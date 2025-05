Las fuerzas de EEUU y Filipinas cancelaron un ejercicio de combate tras el hundimiento de un barco de la Segunda Guerra Mundial

En esta imagen proporcionada por la Oficina de Asuntos Públicos de las Fuerzas Armadas de Filipinas (PAO), se observa el barco retirado de servicio de la Armada filipina BRP Miguel Malvar (PS-19). (Fuerzas Armadas de Filipinas PAO via AP)

Un barco de la armada filipina de la era de la II Guerra Mundial que iba a ser utilizado como objetivo en unas maniobras de combate por las fuerzas estadounidenses y filipinas se hundió accidentalmente el lunes horas antes del asalto simulado, lo que llevó a cancelar el ejercicio, según informaron funcionarios militares de Estados Unidos y Filipinas.

El BRP Miguel Malvar, que fue retirado del servicio por la armada filipina en 2021, hizo aguas mientras era remolcado en aguas agitadas frente al disputado mar de China Meridional y se hundió a unas 30 millas náuticas (55 kilómetros) de la provincia filipina occidental de Zambales. No había nadie a bordo cuando el barco se inclinó y luego se hundió, informó el ejército filipino.

Las fuerzas estadounidenses y filipinas continuarían con otras maniobras de fuego real frente a Zambales el lunes a pesar del hundimiento prematuro del Malvar. El barco fue construido como un buque patrullero para la Marina de Estados Unidos en la década de 1940 y fue transferido a la Armada de Vietnam antes de que el ejército filipino lo adquiriera, dijo el capitán de la Marina filipina John Percie Alcos.

“Es un barco deteriorado de 80 años y no pudo soportar los mares agitados”, dijo el teniente coronel filipino John Paul Salgado a The Associated Press.

Soldados filipinos y estadounidenses participan en un ejercicio con fuego real durante los ejercicios militares conjuntos anuales entre las tropas estadounidenses y filipinas, denominados "Balikatan" (hombro con hombro), en Aparri, provincia de Cagayán, Filipinas, el 3 de mayo de 2025. REUTERS/Lisa Marie David

El ejercicio de hundimiento de barcos estaba planeado en un área frente al muy disputado banco de Scarborough, que ha sido estrechamente vigilado por la guardia costera china, la Marina y barcos que se cree tripulan milicias.

Filipinas también reclama el atolón, una zona de pesca que se encuentra unos 220 kilómetros (137 millas) al oeste de Zambales. Las fuerzas chinas y filipinas han tenido enfrentamientos cada vez más hostiles en las aguas y el espacio aéreo de Scarborough en los últimos años.

Las maniobras de hundimiento de barcos canceladas habrían sido las terceras organizadas por los aliados de tratado en los últimos años. Se suponía que sería uno de los puntos destacados de los ejercicios militares anuales a gran escala de Estados Unidos y Filipinas, organizados del 21 de abril al 9 de mayo con aproximadamente 14.000 participantes de fuerzas estadounidenses y filipinas.

Llamados Balikatan, que en tagalo significa hombro con hombro, los ejercicios de combate se han centrado cada vez más en la defensa de la soberanía filipina ante la creciente agresividad de China en el mar de China Meridional, que Beijing reclama prácticamente en su totalidad.

Los ejercicios simulaban la recuperación de una isla. REUTERS/Lisa Marie David

Las escenas de batalla simuladas que se han llevado a cabo hasta ahora, incluyendo la recuperación de una isla de fuerzas hostiles, han reflejado las garantías del gobierno de Trump, expresadas por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, de que Estados Unidos cumpliría con su compromiso de tratado de defender a Filipinas en caso de que las fuerzas filipinas sean atacadas, incluso en el mar de China Meridional.

El domingo, fuerzas estadounidenses, australianas y filipinas practicaron la recuperación de una isla de fuerzas hostiles en la ciudad costera de Balabac en la provincia occidental de Palawan, junto al mar de China Meridional.

Fuerzas japonesas y marines británicos participaron como observadores del ejercicio de combate, que “demostró la creciente interoperabilidad y cohesión entre las naciones socias en el mantenimiento de la seguridad regional”, dijo Salgado.

“Lo que hemos visto desde que Trump regresó a la Casa Blanca es un nivel notable de continuidad en la alianza entre Estados Unidos y Filipinas no solo en ejercicios militares conjuntos, sino también en declaraciones estadounidenses de que la alianza es ‘inquebrantable’”, dijo Derek Grossman, un analista de defensa senior en RAND Corporation.

Soldados filipinos disparan un obús durante los ejercicios militares conjuntos anuales entre las tropas estadounidenses y filipinas, denominados "Balikatan" (hombro con hombro), en Aparri, provincia de Cagayán, Filipinas, el 3 de mayo de 2025. REUTERS/Lisa Marie David

“El gobierno de Trump está tratando de mantener la presión sobre China a través de su apoyo a Filipinas”, dijo Grossman, pero agregó que no está claro “cuán sostenible será este compromiso dado que el gobierno de Trump parece menos beligerante con China que sus predecesores”.

China se ha opuesto vehementemente a tales ejercicios que involucran fuerzas estadounidenses en o cerca del mar de China Meridional o Taiwán, una isla democrática autogobernada que Beijing reclama como una provincia y ha amenazado con anexionar por la fuerza si es necesario.

Sin embargo, funcionarios militares de Estados Unidos y Filipinas han insistido en que los ejercicios de combate no fueron diseñados pensando en China, sino que sirven como una disuasión a actos de agresión en la región.

(con información de AP)