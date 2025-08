“Estoy al borde de la muerte”: el estremecedor video del rehén israelí Rom Braslavski secuestrado por la Yihad Islámica en Gaza

Rehén israelí Rom Braslavski

Las estremecedoras imágenes que exponen las condiciones en las que se encuentran los rehenes israelíes siguen provocando una fuerte condena internacional. Este domingo la familia del secuestrado Rom Braslavski autorizó publicar parte del video que difundió el pasado viernes la Yihad Islámica, el grupo terrorista palestino que lo retiene en la Franja de Gaza.

La familia de Rom considera que “es importante que todo el mundo lo vea”, mientras las negociaciones para alcanzar un acuerdo de alto el fuego siguen bloqueadas.

En el video se puede observar al rehén israelí acostado en un colchón, visiblemente debilitado físicamente y angustiado.

“Me he quedado sin comida ni agua. Me daban un poco de comida, pero hoy, nada en absoluto. Solo tres piezas de falafel, eso es lo que comí hoy. Ayer apenas comí un plato de arroz. Traigan comida. Estoy al borde de la muerte”, se escucha suplicar a Rom, quien además afirmó que sufre un fuerte dolor en el pie que le impide movilizarse.

Rom Braslavski fue capturado el 7 de octubre de 2023 en el festival Nova, cerca de la frontera con Gaza (Captura de video)

“No puedo estar de pie y no puedo caminar hasta el baño”, aseguró.

En la grabación se ve a Braslavski escribiendo en un cuaderno en hebreo: “¡Sáquenme de aquí ahora!”, junto a un dibujo de un pin de rehén. El cuaderno, en tanto, lleva la fecha del 20 de julio, lo que permite situar el día de la filmación.

En otro momento, el rehén se identifica como un prisionero de las Brigadas Al-Quds, el brazo armado de la Yihad Islámica Palestina, e implora el cese de la guerra en Gaza: “Tienen que detener lo que están haciendo aquí. ¿Por qué nos hacen esto? Traigan comida. Estoy sobreviviendo con menos de un litro de agua. Solo dennos comida, si no es por la Franja de Gaza, que sea por los rehenes”.

“No puedo dormir, no puedo vivir”, aseguró en el estremecedor video.

Rom Braslavski pidió el fin de la guerra en Gaza para lograr la liberación de todos los rehenes (Captura de video)

La organización terrorista informó que estas eran las últimas imágenes de Braslavski, quien fue secuestrado el 7 de octubre de 2023 en el Nova Music Festival, donde trabajaba en seguridad, antes de que sus captores perdieran contacto con él dos días después.

Tami, madre de Rom, se pronunció sobre el cruel video divulgado por los terroristas: “Intenté suprimir la realidad, pero al mirar la grabación, la realidad me golpeó. Cuando escuchas a tu hijo diciendo esas cosas, se convierte en verdad, por más difícil que sea de creer”.

“La pesadilla que temía imaginar es real. El miedo que vivimos se ha vuelto más palpable que nunca y es importante que todo el mundo vea esto, pese a lo que me cuesta mostrar públicamente a mi hijo en un estado tan grave”, agregó.

Y concluyó: “Nunca vi a mi hijo así. Rom no grita ni está enojado: habla en voz baja, débil, como quien ha aceptado que no queda nada por lo que luchar ni esperanza de sobrevivir (...) Rom, mi vida, lloro contigo”.

La familia Braslavski dijo que está “profundamente consternada” por el contenido del video.

El video de Evyatar David

Las Brigadas Al Qasam también hicieron público este sábado un video del rehén israelí Evyatar David, de 24 años, mostrando su extrema debilidad física mientras cava lo que él describe como su propia tumba en un túnel de la Franja de Gaza. El joven también fue secuestrado durante el ataque al festival de música Nova cerca de la frontera con el enclave palestino.

En las imágenes, difundidas tras una primera publicación el viernes donde ya se evidenciaba su notable delgadez, David afirmó: “Lo que estoy cavando es mi propia tumba”. El túnel en el que se encuentra mide apenas un metro de ancho. Posteriormente, el rehén agregó: “El tiempo se agota”, y termina desplomándose junto a la pala, luego de solicitar una tregua que le permita regresar con su familia. Un mensaje final de los captores señaló: “Sólo un acuerdo de alto el fuego puede traerles de vuelta con vida”.

Durante el video, David mostró un calendario en el que registra lo que consume diariamente, detallando que alterna entre lentejas y frijoles, con intervalos de entre uno y tres días sin alimento. Según testimonios de ex-rehenes que lograron salir de Gaza, los videos difundidos por las milicias palestinas suelen estar guionados; no obstante, han confirmado privaciones de alimento y episodios de agresiones físicas y psicológicas durante su cautiverio.

En una de las escenas, David expresó: “Esta es para dos días, para mantenerme con vida”, comiendo directamente de una lata de legumbres. Dirigiéndose directamente al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró: “Siento que he sido abandonado. Como primer ministro de mi Gobierno tienes que cuidar de mí y de los otros prisioneros”. Insistió en que en Israel existe una convicción de que las autoridades deben velar por quienes están encarcelados por el enemigo, y expresó su sentimiento de abandono: “Todo lo que he aprendido y con lo que he crecido es una mentira”.

La Cruz Roja exigió a los terroristas de Hamas y la Yihad Islámica el acceso inmediato a los rehenes israelíes (REUTERS/Hatem Khaled)

La Cruz Roja exigió acceso a los rehenes

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) pidió este domingo a los terroristas de Hamas y la Yihad Islámica que permitan a sus trabajadores humanitarios proporcionar atención médica inmediata a los rehenes israelíes en peligro de muerte por inanición como paso previo a su liberación incondicional.

La organización internacional respondió así a una llamada efectuada previamente por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, al jefe de delegación del CICR en Israel y los territorios palestinos ocupados, Julian Larison, para “solicitar su participación en el suministro de alimentos a los rehenes y brindarles tratamiento médico inmediato”.

En su comunicado, el comité se declara “consternado por los desgarradores videos publicados en los últimos días”, que considera “una clara evidencia de las condiciones de vida en las que se encuentran los rehenes, cuyas vidas están en peligro”.

“Las personas privadas de libertad deben recibir un trato humano y condiciones aceptables. Deben recibir urgentemente la atención médica que necesitan. Debe evitarse toda forma de exposición pública que humille a las personas privadas de libertad y ponga en peligro su seguridad”, indicó el CICR.