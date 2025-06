El modelo empresarial de Ryan Reynolds transforma la relación entre celebridades, inversiones y marketing en la industria global

Ryan Reynolds revoluciona el modelo de celebridad-empresario con un imperio de 14.000 millones de dólares REUTERS/Kylie Cooper

La revista TIME publicó el listado de las 100 compañías más influyentes de 2025 y Maximum Effort, la firma de marketing y pr

oducción de Ryan Reynolds no sólo forma parte de la nómina sino que el artista se ubicó en una de las portadas del medio.

Reynolds ha redefinido el modelo de celebridad-empresario, combinando su carrera en la actuación con inversiones estratégicas que han transformado múltiples industrias. Según un extenso reportaje de TIME, el actor canadiense ha construido un imperio empresarial valuado en más de 14.000 millones de dólares a través de su empresa Maximum Effort, demostrando que la autenticidad y la creatividad pueden ser tan rentables como cualquier superpoder de ficción.

Estrategia empresarial: inversiones, marketing y el “fastvertising”

El enfoque empresarial de Ryan Reynolds se aleja del respaldo superficial habitual entre celebridades. En lugar de limitarse a prestar su imagen, participa activamente en las compañías en las que invierte, como Aviation Gin, Mint Mobile, Wrexham AFC y la aplicación de ciberseguridad 1Password.

La clave de su éxito radica en una estrategia de marketing que él mismo denomina fastvertising: anuncios rápidos, ingeniosos y virales que aprovechan tanto su personalidad como la cultura popular.

Reynolds ha trasladado su experiencia cinematográfica al mundo publicitario, utilizando el humor y la inteligencia como herramientas de conexión con el público. “Los consumidores saben que les están vendiendo algo, así que hay que reconocerlo”, afirmó en declaraciones recogidas por TIME.

Esta filosofía se refleja en la operación de Maximum Effort, la productora y agencia de marketing fundada en 2018 junto a George Dewey, exjefe de marketing digital de Fox. Con un equipo de más de 50 personas, la empresa colabora estrechamente con la plataforma publicitaria MNTN, donde Reynolds ocupa el cargo de director creativo. Mark Douglas, CEO de MNTN, señaló que Reynolds puede idear un comercial en minutos, adaptando la narrativa de cada marca a un formato televisivo de 30 segundos.

Ryan Reynolds en la reciente tapa de TIME

Casos de éxito: Aviation Gin, Mint Mobile, Wrexham AFC y MNTN

El historial empresarial de Reynolds está marcado por operaciones que han multiplicado significativamente el valor de las compañías involucradas. En 2018, invirtió en Aviation Gin y diseñó una campaña que aprovechaba su imagen pública, como el anuncio del Día del Padre en el que presentaba un cóctel llamado “la vasectomía”. La marca duplicó sus ventas en un año, atrayendo la atención de Diageo, que la adquirió por 610 millones de dólares en 2020.

Posteriormente, Reynolds compró el 25% de Mint Mobile, una operadora de bajo costo con escasa presencia en el mercado. Su participación activa en las campañas publicitarias permitió a la empresa aumentar sus ingresos en un 50.000% entre 2017 y 2020, según cifras citadas por TIME. En 2023, Mint Mobile fue vendida a T-Mobile por 1.350 millones de dólares.

En el ámbito deportivo, su inversión en el Wrexham AFC, un modesto club galés de fútbol, se convirtió en un fenómeno global. Junto a Rob McElhenney, Reynolds no solo invirtió en el equipo, sino que impulsó la producción de la docuserie Welcome to Wrexham, galardonada con ocho premios Emmy en cuatro temporadas. En 2024, el club alcanzó un logro histórico con tres ascensos consecutivos, y sus ingresos subieron a 26,7 millones de libras (36,6 millones de dólares), un incremento del 155% respecto al año anterior.

La trayectoria empresarial del actor también incluye su papel en MNTN, que salió a bolsa en mayo con una valuación de 1.200 millones de dólares. Estos resultados consolidan su reputación como un empresario con visión para identificar y escalar oportunidades de negocio.

Filosofía y liderazgo: autenticidad, cercanía y storytelling

Más allá de las cifras, el liderazgo de Ryan Reynolds se fundamenta en la autenticidad y una conexión directa con su entorno. Su marca personal, definida por el humor cínico y la simpatía canadiense, le permite colaborar tanto con ejecutivos de alto nivel como con audiencias amplias. “Ha identificado un componente clave del éxito empresarial: el storytelling”, opinó Shawn Levy, director y colaborador frecuente del actor, en declaraciones a TIME.

Ryan Reynolds destaca por su liderazgo basado en autenticidad y cercanía con su entorno

Reynolds reconoce que su deseo de agradar, desarrollado en su infancia como el menor de cuatro hermanos, puede ser una debilidad. No obstante, ha aprendido a canalizar esa necesidad en su vida profesional, utilizando la empatía y el carisma para liderar equipos y cerrar acuerdos. “Quiero ser el arquitecto de mi propia caída o el autor de mi propio éxito”, declaró.

Rob McElhenney, su socio en Wrexham AFC, resaltó la coherencia entre la imagen pública de Reynolds y su comportamiento real: “No hay mayor cumplido en nuestro negocio que decir que alguien es exactamente quien dice ser, porque muchos crean una fachada que no se corresponde con la realidad”.

Red de socios y colaboraciones: familia y alianzas estratégicas

El ascenso de Reynolds está respaldado por una sólida red de socios. Blake Lively, su esposa, también es empresaria y participa en proyectos como Betty Buzz, una marca de bebidas que patrocina a los equipos masculino y femenino del Wrexham AFC. George Dewey y Rob McElhenney forman parte de su núcleo profesional más cercano.

La participación empresarial de Blake Lively refuerza los proyectos de Reynolds (REUTERS/Kylie Cooper/File Photo)

Su expansión en el sector deportivo ha incluido nuevas alianzas con figuras como Eva Longoria, con quien invirtió en un equipo de fútbol mexicano que será eje de otra docuserie. Además, ha formado sociedad con Michael B. Jordan en un equipo de Fórmula 1 y con Hugh Jackman en la adquisición de un equipo de vela. Estas colaboraciones refuerzan su estrategia de integrar entretenimiento, deporte y negocios en proyectos de gran visibilidad mediática.

Impacto cultural y mediático: campañas virales y docuseries

La influencia de Ryan Reynolds se extiende más allá del ámbito corporativo. Sus campañas, como la protagonizada por Monica Ruiz para Aviation Gin tras el polémico anuncio de Peloton, se han convertido en fenómenos virales. La serie Welcome to Wrexham no solo revitalizó un club, sino que generó interés en el fútbol galés entre el público de Estados Unidos.

Maximum Effort ha demostrado que el marketing vinculado a celebridades puede ser auténtico y narrativo, alejándose del modelo de promoción superficial para construir historias con impacto emocional. “Cuando la gente pregunta cómo es realmente, digo que es exactamente lo que piensan”, aseguró McElhenney, citado por TIME.

Desafíos y controversias: el caso judicial y la gestión de la exposición mediática

El éxito de Reynolds y Lively también ha estado acompañado de desafíos. En diciembre de 2024, Blake Lively presentó una denuncia por acoso sexual y represalias contra Justin Baldoni, su coprotagonista y director en It Ends With Us.

De acuerdo con The New York Times, citado por TIME, Baldoni contrató a un especialista en manejo de crisis y luego demandó por difamación y conspiración a Lively, Reynolds, su publicista y al periódico. Un juez desestimó la contrademanda, permitiendo que continúen las acciones legales de Lively.

Reynolds y Lively no han hecho declaraciones públicas sobre el caso. Consultado por TIME sobre el posible impacto de la cobertura mediática, el actor minimizó su influencia: “Puedo leer algo que diga que debería ser descuartizado. Puedo leer algo que diga que debería ganar un Nobel. Ambos son irrelevantes. Ninguno de nosotros está definido por nuestros mejores o peores momentos. Somos algo intermedio”.

En una conversación posterior, enfatizó la importancia de la integridad en las relaciones profesionales: “La gente con la que trabajo me conoce, así que nunca hay dudas. Si actúas con valores e integridad, te ayudarán. Si eres un imbécil, no lo harán. Es así de simple”.

Proyectos actuales y futuros: documental de John Candy y nuevas inversiones

Ryan Reynolds colabora con Eva Longoria, Michael B. Jordan y Hugh Jackman en proyectos deportivos y de entretenimiento (REUTERS/Caitlin Ochs)

El ritmo laboral de Reynolds no muestra señales de desaceleración. Maximum Effort prepara un documental sobre el comediante John Candy, que abrirá el Festival de Cine de Toronto. En lo deportivo, el Wrexham AFC está a un paso de llegar a la Premier League, y sus colaboraciones con Eva Longoria, Michael B. Jordan y Hugh Jackman amplían su alcance en el mundo del deporte y el entretenimiento.

El actor tampoco ha abandonado su carrera cinematográfica. Durante el TIME100 Summit, insinuó que Deadpool podría volver a aparecer en futuras producciones de Marvel, aunque considera que el personaje funciona mejor como parte de un elenco.

Con 48 años, Reynolds percibe el emprendimiento como una forma de prepararse para el declive inevitable de la fama. “Siempre quitarán tu nombre del cartel. Eso ocurrirá como la muerte y los impuestos”, reflexionó en TIME. Por ello, ha diversificado su carrera y trasladado su base a Nueva York, donde hay más oportunidades fuera del circuito de Hollywood.

A los 48 años, Ryan Reynolds ve el emprendimiento como preparación ante el declive de la fama (REUTERS/Kylie Cooper)

El valor de la familia y la autenticidad

Pese al éxito empresarial, Ryan Reynolds sostiene que su autoestima no depende de los negocios. “Mi valor personal no está ligado a nada que no esté bajo el techo de mi casa”, afirmó. Para él, la familia y la autenticidad son su motor vital, una filosofía que le permite enfrentar la fama y los desafíos profesionales con una serenidad poco común en el mundo del entretenimiento.