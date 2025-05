A 20 años del caso de las hermanas “tijera”: apuñalaron, desmembraron y decapitaron a la pareja de su madre

Ucrania y Rusia inician en Estambul las primeras conversaciones directas desde 2022: Vladimir Putin dijo que no asistirá La modalidad y el formato de esta reunión aún no están definidos con claridad. Zelensky advirtió que la no participación del líder del Kremlin podría interpretarse como una señal de desinterés en avanzar hacia un cese de hostilidades