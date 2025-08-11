Mundo

El presidente de Israel calificó de “grave y peligroso error” el reconocimiento de Australia a Palestina

Isaac Herzog también advirtió que el gesto “no ayudará a recuperar a un solo rehén”

El presidente de Israel, Isaac Herzog. (REUTERS/Ints Kalnins)

El presidente de Israel, Isaac Herzog, condenó este lunes el anuncio del primer ministro australiano, Anthony Albanese, sobre el futuro reconocimiento de Palestina como Estado. Según Herzog, este tipo de gestos son “un grave y peligroso error” que representa “una recompensa al terrorismo de Hamas”.

Durante un acto en el Parlamento, Herzog afirmó que Israel “siempre ha luchado y siempre luchará por la paz de sus vecinos, también de los palestinos”, y sostuvo que la ofensiva contra el “cruel terrorismo” de Hamas es “por el bien del mundo libre”.

El mandatario volvió a cuestionar a los países que, en su opinión, conceden “un premio a los enemigos de la libertad y la democracia” al dar aval político a Palestina, después de que Francia y Reino Unido también han anticipado un reconocimiento inminente. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, también calificó el domingo de “vergonzosos” los pasos que han dado varias naciones hacia el reconocimiento.

Herzog insistió en que este gesto “no ayudará a ni un solo palestino y tampoco ayudará a recuperar a un solo rehén”, en referencia a las personas secuestradas en la Franja de Gaza desde los ataques del 7 de octubre de 2023.

Por su parte, Albanese confirmó que su gobierno avanzará con el reconocimiento en septiembre, como parte de un “esfuerzo global coordinado” para promover la solución de dos Estados en el conflicto palestino-israelí.

FOTO DE ARCHIVO: El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, habla durante una rueda de prensa. (REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana)

Este lunes, en una rueda de prensa retransmitida por el canal público ABC, el primer ministro insistió en que “la solución de dos Estados es la mejor esperanza de la humanidad para romper el ciclo de violencia en Oriente Medio y poner fin al conflicto, el sufrimiento y la hambruna en Gaza”.

El jefe de gobierno subrayó que la situación humanitaria en la Franja se ha deteriorado más allá de lo previsto. “Se han perdido demasiadas vidas inocentes. El Gobierno israelí sigue desafiando el derecho internacional y niega ayuda suficiente, alimentos y agua a personas desesperadas”, declaró.

El anuncio llega tras las críticas de Camberra a Israel por sus planes de ocupar la ciudad de Gaza. Albanese recalcó que la medida “se trata de mucho más que trazar una línea en un mapa, se trata de entregar un salvavidas a la legalidad de Gaza”. Según el primer ministro, la decisión australiana responde también a la presión internacional para encontrar una salida política al conflicto.

En semanas recientes, Albanese dialogó con el presidente francés, Emmanuel Macron, y con el primer ministro británico, Keir Starmer, ambos comprometidos también con el reconocimiento de Palestina. Esta convergencia pretende coordinar posturas antes de septiembre, cuando el debate sobre el estatus palestino podría cobrar fuerza en la ONU.

(Con información de Europa Press)

