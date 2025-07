Escándalo tras el desastre aéreo de Air India: familias británicas recibieron ataúdes con cuerpos equivocados

Un avión de Air India se estrelló poco después de despegar rumbo a Londres

Las familias británicas que perdieron seres queridos en el desastre aéreo de Air India han recibido ataúdes con cuerpos equivocados, lo que revela un grave error en el proceso de identificación de víctimas que ha causado sufrimiento adicional a los familiares. Según reveló The Telegraph, el escándalo salió a la luz cuando la forense del oeste de Londres, la doctora Fiona Wilcox, intentó verificar las identidades de los británicos repatriados mediante pruebas de ADN con muestras proporcionadas por las familias.

Los errores han obligado a algunas familias a abandonar los planes funerarios después de descubrir que sus ataúdes contenían los restos de pasajeros desconocidos en lugar de sus familiares. En un caso particularmente angustiante, los restos “mezclados” de más de una persona fallecida en el accidente fueron colocados por error en el mismo ataúd, lo que requirió separación antes de que pudiera proceder el entierro el fin de semana pasado.

Ataúdes con restos mezclados complicaron funerales y aumentaron el sufrimiento tras la tragedia aérea en Ahmedabad (REUTERS)

Aunque hasta ahora han salido a la luz dos casos de identidad equivocada, existe el temor de que se hayan cometido más errores similares, lo que deja a las familias bajo una sombra de incertidumbre. En total eran 52 los británicos que murieron en el desastre aéreo. Se trata de la nacionalidad extranjera más numerosa entre las víctimas.

Una investigación de alto nivel sobre el escándalo está en curso tanto en Londres como en India, y se espera que el primer ministro Keir Starmer plantee estas preocupaciones con su homólogo indio Narendra Modi durante su visita de estado a Gran Bretaña esta semana, reseñó Daily Mail.

El desastre que cobró 261 vidas

El accidente del vuelo 171 de Air India dejó 261 muertos, incluidos 52 británicos, la mayor nacionalidad extranjera entre las víctimas (Reuters)

El vuelo 171 de Air India perdió potencia y se estrelló segundos después de despegar de Ahmedabad con destino a London Gatwick el 12 de junio, lo que cobró la vida de 261 personas. Según un informe preliminar, la catástrofe fue causada cuando el suministro de combustible del Dreamliner fue cortado, ya sea intencional o accidentalmente.

El avión se estrelló contra un hostal médico y casas cerca del aeropuerto de Ahmedabad. La operación de recuperación de restos comenzó poco después del accidente, liderada por equipos locales de recuperación de la policía y los bomberos de Ahmedabad, junto con la fuerza estatal de respuesta a desastres. Utilizaron perros rastreadores y equipos de búsqueda de alta tecnología, con la ayuda de voluntarios locales que tamizaron el metal retorcido y humeante con sus manos.

En tres días se creía que se habían encontrado los restos de prácticamente todas las víctimas, aunque el calor de 1.500 °C había quemado a la mayoría más allá del reconocimiento. Otros fueron mutilados o fragmentados por la fuerza del impacto, lo que significó que muchas familias recibieron los restos de sus seres queridos del Hospital Civil de Ahmedabad en un contenedor de plástico, en lugar de un ataúd.

El proceso de repatriación de víctimas británicas quedó bajo escrutinio tras hallar errores graves en la cadena de custodia (foto: June 12, 2025. REUTERS/Amit Dave/)

Proceso de identificación deficiente

El Hospital Civil de Ahmedabad sirvió como el centro de identificación central. Las familias fueron solicitadas a proporcionar muestras de ADN para ser utilizadas como identificación, pero en los casos más severos tuvieron que ser comparadas con registros dentales. Las familias solo podían confiar en que los funcionarios llevaran a cabo el proceso con precisión y etiquetaran los contenedores correctamente.

“Nadie miró los restos. No se nos permitió”, relató Altaf Taju, de Blackburn, cuyos padres, Adam, de 72 años, y Hasina, de 70, que vivían en Londres, perecieron junto con su yerno Altafhusen Patel, de 51 años. “Solo dijeron: ‘Esta es tu madre o padre’, y nos dieron una etiqueta de papel con un número de identificación. Tuvimos que creer en su palabra. Es horrible que esto pudiera haber pasado, pero ¿qué podíamos hacer?”, declaró al Daily Mail.

Taju fue informado de la confusión por un oficial de enlace policial. Se consuela con el hecho de que sus padres y cuñado no estuvieron involucrados en la confusión porque fueron enterrados rápidamente en India, para cumplir con su fe musulmana. Mientras que algunas víctimas fueron cremadas o enterradas, de acuerdo con sus creencias religiosas, el abogado de aviación James Healy-Pratt, quien representa a muchas de las familias británicas, indica que los restos de al menos 12 personas han sido repatriados.

Abogados y autoridades británicas exigen respuestas por la gestión fallida tras el desastre del vuelo 171 de Air India (foto: REUTERS/Amit Dave)

Familias en el limbo

Healy-Pratt fue contratado para descubrir los hechos completos detrás de la catástrofe y luchar por compensación en los tribunales, pero esta semana está investigando el proceso de identificación fallido. “He estado sentado en los hogares de estas familias británicas durante el último mes, y lo primero que quieren es que sus seres queridos regresen”, explicó al Daily Mail. “Pero algunos de ellos han recibido los restos equivocados y están claramente angustiados por esto. Ha estado pasando durante un par de semanas y creo que estas familias merecen una explicación”.

Aunque la familia que recibió restos “mezclados” pudo separarlos y realizar un servicio funerario, el segundo grupo de familiares, a quienes llamó “Familia X“, ha quedado “en el limbo”. “La Familia X no tiene a nadie que enterrar porque era la persona equivocada en su ataúd. Y si no es su familiar, la pregunta es: ¿quién está en ese ataúd? Presumiblemente, es otro pasajero y sus familiares han recibido los restos equivocados. La forense también tiene un problema porque tiene una persona no identificada en su jurisdicción”, detalló el abogado.

El accidente en India que costó la vida a 261 personas generó uno de los mayores retos de identificación internacional (foto: REUTERS/Adnan Abidi/Fotografía de archivo)

Investigación oficial en curso

El abogado Healy-Pratt ahora está tratando de establecer la cadena precisa de eventos en el proceso de recuperación e identificación, que comienza cuando los cuerpos fueron extraídos de los restos humeantes del avión y termina cuando llegaron a Gran Bretaña. “Basándose en la evidencia conocida, la cadena de custodia de estos seres queridos perdidos fue inaceptablemente deficiente”, declaró al Daily Mail.

“Estamos investigando las causas de esas fallas y exigimos respuestas en nombre de estas merecedoras familias británicas. Esperamos respuestas formales de Air India y sus contratistas de respuesta de emergencia, Kenyons International Emergency Services. Las familias también están en contacto directo con sus parlamentarios, el FCDO y las oficinas del primer ministro y el secretario de Relaciones Exteriores, antes de la visita del primer ministro Modi a Londres esta semana”.

La doctora Wilcox abrió y aplazó las investigaciones sobre 12 muertes el 10 de julio. Cuando fue contactada por el Daily Mail, la forense dijo que sería inapropiado para ella comentar sobre el caso.

La presión diplomática crece entre Reino Unido e India por la falta de claridad en el proceso de recuperación de cuerpos (foto: REUTERS/Amit Dave)

Fuentes gubernamentales confirmaron que expertos británicos en identificación de víctimas de desastres fueron desplegados a Ahmedabad “para apoyar la respuesta consular del Reino Unido” y para “entender los procesos del país para la identificación de víctimas, operaciones mortuorias y servicios de apoyo”. Estos expertos proporcionaron información sobre aquellos que han sido repatriados a la forense doctora Wilcox.

Un portavoz del gobierno declaró: “La identificación formal de cuerpos es un asunto para las autoridades indias. Entendemos que este es un momento extremadamente angustiante para las familias, y nuestros pensamientos permanecen con ellas”.

El escándalo surge en un momento diplomáticamente sensible, con la visita de estado del primer ministro indio Modi a Gran Bretaña programada para esta semana. Se espera que Starmer plantee las preocupaciones sobre el manejo de la identificación de víctimas durante sus reuniones oficiales, lo que añade una dimensión diplomática compleja a una tragedia que ya ha causado un sufrimiento inmensurable a las familias afectadas.