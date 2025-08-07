Mundo

Dinamarca: retiraron la estatua de la Gran Sirena de Dragør Fort tras la polémica por su desnudez

La Agencia Danesa de Palacios y Cultura ordenó la remoción de la obra, generando controversias públicas sobre censura, expresión artística y el papel del cuerpo femenino en el espacio público de Copenhague

Por Nicolás Sturtz

Guardar
La escultura de la Gran
La escultura de la Gran Sirena fue retirada del Dragør Fort tras una decisión de las autoridades culturales danesas (Montaje Infobae)

La monumental Gran Sirena, instalada frente a las costas de Copenhague, atrajo tanto visitantes como controversia. Tallada en granito, desafiaba el clima nórdico y el debate público, pero finalmente fue retirada del Dragør Fort por resolución de las autoridades danesas. El desnudo de la figura, con rasgos pronunciados y proporciones monumentales, quedó en el centro de una discusión nacional sobre los límites del arte, el papel del cuerpo femenino en el espacio público y los criterios de preservación del patrimonio histórico.

El Dragør Fort y la relevancia del retiro

El Dragør Fort es una fortaleza costera erigida en 1910, situada al sur de Copenhague y considerada parte esencial del sistema defensivo marítimo de Dinamarca.

En los últimos años, el lugar se revalorizó como espacio cultural y turístico. Su transformación en sede de exposiciones y eventos lo puso en el centro de atención, y la presencia de la Gran Sirena, una escultura de catorce toneladas y cuatro por seis metros, generó cuestionamientos sobre la adecuada conservación del entorno histórico ante intervenciones artísticas no tradicionales.

El argumento patrimonial de las autoridades

La Agencia Danesa de Palacios y Cultura ordenó la retirada de la obra, llamada localmente Den Store Havfrue, argumentando que resultaba incompatible con el entorno del fuerte y afectaba su valor patrimonial. La institución consideró que el tamaño y el estilo de la escultura alteraban el carácter histórico del sitio y, tras anunciar la decisión, evitó ofrecer explicaciones adicionales, lo que alimentó el debate y la percepción de censura implícita.

La polémica por el desnudo
La polémica por el desnudo de la estatua reavivó el debate sobre los límites del arte y la representación del cuerpo femenino en Dinamarca (Archivo)

La escultura llegó a Dragør Fort en 2018, tras permanecer 12 años en el muelle de Langelinie, uno de los paseos marítimos más populares de Copenhague. El traslado anterior también fue resultado de quejas y discusiones. La reciente remoción reavivó el debate sobre censura, los límites de la expresión artística y la representación pública del cuerpo femenino.

Reacciones en la sociedad danesa

Las opiniones se polarizaron. Mathias Kryger, crítico de arte del diario Politiken, calificó la obra como “fea y vulgar”. Por su parte, la periodista y sacerdotisa Sørine Gotfredsen escribió en Berlingske que instalar una estatua “del sueño masculino de cómo debe ser una mujer” no favorece la aceptación del cuerpo propio entre las mujeres, recalcando que la sobreexposición de cuerpos femeninos “abrumadores” en espacios públicos puede resultar problemática.

La editora del Berlingske, Aminata Corr Thrane, cuestionó si el único cuerpo femenino admisible en el arte debe responder a cánones “clásicos” o “académicos”. Consideró que la Gran Sirena “quizá es menos desnuda” que la célebre Sirenita de Copenhague, pero el tamaño y la forma de sus pechos explican la polémica. Advirtió, además, sobre una forma de body shaming social disfrazada de argumento patrimonial.

Defensa de la obra y perspectivas locales

El escultor Peter Bech defendió su creación, explicando que la escala de los pechos responde a las proporciones necesarias de la pieza y que en ningún momento buscó una intención provocativa. Recordó que la idea surgió por los comentarios de turistas decepcionados con el tamaño de la Sirenita original, y destacó que muchos residentes de Dragør apreciaban la presencia de la escultura.

La Gran Sirena, de catorce
La Gran Sirena, de catorce toneladas, ya había generado controversia desde su instalación en 2018 (Archivo)

Por su parte, el concejal Paw Karslund calificó la polémica como exagerada y propuso reubicar la estatua en el Tårnby Strandpark. Bech expresó estar dispuesto a donar la obra al municipio, pero Helle Barth, presidenta del comité urbanístico local, señaló que las dimensiones complican su traslado y que aún no se definió su futuro destino.

Un historial de controversia y eco internacional

La historia de la Gran Sirena siempre estuvo envuelta en polémica. Desde su primera instalación cerca de la emblemática Sirenita, en 2006, enfrentó críticas por ser “falsa” y “vulgar”. Incluso la conocida Sirenita de Copenhague ha sufrido atentados vandálicos y cuestionamientos sobre su significado a lo largo del tiempo, lo que confirma la sensibilidad danesa ante las figuras femeninas mitológicas y su representación pública.

El episodio trasciende el caso danés: en 2023, una estatua similar en la ciudad italiana de Monopoli generó reacciones comparables, evidenciando que los debates sobre la exhibición del cuerpo femenino en el arte trascienden fronteras y mantienen vigencia mundial.

El caso danés se suma
El caso danés se suma a debates internacionales sobre la exhibición del cuerpo femenino en el arte público (Archivo)

Claves para comprender el debate

La Sirenita de Copenhague ha sido durante décadas el mayor símbolo de la feminidad en la cultura danesa, caracterizada por su estética delicada y su pequeño tamaño. En contraste, la Gran Sirena, con su imponencia y desnudez, propone una visión más directa y monumental del cuerpo femenino, lo que revela las distintas perspectivas sobre cómo debe representarse la mujer en el espacio público.

La controversia por la escultura expone las tensiones entre la libertad artística y la protección del patrimonio histórico, e impulsa el debate sobre quién establece los límites de la representación del cuerpo femenino en ámbitos colectivos. Además, el argumento patrimonial utilizado en la decisión resalta cómo, en algunos casos, estos criterios pueden funcionar como herramientas de restricción para determinadas expresiones artísticas.

Así, la retirada de la Gran Sirena resume los desafíos culturales que enfrenta la sociedad danesa, pero trasciende sus fronteras: la discusión sobre el cuerpo femenino y el arte en el espacio público, entre tradición e innovación, continúa siendo un terreno de debate en muchas partes del mundo.

Temas Relacionados

Gran SirenaDragør FortCopenhagueCuerpo femenino en el arteDesnudezDinamarcaNewsroom BUE

Últimas Noticias

Isla Santa Rosa, el foco del conflicto entre Perú y Colombia

El gobierno peruano sostiene que la jurisdicción sobre la isla es indiscutible, mientras Colombia respalda los acuerdos bilaterales y aboga por la resolución pacífica de cualquier diferencia territorial en la región amazónica

Infobae

Putin habló sobre el encuentro con Trump y dio pistas de dónde podría realizarse: “Aquí tengo un amigo que se ha ofrecido”

El presidente ruso hizo declaraciones luego de su reunión con el líder emiratí Mohamed bin Zayed Al Nahyan. Será la primera cumbre del jefe del Kremlin con un presidente estadounidense posterior a la invasión a Ucrania

Putin habló sobre el encuentro

Taiwán investiga a empresas chinas por presunto robo de tecnología

Autoridades taiwanesas examinan a dieciséis compañías de China, incluyendo proveedores de Nvidia, por supuesta captación ilegal de ingenieros y acceso no autorizado a desarrollos tecnológicos avanzados en la isla

Taiwán investiga a empresas chinas

Vandalizaron una oficina de la aerolínea El Al en París: “Es un ataque contra el Estado de Israel”

Joshua Zarka, embajador israelí en Francia, habló frente a la sede que fue intervenida con pintura roja y leyendas alusivas a Palestina

Vandalizaron una oficina de la

Trump busca consolidar alianzas y paz en Medio Oriente: “Es fundamental que los países se unan a los Acuerdos de Abraham”

Tras la destrucción del programa nuclear iraní, la prioridad del jefe de la Casa Blanca es que todos los países de la región normalicen relaciones con Israel para garantizar la estabilidad

Trump busca consolidar alianzas y
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Concejal Heidy Sánchez rechazó lo

Concejal Heidy Sánchez rechazó lo ocurrido en el Movistar Arena en el concierto de Damas Gratis: “Una evidente negligencia institucional”

La inflación en la ciudad de Buenos Aires fue de 2,5% en julio y acumuló un alza del 40,9% en los últimos doce meses

Líder barrista ya había alertado posibles enfrentamientos en el concierto de Damas Gratis: “No había previsión al respecto”

Marcha de San Cayetano en vivo: El arzobispo de Buenos Aires pidió “diálogo”, que se revalorice el trabajo y habló de “indignidad social”

La alerta negra, el nuevo nivel de emergencia ante catástrofes que plantea la Generalitat Valenciana

INFOBAE AMÉRICA
IU pide a Sánchez que

IU pide a Sánchez que busque el bloqueo al acuerdo arancelario con Trump si se somete a refrendo en el Consejo Europeo

Eli Lilly gana un 91% más en el segundo trimestre y eleva previsiones anuales

Varios kilómetros de retenciones en la A-8 por un alcance entre dos turismos

Un dividido Banco de Inglaterra reduce al 4% los tipos de interés, en mínimos desde 2023

Siete menores acceden a Ceuta a nado entre una fuerte presión migratoria

ENTRETENIMIENTO

Dean Cain, exactor de ‘Superman’,

Dean Cain, exactor de ‘Superman’, anunció que se unirá a ICE para apoyar el plan de deportaciones en los Estados Unidos

El viaje de Chelsea Handler hacia la autenticidad: “No importa la edad que tengas, siempre puedes cambiar tu vida”

Así fue el primer encuentro de Jason Momoa y su suegro Ricardo Arjona

La férrea política de Tool contra los celulares convierte sus conciertos en un evento único: “Son solo tres horas sin teléfono”

‘Gatillo’: el final explicado del k-drama que advierte el colapso de una sociedad por la violencia armada