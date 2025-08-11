Mundo

Australia confirmó que reconocerá al Estado de Palestina en la Asamblea General de la ONU

El primer ministro Anthony Albanese sostuvo que la paz será solo temporal mientras israelíes y palestinos no cuenten con estructuras políticas permanentes

Australia confirmó que reconocerá al Estado de Palestina en la Asamblea General de la ONU (REUTERS/Hollie Adams/Archivo)

Australia reconocerá oficialmente a Palestina durante la Asamblea General de Naciones Unidas prevista para septiembre, así lo anunció este lunes el primer ministro Anthony Albanese.

La paz solo será temporal mientras los israelíes y los palestinos no dispongan de sus respectivos estados permanentes”, declaró a periodistas. “Australia reconocerá el derecho del pueblo palestino a tener su Estado propio”, agregó.

El anuncio sitúa a Canberra junto a países como Francia, Reino Unido y Canadá, que en los últimos meses han manifestado su intención de respaldar el reconocimiento de Palestina. Estas iniciativas han cobrado impulso desde que Israel lanzó una ofensiva sobre Gaza hace casi dos años, en respuesta a los ataques de Hamas.

Albanese subrayó que recibió garantías por parte de la Autoridad Palestina de que “no habrá ningún papel para los terroristas de Hamas en cualquier futuro Estado palestino”. Añadió que esta condición es clave para la postura de su gobierno. “Existe un momento de oportunidad, y Australia trabajará con la comunidad internacional para aprovecharlo”, afirmó.

Noticia en desarrollo...

