Zelensky advirtió que Putin continúa “ignorando” la petición generalizada de alto el fuego pese al ultimátum planteado por Trump

El mandatario afirmó que aspira a “una verdadera paz” y señaló que existen tanto “oportunidades” como “amenazas” en el actual escenario. Además, destacó que “hay mucho apoyo en estas nuevas circunstancias”

Zelensky advirtió que Putin continúa "ignorando" la petición generalizada de alto el fuego pese al ultimátum planteado por Trump (REUTERS)

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, advirtió que su homólogo ruso, Vladimir Putin, continúa “ignorando” la petición generalizada de alto el fuego “al menos por ahora”, pese al ultimátum planteado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Zelensky afirmó que aspira a “una verdadera paz” en Ucrania y señaló que existen tanto “oportunidades” como “amenazas” en el actual escenario. No mencionó de forma directa los esfuerzos diplomáticos de Trump, pero destacó que “hay mucho apoyo en estas nuevas circunstancias, con un ultimátum dado a Rusia para acordar el alto el fuego”.

El mandatario ucraniano se pronunció el mismo día en que vencía el plazo fijado por Trump para que Putin detuviera las operaciones militares, bajo amenaza de nuevas sanciones económicas contra Moscú.

Según Zelensky, los bombardeos continúan en varias regiones. “La pasada noche lanzaron más de un centenar de ataques con drones contra nosotros”, declaró. Indicó que en zonas como Kherson, en el este del país, persiste “la caza de civiles” por parte de las fuerzas rusas.

En los últimos días, el presidente ucraniano sostuvo conversaciones con varios de los principales aliados internacionales de Kiev. Reiteró la solicitud de que adopten medidas “reales” contra Moscú para frenar la ofensiva.

El mandatario indicó que en zonas como Kherson, en el este del país, persiste "la caza de civiles" por parte de las fuerzas rusas (REUTERS)

Zelensky anunció que el viernes firmó un nuevo paquete de sanciones contra Rusia. La medida se suma a las restricciones ya vigentes, que incluyen bloqueos comerciales y financieros.

El conflicto, que se intensificó en las últimas semanas, mantiene altos niveles de hostilidades pese a los llamamientos internacionales para detener las operaciones militares y abrir un proceso de negociación. El gobierno ucraniano insiste en que cualquier acuerdo debe garantizar su integridad territorial y la retirada de las tropas rusas de los territorios ocupados.

Fuentes oficiales en Kiev indicaron que la presión internacional es clave para que Moscú considere un cambio en su estrategia militar. Mientras, los ataques aéreos y de artillería continúan afectando infraestructuras y zonas residenciales, provocando desplazamientos y nuevas víctimas civiles.

El Kremlin no emitió una respuesta inmediata a las declaraciones de Zelensky ni a la advertencia de Washington. Sin embargo, medios rusos informaron que las fuerzas de Moscú mantienen operaciones “en todos los frentes” y que el gobierno de Putin considera las condiciones impuestas por Trump como “inaceptables”.

La UE aprobó un cuarto desembolso de ayuda financiera a Ucrania por más de 3.200 millones de euros

De izquierda a derecha, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y la jefa de política exterior de la UE, Kaja Kallas, caminan por el Gran Salón del Pueblo antes de la cumbre Unión Europea-China, en Beijing, China, el 24 de julio de 2025. (Andres Martínez Casares /Pool Foto vía AP)

El Consejo de la Unión Europea aprobó el viernes un nuevo tramo de asistencia financiera para Ucrania, por un monto superior a los 3.200 millones de euros. Se trata del cuarto desembolso dentro del marco del Mecanismo para Ucrania, una herramienta creada para respaldar la reconstrucción del país.

Según detalló el Consejo en un comunicado, la ayuda busca principalmente “reforzar la estabilidad macrofinanciera de Ucrania y apoyar el funcionamiento de su administración pública”. Esta línea de financiamiento está estrechamente ligada al llamado Plan para Ucrania, que establece una hoja de ruta para su recuperación, reconstrucción y modernización, junto con un calendario para la aplicación de reformas alineadas con los objetivos de adhesión del país a la UE durante los próximos cuatro años.

El Mecanismo para Ucrania, en vigor desde el 1 de marzo de 2024, contempla una asistencia total de hasta 50.000 millones de euros entre 2024 y 2027, en forma de préstamos y subvenciones. De ese total, hasta 32.000 millones estarán condicionados al avance de reformas estructurales e inversiones prioritarias incluidas en el plan, como recordó el Consejo.

Según detalló el Consejo en un comunicado, la ayuda busca principalmente "reforzar la estabilidad macrofinanciera de Ucrania y apoyar el funcionamiento de su administración pública" (EP)

Desde su activación, el instrumento financiero ya ha canalizado 6.000 millones en concepto de financiación puente, 1.890 millones como prefinanciación y tres pagos adicionales de 4.200, 4.100 y 3.500 millones de euros, respectivamente.

(Con información de Europa Press)

