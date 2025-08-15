Mundo

Ucrania bombardeó el puerto ruso de Olya para frenar el arribo de armas iraníes utilizadas en la ofensiva contra civiles

El ataque coincidió con una jornada de intensos combates en el frente, donde se reportaron 149 enfrentamientos en 24 horas. Además, Kiev golpeó una refinería

Guardar
Ucrania bombardeó un puerto y
Ucrania bombardeó un puerto y una refinería rusos

Las Fuerzas Armadas de Ucrania confirmaron este viernes que llevaron a cabo un ataque contra el puerto ruso de Olya, en la región de Astracán, considerado por Kiev como un “importante punto logístico” para el ingreso de material militar iraní a través del mar Caspio. Además, golpeó una refinería.

El bombardeo, realizado el jueves 14 de agosto, tuvo como objetivo reducir la capacidad de Rusia para lanzar ataques aéreos, según el Estado Mayor ucraniano.

Unidades de las Fuerzas de Operaciones Especiales, en coordinación con otros componentes de las Fuerzas de Defensa, ejecutaron un ataque de fuego contra el puerto marítimo de Olya”, precisó el comunicado oficial.

De acuerdo con la inteligencia ucraniana, el puerto de Olya es utilizado por Moscú como un nodo logístico para recibir cargamentos militares desde Irán, incluidos componentes para drones kamikaze tipo Shahed y munición.

Imagen del bombardeo contra una
Imagen del bombardeo contra una refinería rusa

Según la información disponible, el barco Port Olya 4, cargado con piezas para UAV tipo Shahed y municiones procedentes de Irán, fue alcanzado”, informó el Ejército ucraniano. Las autoridades militares indicaron que los resultados completos del ataque aún están siendo evaluados.

La operación se enmarca en la estrategia de Ucrania de interrumpir las cadenas de suministro que sostienen la ofensiva rusa en el frente, particularmente aquellas vinculadas a la llegada de tecnología y armamento extranjero.

En paralelo al ataque, las Fuerzas Armadas ucranianas reportaron 149 enfrentamientos con tropas rusas en las últimas 24 horas. Durante ese periodo, Moscú habría utilizado más de 5.500 drones en diversas acciones ofensivas, según datos de Kiev.

Pese a la presión militar, altos mandos ucranianos desmintieron que Rusia haya roto la última línea defensiva en la región de Donetsk, donde el Ejército ruso ha reclamado el control de varias localidades.

El puerto de Olya no es el único objetivo vinculado a la producción y almacenamiento de drones Shahed atacado recientemente por Ucrania. La agencia Ukrinform recordó que, en la última semana, drones de la inteligencia ucraniana golpearon en dos ocasiones un terminal de almacenamiento de este tipo de aeronaves en Tartaristán, a más de 1.300 kilómetros de territorio ucraniano.

Los Shahed, fabricados en Irán y empleados de forma recurrente por Rusia desde el inicio de la invasión, han sido utilizados para ataques contra infraestructuras críticas y zonas residenciales en diversas ciudades ucranianas.

La operación se enmarca en
La operación se enmarca en la estrategia de Ucrania de interrumpir las cadenas de suministro que sostienen la ofensiva rusa en el frente

En su comunicado, el Estado Mayor ucraniano señaló que las fuerzas de defensa “continuarán tomando medidas para socavar el potencial militar de los ocupantes rusos y obligar a Rusia a poner fin a su agresión armada contra Ucrania”.

El mensaje concluyó con la frase “¡Gloria a Ucrania!”, habitual en las comunicaciones oficiales del Ejército.

El puerto de Olya, situado en la región de Astracán, conecta el territorio ruso con el mar Caspio, lo que le permite mantener un flujo marítimo directo con Irán. Este enlace ha cobrado relevancia desde que Moscú y Teherán reforzaron su cooperación militar tras la invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022, en medio de sanciones occidentales que restringen las importaciones rusas de armamento y tecnología.

El uso de drones iraníes por parte de Rusia ha sido denunciado por Kiev y por varios gobiernos occidentales, que acusan a Teherán de violar resoluciones internacionales sobre la transferencia de armas.

(Con información de Europa Press)

Temas Relacionados

UcraniaRusiaGuerra Rusia-UcraniaOlyaPuerto de OlyaIránÚltimas Noticias América

Últimas Noticias

La viuda de Navalny pidió que Trump y Putin lleguen a un acuerdo para la liberación de los presos políticos en Rusia

“Liberen a los activistas políticos y periodistas rusos, a los civiles ucranianos y a quienes fueron encarcelados por declaraciones y publicaciones contra la guerra en redes sociales”, declaró Yulia Navalnaya

La viuda de Navalny pidió

Cómo funciona el “bosque invertido” que mantiene a flote a Venecia

Bajo las aguas de la laguna, la ciudad descansa sobre una estructura milenaria cuya ingeniería sigue sorprendiendo a los expertos

Cómo funciona el “bosque invertido”

Las cifras de psicosis asociadas al cannabis se disparan en Canadá luego de la legalización

El número de diagnósticos de esquizofrenia vinculados al consumo casi se triplicó en Ontario

Las cifras de psicosis asociadas

Los 9 lugares ideales para ver auroras australes: uno está en Argentina

Estas luces, definidas como “cortinas de luz” que surcan el cielo, encuentran su escenario natural en las zonas polares, tanto en el norte como en el sur del planeta

Los 9 lugares ideales para

El momento en que un Boeing 747 golpeó la pista de un aeropuerto en Taiwán en medio de las ráfagas del tifón Podul

Imágenes captaron cómo la fuerza del viento inclinó el avión hasta que una de sus alas tocó el asfalto, provocando una lluvia de chispas. No se registraron heridos

El momento en que un
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Remedios caseros: Cómo aliviar el

Remedios caseros: Cómo aliviar el dolor muscular de manera sencilla

Choque entre un auto y una camioneta en pleno centro porteño: hospitalizaron a ambos conductores

Alerta amarilla por frío en la provincia de Buenos Aires: hay localidades con temperaturas bajo cero

Kábala jueves 14 de agosto de 2025: mira los números ganadores y el video de la jugada de la suerte

Una doctora explica con qué ejercicios se puede reducir la grasa abdominal en 16 semanas: “No hay que hacer una salvajada”

INFOBAE AMÉRICA
Morant reivindica la respuesta del

Morant reivindica la respuesta del Gobierno a la dana frente a un Consell que "suma cero" y "solo aporta ruido"

Intel se dispara en Wall Street ante la posibilidad de la entrada del Gobierno de EEUU en su capital

Contraseñas, 'passkeys' y autenticación multifactor: cuáles son tus opciones de seguridad y qué utilizar en cada caso

Modi anuncia un nuevo escudo antimisiles para reforzar la seguridad de India

China ofrece síntomas de ralentización con el freno de la industria y el comercio minorista

ENTRETENIMIENTO

“Matices”, el nuevo thriller español

“Matices”, el nuevo thriller español que desafía la mente

Taylor Swift y un viaje íntimo a los momentos que inspiraron su nuevo álbum: entre gatos, pan casero de masa madre y giras mundiales

A 85 años del Mago de Oz: la historia desconocida de los emblemáticos zapatos de rubí

El día que Scorsese casi destruye Taxi Driver y los intentos de Steven Spielberg por frenarlo: “¡Marty, para! ¡No puedes hacer eso!”

Las confesiones de Eddie Murphy: una novia clarividente, una sola audición en toda su vida y por qué ama el film que lo consagró “peor actor”