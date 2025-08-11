Mundo

Armenia y Azerbaiyán acordaron evitar toda “acción hostil” que ponga en riesgo el pacto de paz

Firmado con mediación de Estados Unidos, el tratado incluye la renuncia a reclamos territoriales, medidas de confianza mutua y la creación de la Ruta Trump entre los países

El presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Armenia, Nikol Pashinyan.

Armenia y Azerbaiyán difundieron este lunes el texto del acuerdo firmado el pasado viernes bajo mediación de Estados Unidos, en el que ambas partes se comprometen a renunciar a cualquier reclamación territorial mutua, abstenerse del uso de la fuerza contra la integridad territorial y avanzar en negociaciones para definir la demarcación de sus fronteras comunes.

“Las partes reconocen y respetan la soberanía, la integridad territorial, la inviolabilidad de las fronteras internacionales y la independencia política de ambos países”, señala el documento divulgado por el Ministerio de Exteriores de Azerbaiyán.

El pacto establece también que cada Estado se abstendrá de “intervenir en los asuntos internos” del otro y de “desplegar fuerzas de terceros a lo largo de sus fronteras comunes”. Además, estipula que “ninguna tercera parte utilice sus respectivos territorios” para llevar a cabo acciones armadas contra el otro.

Según la declaración, ambos gobiernos “implementarán medidas de seguridad y fomento de la confianza mutuamente acordadas, incluso en el ámbito militar, con miras a garantizar la seguridad y la estabilidad en las regiones fronterizas”.

El texto incluye un compromiso para “abordar los casos de personas desaparecidas y desapariciones forzadas” vinculadas al conflicto armado, ya sea mediante intercambio directo de información o en cooperación con organismos internacionales pertinentes.

Ereván y Bakú acuerdan que “no adoptarán, fomentarán ni participarán de ninguna manera en ninguna acción hostil” que contradiga lo firmado.

Asimismo, Ereván y Bakú acuerdan que “no adoptarán, fomentarán ni participarán de ninguna manera en ninguna acción hostil” que contradiga lo firmado. “Las partes procurarán resolver cualquier controversia relativa a la interpretación o aplicación del presente acuerdo mediante consultas directas”, añade el documento.

El pacto, suscrito en presencia del presidente estadounidense, Donald Trump, contempla la creación de un corredor estratégico que conectará Azerbaiyán con su enclave de Najicheván atravesando el sur de Armenia. La vía llevará el nombre de Ruta Trump para la Paz y la Prosperidad Internacional (TRIPP, por sus siglas en inglés).

El acuerdo incluye la disolución oficial del Grupo de Minsk de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE), que durante décadas trató de mediar en el conflicto por Nagorno-Karabaj, epicentro de las tensiones entre ambos países. También establece el levantamiento de las restricciones que Estados Unidos impuso en 1992 a la cooperación militar con Azerbaiyán.

Contacto con Rusia tras la firma del acuerdo

El primer ministro de Armenia, Nikol Pashinián, informó por teléfono al presidente ruso, Vladimir Putin, sobre los términos del acuerdo alcanzado la semana pasada con Azerbaiyán. Según la oficina de Pashinián, el dirigente armenio expresó su expectativa de que la estabilización derivada del acuerdo genere oportunidades no solo para Armenia y Azerbaiyán, sino también para toda la región.

El primer ministro de Armenia, Nikol Pashinián. (Europa Press/Contacto/Alexei Druzhinin)

Por su parte, el Kremlin indicó que Putin respaldó el objetivo de lograr una paz sostenible y reiteró la disposición de Moscú a colaborar en la normalización de las relaciones, así como en el desarrollo de conexiones de transporte interrumpidas durante décadas por tensiones políticas. Durante la conversación, Putin también abordó el estado de las gestiones diplomáticas en torno a Ucrania, incluida la reunión que prevé mantener con Trump este viernes en Alaska.

Rusia, que en el pasado desplegó fuerzas de paz en Nagorno-Karabaj —actualmente bajo control azerí—, ha visto deteriorarse sus vínculos con Armenia en el último año.

Ereván se ha distanciado de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC), liderada por Moscú, y el inicio de gestiones simbólicas para explorar una adhesión a la Unión Europea motivó advertencias del Kremlin, que considera esta opción incompatible con la membresía en la Unión Económica Euroasiática.

(Con información de Europa Press)

Temas Relacionados

ArmeniaAzerbaiyánEstados UnidosNikol PashiniánIlham AliyevDonald Trump

