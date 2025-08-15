Ucrania bombardeó el puerto ruso de Olya para frenar el arribo de armas iraníes utilizadas en la ofensiva contra civiles

Ucrania bombardeó un puerto y una refinería rusos

Las Fuerzas Armadas de Ucrania confirmaron este viernes que llevaron a cabo un ataque contra el puerto ruso de Olya, en la región de Astracán, considerado por Kiev como un “importante punto logístico” para el ingreso de material militar iraní a través del mar Caspio. Además, golpeó una refinería.

El bombardeo, realizado el jueves 14 de agosto, tuvo como objetivo reducir la capacidad de Rusia para lanzar ataques aéreos, según el Estado Mayor ucraniano.

“Unidades de las Fuerzas de Operaciones Especiales, en coordinación con otros componentes de las Fuerzas de Defensa, ejecutaron un ataque de fuego contra el puerto marítimo de Olya”, precisó el comunicado oficial.

De acuerdo con la inteligencia ucraniana, el puerto de Olya es utilizado por Moscú como un nodo logístico para recibir cargamentos militares desde Irán, incluidos componentes para drones kamikaze tipo Shahed y munición.

Imagen del bombardeo contra una refinería rusa

“Según la información disponible, el barco Port Olya 4, cargado con piezas para UAV tipo Shahed y municiones procedentes de Irán, fue alcanzado”, informó el Ejército ucraniano. Las autoridades militares indicaron que los resultados completos del ataque aún están siendo evaluados.

La operación se enmarca en la estrategia de Ucrania de interrumpir las cadenas de suministro que sostienen la ofensiva rusa en el frente, particularmente aquellas vinculadas a la llegada de tecnología y armamento extranjero.

En paralelo al ataque, las Fuerzas Armadas ucranianas reportaron 149 enfrentamientos con tropas rusas en las últimas 24 horas. Durante ese periodo, Moscú habría utilizado más de 5.500 drones en diversas acciones ofensivas, según datos de Kiev.

Pese a la presión militar, altos mandos ucranianos desmintieron que Rusia haya roto la última línea defensiva en la región de Donetsk, donde el Ejército ruso ha reclamado el control de varias localidades.

El puerto de Olya no es el único objetivo vinculado a la producción y almacenamiento de drones Shahed atacado recientemente por Ucrania. La agencia Ukrinform recordó que, en la última semana, drones de la inteligencia ucraniana golpearon en dos ocasiones un terminal de almacenamiento de este tipo de aeronaves en Tartaristán, a más de 1.300 kilómetros de territorio ucraniano.

Los Shahed, fabricados en Irán y empleados de forma recurrente por Rusia desde el inicio de la invasión, han sido utilizados para ataques contra infraestructuras críticas y zonas residenciales en diversas ciudades ucranianas.

En su comunicado, el Estado Mayor ucraniano señaló que las fuerzas de defensa “continuarán tomando medidas para socavar el potencial militar de los ocupantes rusos y obligar a Rusia a poner fin a su agresión armada contra Ucrania”.

El mensaje concluyó con la frase “¡Gloria a Ucrania!”, habitual en las comunicaciones oficiales del Ejército.

El puerto de Olya, situado en la región de Astracán, conecta el territorio ruso con el mar Caspio, lo que le permite mantener un flujo marítimo directo con Irán. Este enlace ha cobrado relevancia desde que Moscú y Teherán reforzaron su cooperación militar tras la invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022, en medio de sanciones occidentales que restringen las importaciones rusas de armamento y tecnología.

El uso de drones iraníes por parte de Rusia ha sido denunciado por Kiev y por varios gobiernos occidentales, que acusan a Teherán de violar resoluciones internacionales sobre la transferencia de armas.

(Con información de Europa Press)