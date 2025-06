El organismo nuclear israelí respaldó a Trump y considera que la destrucción de las instalaciones iraníes es muy grande

Trump durante la conferencia de prensa en la cumbre de la OTAN este miércoles (REUTERS/Piroschka Van De Wouw)

La Comisión de Energía Atómica de Israel emitió una declaración que respalda las afirmaciones del presidente estadounidense Donald Trump sobre el alcance de los daños causados a las instalaciones nucleares iraníes, en medio de evaluaciones contradictorias sobre el impacto real de los bombardeos del domingo pasado.

La declaración israelí, distribuida por la Casa Blanca durante la cumbre de la OTAN en La Haya y leída por Trump en la conferencia de prensa, asegura que los ataques estadounidenses, combinados con operaciones israelíes previas, “han retrasado la capacidad de Irán para desarrollar armas nucleares por muchos años”, contrarrestando informes de inteligencia filtrados que sugerían un impacto menor.

Trump, en una conferencia de prensa durante la cumbre el miércoles, defendió vigorosamente su evaluación de que las instalaciones nucleares iraníes fueron “obliteradas”, afirmando haber hablado con “personas que han visto el sitio” y que confirmaron la destrucción total.

“He hablado con personas que han estado en Fordow y dijeron que está obliterado”, declaró Trump, refiriéndose a la principal instalación de enriquecimiento de uranio iraní. El presidente estadounidense enfatizó que no se basa únicamente en inteligencia israelí para su evaluación.

Hegseth: Fordow “está enterrada bajo una montaña y devastada”

“Si quieres hacer una evaluación sobre lo que pasó en Fordow, mejor consigue una pala grande y cava muy profundo", dijo Hegseth. (REUTERS/Piroschka Van De Wouw)

El secretario de Defensa estadounidense Pete Hegseth adoptó un tono más agresivo al defender la versión oficial, afirmando que la evidencia sobre lo que queda de la instalación nuclear de Fordow “está enterrada bajo una montaña, devastada y obliterada”.

“Si quieres hacer una evaluación sobre lo que pasó en Fordow, mejor consigue una pala grande y cava muy profundo”, declaró Hegseth con evidente molestia. “Aquellos que lanzaron las bombas precisamente en el lugar correcto saben exactamente lo que pasó cuando explotaron”.

Una vista de satélite más cercana muestra la cresta en el complejo subterráneo de Fordow, después de que EE.UU. golpeó la instalación nuclear subterránea (MAXAR TECHNOLOGIES/REUTERS)

La controversia surgió después de que se filtrara un informe de inteligencia estadounidense que contradecía las declaraciones públicas de la administración Trump. Según este reporte, los daños solo retrasaron el programa nuclear iraní “unos pocos meses”, una evaluación significativamente diferente a la narrativa oficial.

Trump anunció que Estados Unidos emitirá un informe oficial sobre Fordow para aclarar la situación, mientras criticó duramente a los medios de comunicación por reportar las evaluaciones de inteligencia filtradas, calificándolos de “repugnantes” y “muy injustos” con los pilotos que “arriesgaron sus vidas por nuestro país”.

El presidente estadounidense también reveló que Irán no tuvo tiempo de mover el uranio altamente enriquecido antes de los ataques. “Creemos que los golpeamos tan duro y tan rápido que no pudieron moverse, y si supieras sobre ese material, es muy difícil y muy peligroso de mover”, explicó Trump.

“Sí, creemos que lo conseguimos. Creemos que está cubierto con granito y acero”, añadió, sugiriendo que el material nuclear quedó sepultado bajo los escombros.

Aliado de Netanyahu: “Nadie estuvo en Fordow todavía”

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, derecha, habla con presidente del partido Shas, Aryeh Deri, en una reunión del gabinete en la oficina del primer ministro, en Jerusalén, el domingo 8 de enero de 2023. (Ronen Zvulun/Pool Photo vía AP)

Sin embargo, las afirmaciones de Trump sobre inspecciones terrestres israelíes han generado contradicción dentro del propio establishment israelí.

Esta versión fue desmentida por Aryeh Deri, presidente del partido Shas y observador regular del gabinete de seguridad del primer ministro Benjamin Netanyahu. En declaraciones al sitio de noticias ultraortodoxo Kikar Hashabbat, Deri rechazó categóricamente las afirmaciones de Trump, declarando que “nadie ha visitado allí todavía”.

A pesar de la falta de verificación sobre el terreno, Deri afirmó que “puedo decirte que la amenaza existencial... ha sido eliminada del pueblo de Israel”. El político ultraortodoxo, quien fue informado con anticipación del ataque israelí del 13 de junio contra Irán, escribió posteriormente en el periódico del partido Shas, HaDerech, que Israel decidió tomar acción militar contra el programa nuclear de Teherán tras “largos meses de discusiones, cientos de horas de revisiones de seguridad, análisis y evaluaciones de riesgos”.

Conversaciones con Irán la próxima semana

A pesar de estas afirmaciones de éxito total, Trump anunció que Estados Unidos mantendrá conversaciones con Irán la próxima semana, aunque indicó que un acuerdo ya no es necesario dado lo que considera la destrucción completa del programa nuclear iraní.

“Podemos firmar un acuerdo. Para mí, no creo que sea tan necesario”, declaró Trump. “Tuvieron una guerra, lucharon, y ahora están regresando a su mundo. No me importa si tengo un acuerdo o no. Destruimos lo nuclear”.

El presidente estadounidense sugirió que podría solicitar una declaración de Irán comprometiéndose a no desarrollar armas nucleares, pero enfatizó que el país ya no tiene capacidad para hacerlo. “Probablemente vamos a pedir eso. Pero no lo van a hacer de todos modos. Ya terminaron”, afirmó.

En una señal de posible flexibilización de la presión económica, Trump insinuó que Estados Unidos podría necesitar aliviar las sanciones petroleras contra Irán para ayudar al país a reconstruirse. “Van a necesitar dinero para poner ese país de vuelta en forma. Queremos que eso suceda”, declaró.

La situación se desarrolla mientras el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, busca el regreso de inspectores a las instalaciones nucleares iraníes para evaluar independientemente el impacto de los ataques militares.

Irán informó al OIEA el 13 de junio que tomaría “medidas especiales” para proteger sus materiales nucleares, particularmente sus existencias de uranio enriquecido hasta un 60% de pureza, cercano al grado militar.

Hasta el momento, Teherán no ha respondido oficialmente al anuncio de Trump sobre las conversaciones programadas para la próxima semana.