El árbol de los 300 mangos, la maravilla frutal que crece en la India

Kalimullah Khan bajo su árbol de mango de 125 años (Crédito: https://www.goodnewsnetwork.org/)

En Malihabad, un pequeño pueblo en el estado de Uttar Pradesh, India, se encuentra un árbol que desafía las expectativas de la naturaleza y la horticultura. Este ejemplar, con más de 125 años de antigüedad, es capaz de producir más de 300 variedades diferentes de mango, un logro que ha captado la atención internacional y ha convertido a su creador, Kalimullah Khan, en una figura reconocida en el ámbito agrícola. Según informó The Better India, este árbol es el resultado de décadas de trabajo, experimentación y dedicación por parte de Khan, quien comenzó su proyecto en 1957.

El árbol, que se ha convertido en un símbolo del ingenio y la perseverancia, es el producto de un meticuloso proceso de injertos. Este método, común en la horticultura, consiste en unir ramas de diferentes variedades de mango a un tronco base, conocido como portainjerto. Con el tiempo, estas ramas se fusionan y comienzan a producir frutos como si fueran parte del árbol original. Según detalló The Better India, Khan seleccionó un árbol robusto y con raíces profundas en su huerta familiar para iniciar este proyecto, que con los años se transformó en un récord mundial al alcanzar la producción de 350 variedades de mango en un solo año.

El legado de un horticultor autodidacta

Kalimullah Khan, conocido como el “Hombre del Mango de la India”, comenzó su trayectoria en la horticultura tras abandonar la escuela. Desde entonces, dedicó su vida a perfeccionar el arte del injerto, un proceso que no solo requiere conocimientos técnicos, sino también paciencia y un profundo entendimiento de las plantas. Según consignó The Better India, Khan considera que los árboles han sido sus verdaderos maestros, y su conexión con ellos es tan profunda que desea ser enterrado junto a ellos cuando llegue el final de su vida.

A sus 84 años, Khan ha delegado gran parte del mantenimiento de la huerta a su hijo, Nazimullah Khan, quien se encarga de las tareas diarias para garantizar la salud del árbol. Estas incluyen protegerlo de plagas, evitar el exceso de agua durante las lluvias, regarlo en épocas de sequía y cosechar los mangos en el momento adecuado. Este trabajo constante es esencial para preservar la vitalidad de un árbol tan singular y asegurar que continúe produciendo frutos de alta calidad.

Variedades únicas y homenajes a figuras destacadas

Kalimullah Khan con una de las más de 300 variedades de mango (Crédito: https://www.goodnewsnetwork.org/)

El árbol de Kalimullah Khan no solo es notable por la cantidad de variedades que produce, sino también por la singularidad de algunas de ellas. Según informó The Better India, varias de estas variedades son híbridos creados por la familia Khan y llevan nombres de personalidades famosas. Entre ellas se encuentran mangos dedicados al legendario jugador de críquet Sachin Tendulkar y al primer ministro de la India, Narendra Modi. Este último, además, otorgó a Khan el prestigioso Padma Shri, el cuarto honor civil más alto del país, en reconocimiento a su contribución a la horticultura.

La diversidad de mangos que crecen en este árbol refleja la rica tradición de cultivo de esta fruta en la India, un país que cuenta con más variedades de mango que cualquier otra nación. Según publicó The Better India, esta diversidad es el resultado de siglos de experimentación hortícola, y el árbol de Khan es un ejemplo vivo de cómo estas técnicas pueden combinarse para crear algo extraordinario.

Un destino de interés internacional

El árbol de mango de 125 años de Kalimullah Khan (Crédito: https://www.goodnewsnetwork.org/)

El impacto del trabajo de Kalimullah Khan ha trascendido las fronteras de la India. Según reportó The Better India, cultivadores de países como Dubái e Irán han visitado su huerto para estudiar sus métodos y aprender de su experiencia. Este interés internacional subraya la importancia de su contribución al conocimiento agrícola y su capacidad para inspirar a otros en el ámbito de la horticultura.

Para Khan, sin embargo, el árbol es mucho más que un logro técnico o un símbolo de reconocimiento. Según declaró al medio, este árbol representa una vida de esfuerzo, amor y dedicación. “Ha sido cuidado con inmenso amor y atesora recuerdos para toda la vida”, afirmó. Su conexión emocional con el árbol es tan profunda que lo considera una encarnación de su legado y un testimonio de su pasión por los mangos.

Un ejemplo de innovación y perseverancia

El árbol de Kalimullah Khan no solo es un fenómeno botánico, sino también un ejemplo de cómo la innovación y la perseverancia pueden superar los límites de lo que se considera posible. Según destacó The Better India, este proyecto, que comenzó como un experimento en un pequeño huerto familiar, se ha convertido en un símbolo de excelencia hortícola y en una fuente de inspiración para agricultores y científicos de todo el mundo.

Con más de seis décadas dedicadas al cultivo de mangos, Khan ha demostrado que la combinación de conocimiento, paciencia y amor por la naturaleza puede dar lugar a resultados extraordinarios. Su historia, al igual que su árbol, es un recordatorio de que incluso los sueños más ambiciosos pueden hacerse realidad con esfuerzo y dedicación.