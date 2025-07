A un día del ultimátum de Donald Trump, Rusia bombardeó una cárcel y un hospital de maternidad en Ucrania

Vista de la colonia penal alcanzada por un ataque aéreo ruso, en el transcurso del ataque de Rusia a Ucrania, en la región de Zaporiyia, Ucrania. 29 de julio de 2025. (Servicio Penitenciario Estatal de Ucrania/Cedida a REUTERS)

Al menos 27 civiles murieron este martes en Ucrania, tras una nueva oleada de ataques rusos que se produjo apenas un día después del ultimátum lanzado por Donald Trump al Kremlin. Entre las víctimas se cuentan una mujer embarazada de 23 años y 16 reclusos, según las autoridades ucranianas, que acusan a Rusia de lanzar bombas planeadoras y misiles balísticos contra objetivos civiles.

Uno de los ataques más letales ocurrió en la región de Zaporiyia, donde cuatro bombas planeadoras rusas impactaron la prisión de Bilenkivska. El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, denunció que se trató de un “ataque deliberado, intencionado”, y sostuvo que “los rusos no podían ignorar que estaban atacando a civiles en este establecimiento”. Más de 90 personas resultaron heridas, incluyendo 42 reclusos hospitalizados con heridas graves.

El Ministerio de Justicia ucraniano difundió imágenes del lugar que muestran escombros y edificios severamente dañados. A pesar del impacto, aseguró que no hay riesgo de fuga porque el perímetro carcelario no fue destruido.

Además, en la región central de Dnipro, misiles rusos dañaron un hospital de maternidad y una sala de hospital, dejando al menos tres muertos, incluidos una mujer embarazada y dos civiles en otras zonas de la región, según las autoridades locales. También se reportaron ataques contra una tienda de comestibles en Járkov y un civil muerto en Jersón.

Una mujer limpia la sala dañada de un hospital que fue alcanzado por un misil ruso, en medio del ataque de Rusia contra Ucrania, en la ciudad de Kamianske, región de Dnipró, Ucrania, el 29 de julio de 2025. (REUTERS/Mykola Synelnykov)

Según Zelensky, los bombardeos golpearon 73 ciudades, pueblos y aldeas en una sola noche. “Estos fueron ataques conscientes y deliberados, no accidentales”, escribió en Telegram.

La violencia recrudeció apenas un día después de que Trump acortara a 10 días el plazo para que Rusia detenga su ofensiva en Ucrania, bajo amenaza de sanciones y aranceles. “Estoy decepcionado con el presidente Putin”, declaró Trump desde Escocia, quien quiere que los esfuerzos de paz avancen para el 8 de agosto.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, insistió en que el ejército ruso solo realiza ataques “contra infraestructuras militares o vinculadas al ejército”, pero admitió que Moscú “ha tomado nota” del anuncio de Trump y sigue comprometido con “una solución pacífica”.

Zelensky celebró la presión del presidente estadounidense: “Todos necesitan paz: Ucrania, Europa, Estados Unidos y líderes responsables en todo el mundo. Todos excepto Rusia”.

Sin embargo, este lunes en un tono diferente, el ex mandatario ruso Dmitry Medvedev le advirtió a Trump que no “juegue al juego del ultimátum con Rusia”. En un mensaje en X (ex Twitter), escribió: “Cada nuevo ultimátum es una amenaza y un paso hacia la guerra. No entre Rusia y Ucrania, sino con su propio país”.

Vista de la prisión alcanzada por el ataque aéreo ruso en Zaporiyia, Ucrania, el 29 de julio de 2025. (Servicio Penitenciario Estatal de Ucrania / Imagen cedida a REUTERS)

Desde la invasión a gran escala de Rusia a su vecino, el Kremlin ha advertido a los aliados occidentales de Kiev que su participación podría terminar ampliando la guerra a países de la OTAN. “Los funcionarios del Kremlin continúan enmarcando a Rusia como en confrontación geopolítica directa con Occidente para generar apoyo interno para la guerra en Ucrania y la futura agresión rusa contra la OTAN”, advirtió el Instituto para el Estudio de la Guerra, un grupo de expertos de Washington, el lunes por la noche.

En paralelo, Ucrania también ha intensificado sus ataques con drones de largo alcance, dirigidos contra depósitos de petróleo y plantas militares rusas. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, derribaron 74 drones ucranianos en distintas regiones durante la noche. Uno de ellos habría provocado la muerte de un hombre y un incendio en la estación de tren de Salsk, en la región de Rostov.

Este nuevo capítulo del conflicto se produce justo tres años después del ataque a la prisión de Olenivka, donde murieron más de 50 prisioneros ucranianos. En aquel caso, una investigación de la ONU y reportajes de la Associated Press señalaron a Rusia como responsable del ataque, aunque Moscú lo negó.

En tanto, el Ministerio ruso de Defensa afirmó este martes que sus fuerzas capturaron nuevas localidades en las regiones de Donetsk y Zaporiyia, mientras continúa la guerra de desgaste en el este ucraniano, a un alto costo humano y militar.

(Con información de agencias)