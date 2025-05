Rusia estira el misterio sobre la delegación que irá a Turquía a negociar con Ucrania: “Putin todavía no dio instrucciones”

Donald Trump dijo que podría ir a Turquía para impulsar a Putin a que acepte negociar allí la paz con Ucrania “No sé si él irá si yo no voy”, dijo el presidente estadounidense, quien llegó a Qatar en la segunda etapa de su gira por Oriente Medio. El Kremlin sigue sin confirmar si su líder viajará a Estambul

Trump aseguró que ninguno de los rehenes de Hamas estaría vivo si no fuera por la intervención de Estados Unidos El mandatario destacó la acción de su equipo diplomático en la liberación del soldado Edan Alexander: “Si Estados Unidos no hubiera actuado, no estaría aquí. Así de simple”