La muerte del papa Francisco en los diarios del mundo

El papa Francisco murió este lunes a las 7:35 horas (5:35 GMT) en su residencia de la Casa Santa Marta, anunció en un video mensaje el camarlengo, el cardenal Kevin Joseph Farrel.

“Con profundo dolor tengo que anunciar que el papa Francisco ha muerto a las 7:35 horas de hoy, el obispo de Roma ha vuelto a la casa del padre, su vida entera ha estado dedicada servicio del Señor y de su Iglesia y nos ha enseñado el valor del evangelio con fidelidad, valor y amor universal y en manera particular a favor de los más pobres y marginados”, anunció Farrel.

Y continúo: “Con inmensa gratitud por su ejemplo como discípulo del Señor Jesús recomendamos el alma del papa Francisco al infinito amor misericordioso de Dios”.

La noticia del fallecimiento del Papa repercutió en todo el mundo y los principales diarios y portales de noticias del planeta se hicieron eco rápidamente de la misma.

La noticia de la muerte del papa Francisco en el periódico El País

La muerte del papa Francisco en El Mundo

El País de España hizo hincapié en el aspecto reformista del pontífice y tituló: “Muere el papa Francisco, un vendaval social y reformador en la Iglesia”, mientras que El Mundo de ese país encabezó con un contundente y en mayúscula: “MUERE EL PAPA FRANCISCO”.

En Italia, La Repubblica publicó: “ADDIO FRANCESCO” y Corriere della Sera colocó una imagen grande del Papa e hizo referencia a la posible causa de su muerte: “un ictus (derrame cerebral)”.

La portada de La Repubblica

La cobertura del Corriere della Sera

The Guardian y Daily Mail, del Reino Unido, también le dieron gran espacio a la noticia en sus sitios web. El primero tituló: “El Papa Francisco, pionero pontífice jesuita, muere a los 88 años”, mientras que el segundo resaltó: “Las últimas palabras del Papa Francisco: cómo el pontífice de 88 años, afectado por una neumonía, recibió un fuerte apoyo de sus asistentes para un último acto de devoción antes de su muerte el lunes de Pascua“.

El diario británico The Guardian

El titular del Daily Mail de Reino Unido

En los Estados Unidos, The New York Times encabezó: “EL PAPA FRANCISCO HA MUERTO A LOS 88 AÑOS” y The Washington Post fue muy similar en su encabezado principal: “El Papa Francisco muere a los 88 años”.

The New York Times

The Washington Post

En Francia, Le Monde, uno de los periódicos más prestigiosos de ese país, resaltó, en su titular principal, “el enfoque histórico del papa Francisco, que ha provocado un cambio dentro de la Iglesia”.

Le Monde de Francia

Francisco, que había estado ausente en todos los ritos de la Semana Santa al seguir convaleciente tras su hospitalización, había aparecido este domingo en el balcón de la logia central de la fachada de la basílica de San Pedro para la bendición Urbi et Orbi.

Después recorrió la plaza en papamóvil a pesar de sus condiciones de salud, en lo que ahora puede considerarse su último adiós a los fieles.