRETENIMIENTO

La primera Merlina Addams: la

La primera Merlina Addams: la historia de Lisa Loring entre la tragedia familiar y un matrimonio adolescente

“Rocky III” y la irrupción de Hulk Hogan: una escena que transformó para siempre la relación entre la tv, el ring y el cine

Ola de robos a celebridades en Los Ángeles: detuvieron a 4 jóvenes acusados del asalto a la residencia de Brad Pitt

‘Scary Movie’: Anna Faris y Regina Hall confirman su regreso a la próxima película de la saga

Así será la biopic que narrará la vida y lucha de Sinéad O’Connor