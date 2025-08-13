Mundo

La dictadura de Venezuela trasladó a prisión a la activista Martha Grajales tras mantenerla cuatro días incomunicada

Provea denunció que la integrante de SurGentes fue enviada al Instituto Nacional de Orientación Femenina, en Miranda, luego de su detención en Caracas

Guardar
Martha Lía Grajales, activista colombo-venezolana
Martha Lía Grajales, activista colombo-venezolana detenida en Caracas (crédito @impactove/Instagram)

La ONG venezolana Provea informó que la activista del colectivo SurGentes, Martha Grajales, fue trasladada al Instituto Nacional de Orientación Femenina, en el estado Miranda, tras permanecer desde el viernes pasado en un centro policial de Caracas, donde fue detenida.

En un video difundido en X, el esposo de Grajales, Antonio González, señaló que pudo hablar con ella por teléfono después de cuatro días sin comunicación. “Me informó que fue tratada con respeto y que se encuentra bien. Mandó fuerzas para la lucha. Me pidió que transmitiera que tiene mucha fuerza, que está convencida de que la lucha por los derechos humanos en Venezuela es una lucha justa y correcta”, declaró.

González agregó que la activista envió “palabras de aliento” a las familias de presos políticos que integran el Comité de Madres en Defensa de la Verdad, quienes fueron agredidas el martes pasado durante una vigilia frente al Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas. Grajales había sido arrestada después de participar en una manifestación frente a la sede de la ONU en la capital, en rechazo a esas agresiones.

La Fiscalía presentó cargos en su contra por presuntos delitos de “incitación al odio”, “conspiración con un Gobierno extranjero” y “asociación”, acusaciones que SurGentes calificó como un “montaje judicial”.

El régimen anunció que será
El régimen anunció que será acusada de “incitación al odio”, entre otros cargos, mientras organizaciones de derechos humanos exigieron su liberación inmediata

En un comunicado difundido en Instagram, el Ministerio Público de la dictadura señaló: “Fue presentada e imputada la ciudadana Martha Lía Grajales en el lapso de ley tras haberse solicitado orden de aprehensión en su contra por acciones en contra de las instituciones venezolanas y la paz de la república”. El organismo informó que se le dictó privativa de libertad por decisión del tribunal que lleva la causa, sin ofrecer detalles sobre los hechos atribuidos a la activista.

El colectivo denunció que el acta policial que sustenta la orden de captura se basa “únicamente en la reseña y análisis que un funcionario de policía hace de una visita policial (‘ciberpatrullaje’) al sitio web de SurGentes (www.surgentes.org.ve) en el que se reseñan movilizaciones populares por la exigencia de derechos”.

“El acta agrega una interpretación que señala que tales protestas forman parte de un intento de desestabilizar al Gobierno venezolano orquestado por intereses foráneos”, añadió.

El caso de Martha Grajales se enmarca en un contexto de creciente hostigamiento a defensores de derechos humanos en Venezuela, donde organizaciones y activistas denuncian un patrón de criminalización de la protesta y persecución judicial. Tanto Provea como SurGentes han reiterado su llamado a la comunidad internacional para que se garantice la integridad física de la activista y se respeten sus derechos procesales mientras permanezca privada de libertad.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

Martha GrajalesVenezuelaCrisis en VenezuelaNicolas Maduro

Últimas Noticias

Vladimir Putin y Kim Jong-un reforzaron su cooperación antes de la cumbre con Donald Trump en Alaska

En una conversación telefónica, el líder ruso agradeció el apoyo de tropas norcoreanas en la guerra de Ucrania y recibió el “respaldo total” de Pyongyang a futuras acciones de Moscú

Vladimir Putin y Kim Jong-un

Filipinas acusó a Beijing de provocar la colisión entre buques en el Mar de China Meridional

Manila responsabiliza al gigante asiático por el choque cerca del banco de arena Scarborough, donde un patrullero filipino escoltaba a pescadores

Filipinas acusó a Beijing de

Estados Unidos sancionó a un grupo armado y empresas por minería ilegal en la República Democrática del Congo vinculadas a China

Las medidas afectan a la milicia PARECO-FF, a compañías locales y a exportadoras con sede en Hong Kong, acusadas de financiar la violencia en la región de Rubaya mediante contrabando de coltán y otros minerales críticos, en medio de un conflicto que involucra al M23 y redes internacionales de tráfico

Estados Unidos sancionó a un

Netanyahu anunció que autorizará a los palestinos salir de Gaza

Los llamamientos para reasentar a los habitantes del enclave palestino fuera del territorio devastado por la guerra han suscitado la condena de la comunidad internacional

Netanyahu anunció que autorizará a

Condenaron a seis ex funcionarios por la muerte de 41 niñas en un incendio en un hogar estatal de Guatemala

Un tribunal guatemalteco dictó penas de entre 6 y 25 años para dos ex policías y cuatro ex funcionarios por homicidio culposo tras el incendio ocurrido en 2017 en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción

Condenaron a seis ex funcionarios
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Las últimas previsiones para Madrid:

Las últimas previsiones para Madrid: temperatura, lluvias y viento

Pedro Castillo, expresidente de Perú en prisión, llamó a Gustavo Petro y a otros líderes de la región a una “guerra” contra la corrupción

El tío de Ovidio Guzmán y líderes del aparato de seguridad de Los Chapitos están entre los 26 entregados a EEUU

Escándalo Ungrd: revelaron lista de congresistas y ministros del Gobierno Petro que Sneyder Pinilla salpicará en el entramado de corrupción

Quién es María del Carmen Bonilla, funcionaria propuesta por Sheinbaum para ser subsecretaria de Hacienda

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

El oro en la persecución por equipos masculina también es para Chile

Luis Enrique: "Claro que la presión nos rodea, pero creo que podemos gestionarla"

Donnarumma se despide del PSG: "Alguien ha decidido que ya no puedo formar parte de este grupo"

Burkina Faso condena a trece personas a cadena perpetua por actos terroristas

La ONU lamenta que los civiles "pagan el precio más alto" del conflicto en Sudán tras ataque de RSF en Sudán

ENTRETENIMIENTO

Noah Centineo asumirá el papel

Noah Centineo asumirá el papel de Rambo en la precuela de “First Blood”

Llega el primer adelanto de “Swiped”, la historia de la creadora de Tinder y Bumble

Madonna hizo una petición al Papa León XIV para ayudar a los niños de Gaza: “Ya no hay tiempo”

Las adaptaciones literarias redefinen el Óscar: cuáles son los guiones que podrían competir por la estatuilla

Tim Burton volvió al stop-motion en Merlina: los detalles de la secuencia cargada de misterio inspirada en su infancia