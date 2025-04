El Etna despierta: una nueva erupción con lava y explosiones preocupa a los expertos

La lava ilumina el cielo nocturno mientras el Monte Etna entra en erupción

El Etna, el volcán más activo de Europa, ha entrado esta madrugada en una nueva fase eruptiva en su cráter sureste, con explosiones desde varias bocas de su cumbre y la emisión de flujos de lava, sin afectar por el momento a la actividad aérea en el aeropuerto de Catania (Sicilia, sur de Italia).

La actividad del volcán comenzó a intensificarse a las 2.45 hora local (0.45 GMT) de este miércoles, cuando se iniciaron las fuentes de lava, que llegaron a alcanzar los 200-300 metros de altura sobre los respiraderos de la cumbre de cráter, informó el Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología (INGV).

Mientras que sobre las 3.30 (1.30 GMT) se inició una breve lluvia de lapilli en la ladera superior suroccidental, añadió el instituto en un comunicado.

Flujos de lava del Monte Etna, Italia, 22 de abril de 2025. REUTERS/Marco Restivo

Desde el punto de vista sísmico, la amplitud media del tremor volcánico alcanzó su valor máximo en torno a las 2.00 hora loca (0.00 GMT) y actualmente se encuentra “en un valor alto constante”.

Los vecinos de las zonas aledañas sintieron claramente el estruendo provocado por la erupción y se informó de la caída de ceniza volcánica en algunas localidades, como Paternó, según los medios locales.

“La localización del centro de la fuente del tremor se sitúa en la zona del cráter sureste a una altitud de unos 2.700 metros sobre el nivel del mar”, indicó el INGV, al explicar que “la actividad infrasónica es elevada tanto en la tasa de ocurrencia como en la energía de los eventos localizados en el cráter sureste”.

El INGV prevé que las nubes eruptivas producidas por la actividad en curso se dispersarán en dirección sur-suroeste.

Flujos de lava del Monte Etna, Italia, 22 de abril de 2025. REUTERS/Marco Restivo

De momento, la nueva erupción, con una altura estimada de la nube volcánica de 5.000 metros, no afecta a las operaciones del Aeropuerto Internacional Vincenzo Bellini de Catania.

Volcanes submarinos

Aunque el Etna y el Vesubio, cerca de Nápoles, son los volcanes más célebres, Italia cuenta en realidad con unos “70, de los cuales la gran mayoría son submarinos y van de la Toscana hasta Sicilia y el canal de Sicilia”, indica la web del Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología (INGV).

En agosto de 2023 las autoridades anunciaron el descubrimiento de tres volcanes submarinos cerca de las costas sicilianas, lo que eleva a una quincena los volcanes situados en el canal de Sicilia, el brazo de mar que separa la isla italiana del norte de África.

“Descubrimos seis volcanes en 2019, más los tres que acabamos de descubrir, pero ya había otros cinco o seis clasificados, esto es, una quincena de volcanes submarinos”, explicó Emanuele Lodolo, experto de geofísica del Instituto Nacional de Oceanografía y Geofísica Experimental (OGS) de Italia.

Una vista general muestra una columna de ceniza y humo saliendo del cráter Voragine del volcán del Monte Etna, isla de Sicilia, Italia, 04 de agosto de 2024. EFE/EPA/ORIETTA SCARDINO

Estos tres últimos “se encuentran a una profundidad variable de entre 100 y 400 metros, y el más cercano, a unos 7 km de la costa” sudoeste de Sicilia, precisó Lodolo.

Por el momento, los expertos no saben si estos volcanes representan un peligro para la población: “Es como con los sismos, no tenemos capacidad de hacer previsiones, no podemos afirmar que no habrá una erupción. Lo importante es vigilarlos constantemente”.

(con información de EFE)