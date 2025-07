Por qué los dramas surcoreanos se convirtieron en la obsesión prohibida de Corea del Norte

"El juego del calamar" se convirtió en una de las producciones surcoreanas más reconocidas a nivel internacional (Netflix)

Aunque el régimen de Corea del Norte impuso un férreo control sobre todos los aspectos de la vida cotidiana, una parte creciente de la población encontró formas de desafiar esa censura mediante el consumo clandestino de productos culturales extranjeros. Entre ellos, los dramas televisivos surcoreanos —conocidos como K-dramas— se convirtieron en una ventana a otro mundo y la práctica puede costar la vida.

Ver una serie surcoreana está prohibido por leyes que penalizan cualquier contacto con lo que el gobierno califica como “cultura podrida de fuerzas hostiles”. Aun así, miles de norcoreanos, especialmente jóvenes, se arriesgan cada día a ser descubiertos por las autoridades.

Según informó The Economist, en los últimos años el gobierno de Kim Jong Un intensificó los castigos por este tipo de delitos, aplicando incluso la pena de muerte. La fascinación por la cultura de Corea del Sur —y el deseo de imaginar una vida diferente— hizo de los K-dramas un fenómeno subterráneo que resiste la represión.

Miles de norcoreanos arriesgan su vida para ver K-dramas surcoreanos pese a la represión estatal (Imagen ilustrativa Infobae).

Leyes y castigos: la cultura como delito

Desde 2020, la Ley de Pensamiento Anti-Reaccionario prohíbe el consumo, posesión o distribución de contenidos extranjeros, entre ellos K-dramas, K-pop, libros, dibujos y fotografías provenientes de Corea del Sur.

Las sanciones incluyen desde trabajos forzados hasta ejecuciones públicas. El medio The Economist detalló que organizaciones de derechos humanos documentaron varios casos de ejecuciones vinculadas a este tipo de infracciones.

En 2023, se sumó la Ley de Protección del Lenguaje Cultural de Pyongyang, que prohíbe el uso de expresiones surcoreanas, como “oppa”, comúnmente utilizada por las mujeres para referirse de manera afectuosa a sus parejas. Esta normativa busca eliminar cualquier influencia cultural que el régimen considere subversiva.

Uno de los casos más extremos reportados ocurrió en 2022: un joven agricultor de 22 años fue ejecutado por ver 3 películas surcoreanas, escuchar 70 canciones y compartir ese contenido con amigos. Aunque años atrás estas penas se reservaban para distribuidores, hoy basta con poseer el material para recibir el castigo máximo.

Una práctica clandestina y extendida

A pesar de la dureza de las leyes, el fenómeno sigue creciendo. Según una encuesta realizada entre 2016 y 2020 por el Ministerio de Unificación de Corea del Sur, el 83% de los desertores norcoreanos había visto K-dramas antes de escapar. Aunque el dato no refleja la totalidad de la población, sí indica una práctica común, especialmente entre los jóvenes.

Kang Gyu-ri, quien desertó en 2023, declaró en The Economist: “Ellos podrían no decirlo públicamente, pero no conocía a nadie que no hubiera visto un video extranjero”. Otra desertora, Ryu Hee-jin, exnadadora de Pyongyang, señaló: “En los dramas del sur puedes ver a la gente diciendo ‘te amo’ tan libremente. En Corea del Norte, solo podías decir que amabas al presidente Kim Jong Un y a su padre”.

El régimen de Kim Jong Un intensifica la persecución y las penas, incluyendo la ejecución, por ver series surcoreanas (REUTERS)

Dos mundos en contraste

La televisión norcoreana reproduce narrativas de sacrificio y lealtad al Estado. Un ejemplo citado por The Economist es la película “Una flor en la nieve” (2011), en la que una mujer renuncia a su vida personal para reabrir una fábrica y cuidar huérfanos. Su exnovio muere trágicamente, reforzando la idea del sacrificio individual por el colectivo.

En cambio, los K-dramas exaltan la realización personal, el romance y la libertad de elección. Series como May Queen (2012), favorita de Kang Gyu-ri, muestran protagonistas que enfrentan obstáculos con resiliencia para alcanzar sus sueños. “Verla me dio fuerzas, fue un modelo a seguir para mí, Sentí que esa era yo”, recordó sobre la protagonista Chun.

Además, los dramas surcoreanos exhiben imágenes cotidianas que contradicen la narrativa oficial norcoreana sobre un sur empobrecido. Escenas de calles iluminadas, autos modernos, tiendas repletas y viviendas confortables ofrecen una visión alternativa y tentadora para quienes solo conocen la austeridad impuesta por el régimen.

Historias de inspiración en los K-dramas, como "May Queen", motivan a desertores norcoreanos a buscar una vida diferente fuera del régimen (Kocowa)

Más que entretenimiento: una forma de entender el mundo

Según Lee Kwang-baek, del Unification Media Group, organización que produce contenido destinado a Corea del Norte, los medios “no son solo entretenimiento, son información”. Los K-dramas permiten observar dinámicas sociales, modas y comportamientos que abren nuevas preguntas en quienes los consumen.

Pequeños detalles, como peinados o formas de hablar, revelan a los espectadores norcoreanos un nivel de libertad desconocido. Kang Gyu-ri mencionó cómo incluso los barberos imitaban los estilos vistos en las series. El régimen respondió a esta influencia aumentando las restricciones lingüísticas y reforzando la vigilancia, especialmente sobre la juventud.

Un ejemplo del impacto de estos contenidos es el éxito de Crash Landing on You (2019), una serie que narra la historia de una heredera surcoreana que cruza accidentalmente la frontera y se enamora de un soldado norcoreano. Aunque su acceso está prohibido en el norte, se difundió clandestinamente y despertó gran interés por mostrar las diferencias y similitudes entre ambas Coreas.

Redes clandestinas y alto riesgo

Acceder a estos contenidos implica participar en redes ilegales. Algunos residentes cercanos a la frontera logran captar señales extranjeras modificando sus televisores, como hizo Kang Gyu-ri. Otros adquieren memorias USB o tarjetas SD con archivos descargados en China, que luego circulan entre amigos o se venden en el mercado negro.

El régimen considera que hasta el contenido más trivial puede debilitar la ideología oficial. Con esta postura, incluso la posesión de un solo episodio puede acarrear consecuencias graves, incluidas penas de prisión o la ejecución.

El fenómeno de los K-dramas crece entre los jóvenes norcoreanos, quienes buscan una visión alternativa del mundo (Netflix)

El poder de una historia

La experiencia de Kang Gyu-ri ilustra cómo los K-dramas pueden convertirse en una fuente de inspiración. Según relató en The Economist, las imágenes de libertad que vio en estas series la impulsaron a huir del país. Junto a su familia, emprendió una arriesgada travesía en un bote de pesca, logrando esquivar a los guardacostas hasta ser rescatados por un pescador surcoreano.

Su historia, que bien podría formar parte del guion que admira (May Queen), revela cómo una narrativa de ficción puede ofrecer esperanza real. En un entorno marcado por la represión, las historias que llegan desde el sur funcionan como faros de posibilidad, incluso bajo las condiciones más hostiles.