Los motivos por los que Irán redujo sus ataques con misiles contra Israel

Misiles lanzados desde Irán que fueron interceptados, vistos desde Tel Aviv, Israel, el 16 de junio de 2025 (REUTERS/Ronen Zvulun)

El ejército israelí ha destruido más de 120 lanzadores de misiles superficie-superficie, lo que representa aproximadamente un tercio del arsenal iraní, según declaraciones del portavoz militar Effie Defrin. Esta acción se enmarca en la respuesta de Israel a los ataques con misiles provenientes de Irán, que en los últimos días ha reducido de manera notable la intensidad de sus ofensivas. Según reportó The New York Times, Irán disminuyó de forma significativa el volumen de misiles lanzados contra Israel durante la noche del martes, marcando el nivel más bajo desde el inicio de sus bombardeos.

En los primeros días del conflicto, Irán llegó a disparar casi 100 misiles en una sola noche, con salvas de decenas de proyectiles. Sin embargo, durante la noche del lunes al martes, menos de 30 misiles lograron penetrar el espacio aéreo israelí. El portavoz militar israelí Nadav Shoshani detalló que la salva matutina consistió en solo unos pocos misiles, una cantidad considerablemente menor en comparación con las oleadas anteriores. The New York Times consignó que este cambio podría deberse tanto a una reducción en la capacidad iraní para sostener ataques de gran escala como a una estrategia deliberada de mantener hostilidades de baja intensidad durante un periodo prolongado.

Desde el inicio de los enfrentamientos el viernes, más de 35 impactos directos han afectado instalaciones militares israelíes, una universidad de investigación, una refinería de petróleo y zonas residenciales. De acuerdo con la Oficina del primer ministro de Israel, los misiles iraníes han causado al menos 24 muertes, cientos de heridos y han dejado a más de 2.000 personas sin hogar. A pesar de la efectividad de los sistemas avanzados de defensa aérea israelíes, que interceptan la mayoría de los misiles entrantes, algunos proyectiles han logrado alcanzar sus objetivos. The New York Times verificó videos que muestran explosiones cerca de sitios militares clave en las inmediaciones de Ramat Hasharon, al norte de Tel Aviv.

La reducción en la frecuencia de los ataques podría indicar que los bombardeos israelíes han mermado de manera significativa la capacidad de Teherán para lanzar misiles. No obstante, también existe la posibilidad de que los líderes iraníes estén ajustando su táctica para sostener un conflicto prolongado, que podría extenderse durante semanas o incluso meses. Antes del inicio de la guerra, Israel estimaba que Irán contaba con aproximadamente 2.000 misiles balísticos. Tras el lanzamiento de unos 400 misiles y la destrucción de parte de sus reservas, los expertos israelíes calculan que el país persa aún dispone de más de 1.000 misiles balísticos.

Fue durante la noche del domingo al lunes en Petah Tivka

Raz Zimmt, director del programa de investigación sobre Irán y el Eje Chiíta en el Institute for National Security Studies, explicó a The New York Times: “Irán no puede mantener el ritmo de cientos de misiles por noche durante mucho tiempo: se quedarán sin reservas. Pero si lo distribuyen, pueden arrastrar a Israel a una guerra de desgaste”. En los primeros compases del conflicto, Irán intentó saturar los sistemas defensivos israelíes mediante el lanzamiento simultáneo de grandes volúmenes de misiles. Sin embargo, a medida que su capacidad para realizar ataques masivos disminuye, la eficacia de las interceptaciones israelíes aumenta. Este aspecto resulta fundamental, ya que los misiles balísticos constituyen la principal herramienta ofensiva de Teherán contra Israel y son esenciales para su capacidad de represalia.

A pesar de que las fuerzas armadas iraníes figuran entre las más numerosas de Oriente Medio, con al menos 580.000 efectivos en servicio activo, su alcance hacia Israel, situado a más de 965 kilómetros (600 millas), se ve limitado por una fuerza aérea anticuada. Además, las milicias respaldadas por Irán que suelen actuar como intermediarias en ataques contra Israel, como Hezbollah en el Líbano y Hamas en Gaza, han sufrido un debilitamiento considerable en los últimos dos años y no pueden ofrecer un apoyo significativo en la actualidad.

A pesar de la reducción en la intensidad de los ataques, las autoridades israelíes mantienen la preocupación de que Irán pueda encontrar nuevas formas de responder. The New York Times subrayó que, aunque la mayoría de los misiles son interceptados, los daños y las víctimas continúan acumulándose, lo que mantiene la tensión en la región y la incertidumbre sobre la evolución del conflicto.