EEUU calificó de “positiva” la última reunión con Irán, mientras el régimen persa insiste en “diferencias” sobre la cuestión nuclear (REUTERS)

Estados Unidos calificó este sábado de “positiva” la última reunión que mantuvo con Irán, en Omán, mientras que el régimen persa fue menos alentador e insistió en que aún hay “diferencias” en lo que respecta a la cuestión nuclear.

“La tercera ronda de conversaciones celebrada hoy en Mascate fue positiva y productiva. Esta última ronda de conversaciones directas e indirectas duró más de cuatro horas. Aún queda mucho por hacer pero se avanzó más para alcanzar un acuerdo”, informó la Administración de Donald Trump, que agradeció también la mediación de Omán en el asunto.

Sin embargo, poco después, el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, dijo a la televisión estatal que “todavía hay diferencias” con la contraparte por lo que, pese a que “las negociaciones fueron muy serias y técnicas”, las posiciones aún no se han acercado lo suficiente para un pacto.

Araghchi explicó que “todavía hay diferencias” con Estados Unidos (REUTERS)

Estoy “satisfecho con la negociación y su velocidad (...) Tenemos esperanza, pero de manera cauta”, insistió.

Este sábado, el enviado especial estadounidense Steve Witkoff mantuvo un tercer encuentro con Araghchi, en el marco de las negociaciones iniciadas con el fin de revivir el acuerdo de 2015, que contuvo el fortalecimiento de la República persa en materia atómica, pero del cual la Casa Blanca se retiró durante la primera presidencia del empresario republicano.

Ahora, en estos contactos, Teherán aspira a conseguir nuevamente el levantamiento de algunas sanciones económicas estadounidenses a cambio de limitar su capacidad nuclear, mientras que la Casa Blanca considera fundamental que, para avanzar con el cese de las medidas, también se consigan compromisos sobre su programa de misiles, el fin del apoyo a grupos terroristas regionales y hasta la terminación total de su enriquecimiento de uranio, debiendo recurrir, entonces, a su adquisición a través de otro país.

Estados Unidos busca limitar nuevamente el fortalecimiento de Irán en materia atómica, ante el riesgo que ello significa para el mundo (AP)

Para ello, este sábado, a los funcionarios se sumaron también un grupo de expertos en el campo de las sanciones, las cuestiones bancarias y el campo nuclear, que ahondaron en cuestiones más técnicas de la implementación de un posible acuerdo.

Se trató de Michael Anton, en la parte estadounidense, y los viceministros de Exteriores Majid Takht Ravanchi y Kazem Gharibabadi, en la iraní.

Como ocurrió en instancias anteriores, los contactos -de más de siete horas- se desarrollaron de manera indirecta, con la mediación de Mascate.

“Se plantearon preguntas a las que ambas partes respondieron por escrito”, explicó Araghchi, sobre este formato de intercambio de textos, aunque sin especificar qué cuestiones se plantearon.

El líder de la cartera de Exteriores de Omán, Badr bin Hamad al Busaidi, confirmó en las últimas horas que las partes volverán a reunirse la semana entrante y podrán seguir trabajando en resolver sus diferencias.

Una nueva ronda negociaciones de se celebrará la semana próxima, confirmó el Ministro de Omán (Europa Press)

“Ambos identificaron la aspiración compartida de alcanzar un acuerdo basado en el respeto mutuo y los compromisos duraderos, y abordaron los principios fundamentales, los objetivos y las preocupaciones técnicas (para ello). Las conversaciones continuarán la próxima semana con una nueva reunión de alto nivel programada provisionalmente para el 3 de mayo”, escribió en sus redes sociales.

No obstante estas declaraciones y esfuerzos, la víspera, el ex director de la CIA, Bill Burns, quien participó de las negociaciones que llevaron al pacto de hace una década, dijo que “personalmente, no creo que el régimen iraní vaya a aceptar cero enriquecimiento local”.

“Esperar el modelo de Libia (2003) es prácticamente asegurar que no vas a poder llegar a un acuerdo”, sumó.

(Con información de EFE)