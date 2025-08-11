El ejército de Corea del Sur redujo su tamaño en un 20% en seis años

Corea del Sur enfrenta su mayor déficit de personal militar en décadas ante una pronunciada caída demográfica (AP Foto/Ahn Young-joon, Archivo)

El ejército de Corea del Sur ha reducido su tamaño en un 20% durante los últimos seis años, situándose actualmente en 450.000 soldados, según un informe divulgado por el Ministerio de Defensa y recogido por Reuters.

Esta disminución se atribuye principalmente a la fuerte caída de la tasa de natalidad y a la reducción de la población masculina en edad de alistamiento, lo que ha generado un déficit de personal militar que podría afectar la operatividad de las fuerzas armadas si la tendencia continúa, advirtió el ministerio.

El informe, presentado a la parlamentaria Choo Mi-ae del Partido Democrático, detalla que la disminución en el número de hombres disponibles para el servicio militar obligatorio, en un país con la tasa de fertilidad más baja del mundo, de 0,75 hijos por mujer en 2024, ha impactado directamente en la capacidad de reclutamiento.

Entre 2019 y 2025, la población de varones de 20 años, edad en la que la mayoría se incorpora al servicio tras superar el examen físico, se redujo un 30%, alcanzando los 230.000, según datos oficiales citados por Reuters.

Corea del Sur se encuentra en búsqueda de más soldados, ante este déficit

El déficit de personal afecta especialmente a los suboficiales. El Ministerio de Defensa señaló que actualmente faltan 50.000 efectivos para alcanzar el nivel considerado adecuado para mantener la preparación defensiva, de los cuales aproximadamente 21.000 corresponden a suboficiales.

Esta carencia, según el informe, podría derivar en dificultades operativas si no se revierte la tendencia demográfica.

La comparación histórica con los demás países del continente asiático, muestra que el ejército surcoreano ha disminuido de manera constante desde principios de los años 2000, cuando contaba con unos 690.000 efectivos. El ritmo de reducción se aceleró a finales de la década de 2010, pasando de 563.000 soldados y oficiales en 2019 a los 450.000 actuales.

El ejército surcoreano perdió el 20% de sus efectivos en solo seis años, situándose en 450.000 soldados (AP Foto/Ahn Young-joon)

Cambios en el servicio militar y presupuesto de defensa

La duración del servicio militar obligatorio también ha cambiado de forma significativa. En 1953, al finalizar la Guerra de Corea, los hombres aptos servían durante 36 meses. Actualmente, el periodo se ha reducido a 18 meses.

Las autoridades militares han justificado este acortamiento por la mejora de las capacidades tecnológicas y operativas, facilitada por la alianza militar con Estados Unidos y el desarrollo de una industria de defensa nacional que se ha consolidado como un importante exportador de armamento.

En el ámbito presupuestario, Corea del Sur destinará más de 61 billones de wones (USD 43.900 millones) a defensa en 2025, una cifra que supera el tamaño estimado de la economía norcoreana, según datos recogidos por Reuters. Este esfuerzo financiero busca compensar, en parte, la reducción de personal mediante la modernización y el fortalecimiento de las capacidades militares.

El país planea invertir más de USD 43.900 millones en defensa en 2025 pese a la baja de reclutas (AP Foto/Ahn Young-joon)

El contexto demográfico subraya la magnitud del desafío. Corea del Sur se encuentra entre las sociedades que envejecen más rápidamente a nivel mundial. La tasa de fertilidad, la más baja del planeta, anticipa una disminución sostenida de la población joven disponible para el servicio militar.

Las proyecciones gubernamentales prevén que la población total, que alcanzó un máximo de 51,8 millones en 2020, descenderá a 36,2 millones para el año 2072, lo que plantea interrogantes sobre la sostenibilidad futura de las fuerzas armadas y la seguridad nacional.

Corea del Sur ha implementado ajustes adicionales ante la reducción de personal militar. El informe presentado al Parlamento señala que parte del esfuerzo oficial se enfoca en optimizar la estructura existente y en fortalecer la capacitación de los soldados que sí ingresan.

Las autoridades advierten que el descenso en nuevas generaciones amenaza la operatividad del ejército surcoreano (Reuters)

Entre las estrategias, se destaca la modernización de los sistemas de defensa y una mayor inversión en tecnologías como vigilancia avanzada, drones y sistemas automatizados para suplir la menor cantidad de efectivos.

El Ministerio de Defensa también ha aumentado el reclutamiento de mujeres y ha impulsado campañas para atraer talento técnico al servicio.