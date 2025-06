La policía confirmó que encontró un sobreviviente en el asiento 11A del avión de Air India que se estrelló en Ahmedabad

El Boeing 787 Dreamliner de Air India. Koki Takagi vía REUTERS

“La policía encontró un sobreviviente en el asiento 11A”, declaró el comisionado de la policía de Ahmedabad, GS Malik, al ser consultado por los medios en medio del caos. La noticia de que una persona había sobrevivido al accidente aéreo del vuelo 171 de Air India fue recibida con asombro, en un contexto donde las imágenes de humo espeso y restos calcinados dominaban la escena del siniestro.

“Un sobreviviente ha sido hallado con vida y está siendo tratado en el hospital. No podemos confirmar aún la cifra total de muertos, pero podría aumentar”, agregó el funcionario.

La aeronave, un Boeing 787-8 Dreamliner, había despegado del aeropuerto Sardar Vallabhbhai Patel en Ahmedabad con destino a Londres-Gatwick, pero se precipitó pocos minutos después sobre una zona residencial, lo que provocó una tragedia aún mayor. En total, 242 personas viajaban a bordo, y los primeros informes confirmaron que 204 cuerpos fueron recuperados, mientras que otras 41 personas estaban heridas y bajo tratamiento, entre pasajeros y víctimas en tierra. Las autoridades indicaron que las tareas de rescate continúan.

El vuelo AI-171 se convirtió en el epicentro de una de las peores tragedias aéreas del año. Las cámaras de televisión captaron columnas de humo negro elevándose desde las inmediaciones del aeropuerto, mientras los bomberos intentaban controlar los incendios desatados por el impacto. Testigos presenciales relataron que el avión “cayó abruptamente tras el despegue” y terminó chocando contra oficinas y viviendas, lo que multiplicó el número de víctimas.

El interior del avión y el milagro del 11A

El Boeing 787-8 Dreamliner que operaba Air India está configurado con 256 a 259 asientos distribuidos en dos clases. La cabina Business tiene 18 asientos con servicio gastronómico y entretenimiento personalizado, mientras que la clase económica ofrece 238 plazas con servicios básicos, pantallas individuales y cargadores para dispositivos.

El único sobreviviente, hallado en el asiento 11A, viajaba en clase económica. Aunque aún no se ha difundido su identidad ni detalles sobre su estado de salud, los rescatistas describieron que esa zona de la aeronave, si bien severamente dañada, no fue completamente destruida como ocurrió con las filas posteriores, que resultaron carbonizadas por el impacto y el incendio subsiguiente. Los técnicos que trabajan en el análisis del fuselaje sostienen que el área cercana a las alas, donde se encuentra la fila 11, recibió parte del impacto pero no se desintegró totalmente, lo que podría haber salvado su vida.

La reacción de Air India y Boeing

Horas después del siniestro, Air India emitió un breve comunicado confirmando que su vuelo había estado “involucrado en un incidente”, y más tarde, su presidente, Natarajan Chandrasekaran, confirmó que se trataba de un “trágico accidente”.

“Con profundo pesar confirmo que el vuelo 171 de Air India que operaba Ahmedabad - Londres Gatwick ha sufrido hoy un trágico accidente. Nuestros pensamientos y más profundas condolencias están con las familias y seres queridos de todos los afectados por este devastador suceso”, expresó Chandrasekaran, y anunció que la aerolínea activó un centro de emergencia y un equipo de apoyo para asistir a los familiares de las víctimas.

Por su parte, Boeing, fabricante del modelo siniestrado, expresó en redes sociales: “Estamos en contacto con Air India en relación con el vuelo 171 y estamos listos para brindarles apoyo. Acompañamos en el sentimiento a los pasajeros, la tripulación, el personal de primera respuesta y a todos los afectados”.

La compañía estadounidense no ofreció detalles técnicos ni hipótesis sobre las causas, aunque se espera que colabore en la investigación junto con las autoridades indias. En medio de la incertidumbre, las acciones de Boeing cayeron un 8% en las operaciones previas a la apertura del mercado estadounidense, reflejo del impacto inmediato que la tragedia ha tenido en la industria aeronáutica global.

Noticia en desarrollo...