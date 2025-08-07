Zelensky pidió a una cumbre trilateral de Ucrania con Rusia y Estados Unidos ante la inminente reunión de Putin y Trump

El presidente ucraniano Volodimir Zelensky (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

El presidente ucraniano Volodimir Zelensky solicitó este jueves la celebración de una reunión trilateral para negociar un cese del fuego en territorio ucraniano, tras el anuncio de un próximo encuentro bilateral entre el presidente ruso Vladimir Putin y el mandatario estadounidense Donald Trump, que podría celebrarse en los próximos días, según confirmaron fuentes del Kremlin y funcionarios de la Casa Blanca.

"Ucrania debe participar en las negociaciones. La guerra de Rusia es contra Ucrania, contra nuestra independencia (...) Por tanto, el formato de las reuniones de líderes debe ser trilateral“, expresó Zelensky en su discurso vespertino diario. El jefe de Estado subrayó su agradecimiento al presidente estadounidense “por su disposición a buscar soluciones reales”, destacando la importancia de que toda decisión para poner fin a la guerra “concierne verdaderamente a toda Europa, no solo a un país”. Y remarcó que “la voz de Europa debe tener peso en estos procesos”.

Zelensky informó que durante la jornada mantuvo varias conversaciones con líderes y socios europeos, incluidos la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el jefe de gobierno alemán, Friedrich Merz. “Todos coinciden en que la guerra de Rusia contra Ucrania es una guerra en Europa y contra Europa”, afirmó el líder ucraniano, quien también reclamó expresamente la inclusión de la representación europea en unas posibles negociaciones de paz.

Por su parte, Vladimir Putin ha manifestado su preferencia por mantener una reunión bilateral previa con el presidente estadounidense, condicionando un eventual cara a cara con Zelensky a la existencia de avances concretos en las negociaciones de las delegaciones. "Hemos mencionado en más de una ocasión que, en principio, no estamos en contra de una reunión directa, pero ciertas condiciones deben crearse para que ocurra“, afirmó el mandatario ruso, cuya postura fue refrendada por el asesor diplomático del Kremlin, Yuri Ushakov.

Imagen de archivo: El presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunieron en la cumbre de líderes del G20 en Osaka, Japón, el 28 de junio de 2019 (REUTERS/Kevin Lamarque)

El posible escenario para la cumbre Putin-Trump sería, según señales de ambos gobiernos, alguno de los países del Golfo Pérsico, con Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita como principales alternativas, aunque el lugar y la fecha exacta siguen pendientes de confirmación. Un funcionario estadounidense subrayó que el encuentro no tendría lugar si Putin no accede a reunirse también con Zelensky, condición que Moscú por el momento descarta.

La tensión diplomática coincide con la aproximación del plazo de diez días impuesto por la Casa Blanca para que Moscú demuestre avances hacia la paz, bajo la amenaza de nuevas sanciones económicas.

El inicio del posible deshielo entre Washington y Moscú llega tras meses sin avances y con un frente militar estancado. Desde el inicio de la ofensiva rusa en febrero de 2022, la guerra ha causado decenas de miles de muertos entre los ejércitos de ambos países y más de 12.000 víctimas civiles ucranianas, además de millares de desplazados, según cifras de Naciones Unidas.

Hasta la fecha, las tres rondas de negociaciones directas entre Moscú y Kiev no han conseguido avances. Las peticiones rusas de soberanía sobre regiones ucranianas ocupadas y la renuncia ucraniana a la membresía en la OTAN se mantienen como condiciones inaceptables para Ucrania.

(Con información de AFP, AP, EFE y EP)