La UE condenó las “espantosas” imágenes de los rehenes israelíes en Gaza: “Exponen la barbarie de Hamas”

La Unión Europea condenó este domingo la difusión de un nuevo video por parte del grupo terrorista palestino Hamas en el que se muestra al rehén israelí Evyatar David cavando su propia tumba en un túnel de Gaza. La alta representante de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas, calificó las imágenes como “espantosas” y dijo que exponen la “barbarie” de la organización islamista.

En una declaración publicada en la red social X, Kallas pidió la “liberación inmediata y sin condiciones” de todos los rehenes y exigió que “Hamas se desarme y ponga fin a su dominio en Gaza”. También reclamó que “la ayuda humanitaria a gran escala llegue a quienes la necesitan”, en referencia al acuerdo alcanzado el 10 de julio entre la UE e Israel para permitir el ingreso de alimentos y bienes esenciales a la Franja de Gaza.

El video difundido por las Brigadas Al Qasam, brazo armado de Hamas, muestra a Evyatar David, un joven israelí de 24 años, visiblemente debilitado y desnutrido, cavando en un túnel de techo bajo. “Estoy cavando mi propia tumba”, dice el rehén al comenzar la grabación, mientras manipula una pala en un espacio estrecho y mal iluminado.

Luego muestra un calendario en el que registra su alimentación diaria: relata que alterna entre lentejas y frijoles, con varios días sin comida. “El tiempo se agota”, afirma en otro tramo del video, antes de desplomarse junto a la pala. “Solo un acuerdo de alto el fuego puede traerlos de vuelta con vida”, señala el mensaje final del grupo terrorista.

El video, difundido en partes desde el viernes y completo el sábado, fue aprobado por la familia de David para su publicación. En él, el joven aparece con barba crecida, ropa gastada y expresa su desesperación: “Hoy es 27 de julio, son las 12:00, no sé qué voy a comer. Llevo varios días sin probar bocado”. En otro momento, se dirige directamente al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu: “Siento que he sido abandonado. Como primer ministro de mi Gobierno tienes que cuidar de mí y de los otros prisioneros”. También afirma: “Todo lo que he aprendido y con lo que he crecido es una mentira”. Su familia denunció que está siendo sometido deliberadamente a una campaña de hambre en los túneles de Hamas y pidió que la ayuda humanitaria que entra a Gaza también llegue a los rehenes.

El caso de David no es el único. El jueves por la noche, la Yihad Islámica Palestina difundió un video de Rom Braslavski, otro rehén israelí, de 21 años y con ciudadanía alemana, en el que se lo ve extremadamente delgado, con heridas visibles en la piel, mientras observa imágenes de niños desnutridos en una pantalla. Según el grupo armado, el video fue grabado dos días antes de que perdieran contacto con sus captores tras un bombardeo israelí.

La difusión de estos materiales se produce en medio del estancamiento de las negociaciones para un alto el fuego. En las últimas horas, el enviado especial de Estados Unidos para Medio Oriente, Steve Witkoff, visitó el campamento de protesta instalado por familiares de secuestrados frente a la sede del gobierno en Tel Aviv. Witkoff aseguró que la posición de Washington es alcanzar un acuerdo integral para liberar a todos los rehenes y establecer una tregua prolongada. “La meta es terminar la guerra, no expandirla”, dijo ante los manifestantes.

Crisis humanitaria en Gaza se agrava tras nuevos videos de rehenes

Desde el ataque del 7 de octubre de 2023 contra el festival de música Nova y otras localidades del sur de Israel, en el que murieron unas 1.200 personas y otras 250 fueron secuestradas, la ofensiva militar israelí sobre Gaza ha dejado más de 60.400 muertos, según fuentes palestinas. De las 251 personas capturadas ese día, 49 permanecen cautivas en Gaza y 27 se presume que han fallecido, según cifras del ejército israelí.

Organizaciones internacionales y agencias humanitarias han alertado sobre la crisis alimentaria en la Franja y el riesgo de hambruna generalizada. Entre marzo y mayo, el cierre total de los pasos fronterizos impidió la entrada de suministros, y actualmente la ayuda que ingresa es limitada. El gobierno israelí ha rechazado las acusaciones de estar empleando el hambre como arma de guerra y responsabiliza a Hamas por la falta de acceso a los rehenes. Un funcionario israelí declaró que los captores “no padecen la misma desnutrición que los prisioneros” y que la escasez de comida tiene una intencionalidad punitiva dirigida a los secuestrados y a sus familias.