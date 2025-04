La llamativa decisión de Bill Gates: dejará a sus hijos menos del 1 % de su fortuna

A pesar de heredar menos del 1 %, los hijos del fundador de Microsoft seguirán dentro del 1 % más rico del planeta (Melinda Gates)

En una entrevista reciente con el podcast Figuring Out With Raj Shamani, Bill Gates confirmó una vez más que sus tres hijos, Jennifer Katharine Gates, Rory John Gates y Phoebe Adele Gates, no heredarán la mayor parte de su riqueza.

El cofundador de Microsoft, cuya fortuna asciende actualmente a 162.000 millones de dólares, según el índice de multimillonarios de Bloomberg, explicó que cada uno de ellos recibirá menos del 1 % de su patrimonio total.

Lo justificó como una decisión personal basada en valores: “Decidí que no les haría ningún favor dejándoles una gran fortuna”.

“No les haría ningún favor”: Gates insiste en que una gran herencia no garantiza realización personal (REUTERS/Brendan McDermid/File Photo)

Gates sostuvo que su prioridad ha sido ofrecerles una educación sólida y un entorno que les permita desarrollar su propio camino. “No les pido que dirijan Microsoft. Quiero darles la oportunidad de tener sus propias ganancias y éxito”, afirmó.

Aseguró que no desea que sus hijos sean definidos por la riqueza heredada, ni que su identidad quede “eclipsada por la increíble suerte y buena fortuna” que él mismo tuvo.

La fracción millonaria del patrimonio

Más allá de las declaraciones personales, la cifra resulta significativa. El 1 % de su patrimonio actual equivale a 1.620 millones de dólares.

Esto coloca a sus hijos, incluso con esa fracción, en el 1 % superior mundial por nivel de activos, de acuerdo con la definición de Knight Frank -consultora inmobiliaria global-, que sitúa ese umbral en 5,8 millones de dólares.

Aunque Gates había declarado en 2011 al Daily Mail que regalaría a cada uno 10 millones de dólares, sus comentarios recientes apuntan a una actualización en sus planes de herencia, aunque no precisó si esa cifra cambió, según informó la revista empresarial Fortune.

Lo que permanece firme es su enfoque de que el grueso de su fortuna no será transmitido a la siguiente generación, sino destinado a iniciativas filantrópicas a través de la fundación que creó junto a su ex esposa, Melinda French Gates.

Crianza con valores y legado filantrópico

En esa misma conversación con Shamani, Gates profundizó en el papel que juega la comunicación de estos principios dentro de la familia: “Nadie quiere que sus hijos tengan dudas sobre su apoyo y amor”.

“Por eso, creo que es importante explicarles desde el principio su filosofía: que los tratarán a todos por igual y les brindarán oportunidades increíbles, pero que el objetivo principal de estos recursos es que regresen a los más necesitados a través de la fundación”, aseveró el magnate según Fortune.

A lo largo de su vida, los hijos del magnate han presenciado el trabajo de sus padres en causas como la erradicación de la poliomielitis, la mejora del saneamiento del agua y el desarrollo de vacunas en países de bajos ingresos. Gates expresó su deseo de que estos esfuerzos sean una fuente de orgullo y de ejemplo.

La decisión de Gates se suma a una tendencia entre multimillonarios tecnológicos que priorizan la filantropía sobre la herencia familiar (AP Foto/Jae C. Hong)

Un cambio de mentalidad en el sector tecnológico

Gates no es el único del ambiente en tomar una decisión similar. Según Fortune, Laurene Powell Jobs, viuda de Steve Jobs, no dará herencia a sus hijos. Mientras que Jeff Bezos analiza donar gran parte de su fortuna. Según Gates, este patrón responde a una mentalidad distinta que predomina en el ámbito tecnológico.

“Creo que las personas que han hecho fortunas gracias a la tecnología son menos dinásticas”, afirmó. Añadió que en este sector es común que los grandes patrimonios se destinen en su mayoría a causas filantrópicas, ya sea mediante la donación del capital acumulado o de las ganancias generadas.

Durante la entrevista, el empresario también mencionó incluso que algunos hijos de grandes fortunas están presionando a sus padres para que sean más activos en la redistribución de sus riquezas.

“Las generaciones más jóvenes a veces se oponen a esta idea de que la riqueza simplemente se transmita de generación en generación”, observó.