La Agencia Atómica de la ONU expresó su preocupación por la falta de respuesta de Irán para reanudar las inspecciones en sus centrales

FOTO DE ARCHIVO: El director general del OIEA, Rafael Grossi, ofrece una rueda de prensa tras la primera jornada de la reunión trimestral de la Junta de Gobernadores del organismo, celebrada en la sede del OIEA en Viena (Austria), el 9 de junio de 2025. REUTERS/Lisa Leutner/ Foto de archivo

El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, expresó este jueves su “enorme preocupación” por la falta de respuesta de Irán a la propuesta de reanudar las inspecciones nucleares tras los recientes ataques de Israel y Estados Unidos.

En declaraciones a la emisora francesa RFI, Grossi señaló que detecta “una cierta tensión” en las relaciones entre la agencia y Teherán. Según explicó, existen “voces políticas” en Irán que consideran que el OIEA no actuó con imparcialidad al no condenar los bombardeos israelíes, lo que motivó la decisión del Parlamento iraní de suspender la cooperación con el organismo.

“La presencia del OIEA en Irán no es una especie de gesto de generosidad, sino una obligación legal”, recordó Grossi, en referencia a los compromisos asumidos por Teherán como parte del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP), que establece un sistema de inspección internacional para supervisar los programas nucleares civiles.

El titular del OIEA reveló que, tras la pausa en las hostilidades, escribió al ministro iraní de Exteriores para solicitar una reunión en Teherán con el fin de reactivar el trabajo de inspección, pero no obtuvo respuesta hasta el momento.

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi (REUTERS)

Grossi advirtió que si no se reanuda el acceso a las instalaciones, “estaríamos en puertas de una nueva crisis”. En ese escenario, el director general podría convocar al Consejo de Gobernadores del organismo, un paso que “podría tener consecuencias enormemente graves” y dejar a Irán fuera del marco del TNP.

Antes del actual conflicto, el OIEA ya había señalado limitaciones en la cooperación iraní. Grossi reiteró que Irán “no respondía de forma conveniente” a las preguntas del organismo. “Habíamos encontrado trazas de uranio en lugares donde no deberíamos haberlas encontrado, y sus respuestas no eran creíbles. Había disimulación y no había transparencia”.

El jefe del OIEA también insistió en que, aunque Irán posee material suficiente para fabricar unas diez armas nucleares, según estimaciones técnicas del organismo, “Irán no tenía el arma nuclear”. Indicó que el riesgo persiste, pero que la falta de transparencia incrementa la gravedad del escenario.

Una vista satelital muestra una descripción general del complejo subterráneo de Fordow, después de que Estados Unidos atacara la instalación nuclear subterránea, cerca de Qom, Irán, el 22 de junio de 2025. MAXAR TECHNOLOGIES/Distribuida vía REUTERS

Consultado sobre si los bombardeos estadounidenses a instalaciones nucleares, como los realizados recientemente en Fordow, alejaron a Irán de la capacidad nuclear durante décadas, como sostuvo el presidente Donald Trump, Grossi lo calificó como “una declaración más bien política con un objetivo militar”.

No obstante, reconoció que las operaciones han afectado significativamente las capacidades técnicas de Irán. “Con sus capacidades reducidas, será mucho más difícil para Irán continuar con el ritmo que llevaban”, afirmó, y añadió que las centrifugadoras de Fordow “ya no son operativas”.

Grossi llegó este miércoles a París, donde fue recibido por el presidente Emmanuel Macron, quien también reiteró la urgencia de restablecer las negociaciones con el régimen iraní sobre su programa nuclear.

(Con información de EFE)