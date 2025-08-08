El secretario de Comercio de Estados Unidos no descartó más aranceles a China por comprar petróleo ruso

FOTO DE ARCHIVO. El secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, testifica ante una audiencia del Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes, en el Capitolio en Washington, D.C., EEUU, el 5 de junio de 2025 (REUTERS/Leah Millis)

El secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, no descartó este jueves la posibilidad de que el presidente, Donald Trump, imponga más aranceles al régimen de China por sus importaciones de petróleo ruso.

“Todo está sobre la mesa”, dijo Lutnick preguntado por este asunto en una entrevista con Fox Business.

El miércoles, Trump confirmó que China podría ser el próximo objetivo de una nueva ronda de aranceles comerciales si continúa adquiriendo petróleo ruso. Aunque no detalló plazos ni medidas concretas.

“Podría suceder”, respondió Trump a los periodistas al ser consultado sobre la posibilidad de aplicar aranceles contra China. “Lo hicimos con India. Probablemente lo hagamos con un par más. Uno de ellos podría ser China”, afirmó el mandatario desde la Casa Blanca. La mención al gigante asiático se da en el marco de una serie de sanciones secundarias que Estados Unidos busca ampliar para debilitar el financiamiento externo de Rusia por su invasión a Ucrania.

China es uno de los principales compradores de crudo ruso en el mercado internacional. Si bien Washington ha implementado restricciones directas al petróleo ruso, su estrategia también incluye penalizar a terceros países que mantengan relaciones comerciales con Moscú en sectores estratégicos. La advertencia de Trump sigue a la del secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien la semana pasada sostuvo que Beijing se arriesga a enfrentar sanciones comerciales si no modifica su política de importaciones de energía rusa.

“Estamos evaluando medidas contra quienes ayudan a sostener la economía de guerra rusa”, dijo Bessent en declaraciones a la prensa. Aunque no se ha formalizado ninguna orden ejecutiva contra China en este contexto, la inclusión explícita del país en los comentarios de Trump indica que se están considerando acciones adicionales.

Foto archivo. Refinería Rusa petroleo. (EFE/EPA/MAXIM SHIPENKOV)

Trump firmó este miércoles una orden ejecutiva para poner un gravamen adicional del 25 % a la India —sobre la que ya pesaba uno del 25 %— precisamente por comerciar con crudo de Moscú.

“Lo hicimos con India por seguir comprando petróleo ruso”, reiteró Trump.

Esta es una maniobra del mandatario para presionar a su homólogo ruso, Vladímir Putin, a que frene los combates en Ucrania.

Actualmente, Washington y Beijing se encuentran en una tregua de su guerra comercial de 90 días después de unos meses de complicada relación.

Desde el mes de mayo, ambos países redujeron estas barreras al 30% para las importaciones chinas y al 10% para las estadounidenses.

Lutnick apuntó en la misma entrevista que es posible que este plazo, que termina el próximo martes 12 de agosto, pueda extenderse.

“Vamos a dejar que el equipo comercial y el presidente tomen esas decisiones. Pero parece probable que lleguen a un acuerdo y lo extiendan por otros 90 días. Pero lo dejaré en manos de ese equipo”, apuntó.

En paralelo, el mandatario republicano también anunció que impondrá un paquete de aranceles del 100% sobre chips y semiconductores importados, con el objetivo de fortalecer la producción nacional de componentes estratégicos. Aunque esta decisión fue presentada como independiente de las medidas vinculadas al petróleo ruso, subraya la voluntad del gobierno de Trump de utilizar las herramientas comerciales para influir en la política exterior de otros países.

Trump no precisó si las posibles tarifas contra China se aplicarían a productos específicos ni si se trataría de un aumento de aranceles ya existentes. En administraciones anteriores, su gobierno ya había impuesto varias rondas de tarifas sobre bienes chinos, principalmente en el contexto de la disputa tecnológica y comercial bilateral.

(Con información de EFE)