Los talibanes prohibieron el ajedrez en Afganistán por considerarlo “una forma de apuestas”

El Gobierno talibán aseguró que el deporte fomenta las apuestas.

Las autoridades talibanes han prohibido el ajedrez en todo Afganistán hasta nuevo aviso debido a la preocupación de que sea una fuente de apuestas, algo ilegal según la ley de moralidad del gobierno, declaró el domingo un funcionario deportivo.

El gobierno talibán ha impuesto leyes y regulaciones que reflejan su austera visión de la ley islámica desde que tomó el poder en 2021.

“En la sharia (ley islámica), el ajedrez se considera una forma de apuestas”, algo prohibido según la ley de Propagación de la Virtud y Prevención del Vicio, anunciada el año pasado, declaró a la AFP el portavoz de la dirección deportiva, Atal Mashwani.

“Existen consideraciones religiosas con respecto al ajedrez”, afirmó.

“Hasta que se aborden estas consideraciones, el ajedrez está suspendido en Afganistán”, añadió.

Las autoridades afganas han restringido otros deportes en los últimos años. REUTERS/Ali Khara

Mashwani indicó que la federación nacional de ajedrez no había celebrado ningún evento oficial durante aproximadamente dos años y que “tenía algunos problemas a nivel de liderazgo”. Azizullah Gulzada es dueño de un café en Kabul que ha organizado competiciones informales de ajedrez en los últimos años, pero negó que se realizaran apuestas y señaló que se juega al ajedrez en otros países de mayoría musulmana.

“Muchos otros países islámicos tienen jugadores a nivel internacional”, declaró a la AFP.

Aseguró que respetaría la suspensión, pero que perjudicaría su negocio y a quienes disfrutaban del juego.

“Los jóvenes no tienen muchas actividades hoy en día, así que muchos venían aquí todos los días”, declaró a la AFP.

“Tomaban una taza de té y retaban a sus amigos a una partida de ajedrez”.

El gobierno talibán ha impuesto leyes y regulaciones que reflejan su austera visión de la ley islámica desde que tomó el poder en 2021. REUTERS/Albert Gea

Las autoridades afganas han restringido otros deportes en los últimos años y a las mujeres se les ha prohibido prácticamente por completo participar en el deporte en el país.

El año pasado, las autoridades prohibieron las luchas libres, como las artes marciales mixtas (MMA), en las competiciones profesionales, alegando que eran demasiado “violentas” y “problemáticas con respecto a la sharia”.

Algunos eruditos islámicos afirman que los deportes que se ajustan a los principios islámicos no solo son permisibles, sino que en algunos casos incluso se fomentan, las perspectivas religiosas han apoyado cada vez más la promoción de las actividades físicas y mentales.

“Todos los deportes que no perjudiquen la salud, no atenten contra la dignidad humana, no impliquen corrupción financiera ni distraigan de los deberes religiosos son permisibles, y algunos incluso se consideran Sunnah”, dijo a EFE el erudito Mohammad Saleh Islampur.

La suspensión indefinida del ajedrez en Afganistán pone de manifiesto la tensión continua entre las actividades culturales tradicionales y las estrictas directrices religiosas impuestas por el gobierno talibán.

(con información de AFP y EFE)