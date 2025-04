El Ejército de Israel abatió a dos terroristas de Hezbollah en un ataque aéreo en el sur del Líbano

El humo se eleva tras un ataque israelí en el sur del Líbano el 22 de marzo de 2025. (REUTERS/Karamallah Daher/archivo)

El ejército israelí informó este domingo haber llevado a cabo un ataque aéreo en el sur de Líbano contra dos terroristas de Hezbollah, en un aparente golpe a la frágil tregua que ha mantenido un precario equilibrio en la región desde noviembre pasado. El Ministerio de Salud libanés confirmó que dos personas murieron en el bombardeo.

En un comunicado, las fuerzas israelíes señalaron que el ataque se produjo en la zona de Zibqin, ubicada en el sur libanés, y precisaron que “los terroristas fueron alcanzados cuando intentaban reconstruir sitios de infraestructura terrorista de Hezbollah”.

Por su parte, el Ministerio de Salud de Líbano informó que el “ataque lanzado por el enemigo israelí en la localidad de Zibqin dejó dos muertos”, actualizando un reporte previo que mencionaba una sola víctima mortal y señalando que se trata del balance final.

Visita de la enviada de EEUU

La Enviada Especial Adjunta de EE.UU. para Oriente Medio, Morgan Ortagus, y la Embajadora de EE.UU. en Líbano, Lisa A. Johnson, se reúnen con el Primer Ministro libanés, Nawaf Salam, en Beirut. (REUTERS/Mohamed Azakir)

Este incidente ocurre apenas un día después de que la enviada especial adjunta de Estados Unidos para Oriente Medio, Morgan Ortagus, visitara Beirut para abordar la implementación del acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hezbollah, que ha mostrado signos de fragilidad en las últimas semanas.

Durante su visita del sábado, Ortagus se reunió con altos funcionarios libaneses, incluidos el presidente Joseph Aoun, el primer ministro Nawaf Salam y el presidente del Parlamento Nabih Berri, para discutir la plena implementación del acuerdo de alto el fuego negociado por Estados Unidos en noviembre pasado, que puso fin a 14 meses de conflicto entre Hezbollah e Israel.

El ataque de hoy representa el más reciente de una serie de operaciones que Israel ha continuado realizando en territorio libanés, argumentando que apuntan contra operativos de Hezbollah y depósitos de armas. En la última semana, Israel ha lanzado dos bombardeos contra las afueras de Beirut, los primeros desde la entrada en vigor del cese de hostilidades hace cuatro meses, y el sábado atacó la ciudad meridional de Sidón.

La madrugada del sábado, apenas 12 horas antes de la llegada de Ortagus, un bombardeo israelí contra un apartamento en Sidón mató a un responsable del grupo terrorista palestino Hamas en el Líbano, identificado como Hassan Farhat, junto con sus dos hijos.

El acuerdo de alto el fuego de noviembre, que se basa en la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU de 2006, establece que los combatientes de Hezbollah deben replegarse al norte del río Litani, mientras que las tropas israelíes deben retirarse completamente del sur del Líbano, permitiendo que el ejército libanés se despliegue en la zona para mantener la seguridad.

Sin embargo, Israel ha mantenido su presencia en cinco puntos estratégicos del sur de Líbano. Estas cinco colinas estratégicas proporcionan a Israel importantes puntos de observación para monitorear los movimientos de Hezbollah y prevenir posibles amenazas a lo largo de la frontera, según argumentan fuentes israelíes.

Durante su visita, Ortagus enfatizó la necesidad de que el ejército libanés asuma el control de todo el territorio nacional, no solo al sur del río Litani. También subrayó la importancia de prevenir el contrabando de armas a lo largo de la frontera siria, especialmente después de los enfrentamientos que estallaron a mediados de marzo entre fuerzas de seguridad sirias y facciones locales libanesas, que dejaron múltiples víctimas en ambos lados.

Desarme de Hezbollah

En cuanto al desarme de Hezbollah —una demanda clave de Estados Unidos— Ortagus elogió los esfuerzos del ejército libanés, pero subrayó que Washington espera mayores avances, según comentó a The Associated Press un funcionario libanés que habló bajo condición de anonimato por no estar autorizado a hacer declaraciones públicas.

Berri, aliado de Hezbollah y mediador clave en el alto el fuego con Israel, criticó los continuos ataques israelíes en el sur del Líbano y los suburbios de Beirut, acusando a Israel de violar la tregua y la Resolución 1701 de la ONU, según informó la Agencia Nacional de Noticias del Líbano.

Por su parte, Israel ha justificado sus operaciones como medidas preventivas contra lo que considera amenazas inminentes. El ejército israelí ha afirmado en repetidas ocasiones que Hezbollah está aprovechando el alto el fuego para reorganizarse y reconstruir su infraestructura militar, particularmente en áreas cercanas a la frontera israelí.

El ataque de hoy en Zibqin evidencia la delicada situación en la región, donde a pesar de los esfuerzos diplomáticos, la tensión continúa escalando.

(Con información de AFP, AP y EFE)