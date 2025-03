Netanyahu declaró ante la justicia: “Es una cacería de brujas”

Las medidas han reavivado un movimiento de protesta en Israel, coincidiendo con la reanudación de los combates este mes por parte del gobierno en la Franja de Gaza (REUTERS/Ronen Zvulun)

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo el lunes que había testificado en una investigación que involucra presuntos pagos de Qatar a algunos de sus asesores, criticando la investigación como motivada políticamente y denunciando el arresto de dos de sus asesores.

“En cuanto me pidieron que testificara, dije que estaba libre y que quería testificar inmediatamente”, afirmó en una declaración grabada en vídeo.

Las declaraciones del líder israelí llegan después de ser interrogado durante cerca de dos horas por investigadores policiales por orden de la fiscal general, Gali Barahav-Miari.

“Entendí que era una investigación política, pero no me di cuenta de su grado de politización. Tienen a Yonatan Urich y a Eli Feldstein como rehenes... No hay ningún caso, no hay absolutamente nada, solo una cacería de brujas política, nada más”, añadió.

“La policía dijo que necesitaba cuatro horas, pero después de una hora, se quedaron sin preguntas”, afirmó.

Eli Feldstein y Yonathan Urich fueron detenidos hoy por el escándalo ‘Qatargate’, sobre los pagos de Catar a cambio de que crearan una campaña favorable en medios israelíes (mientras Feldstein trabajaba para el mandatario) hacia este país de cara al Mundial de Fútbol de 2022.

Ambos son sospechosos de cometer crímenes de “contacto con agente extranjero, aceptación de sobornos, fraude, abuso de confianza y blanqueo de dinero”, informó el diario progresista Haaretz, que destapó el caso.

Una tercera persona, que fue identificada por la prensa local como una periodista, está siendo interrogada por el caso, aunque no ha sido detenida.

Según informó el canal 13 de la televisión israelí, ambos, que permanecerán bajo custodia, comparecerán mañana ante el Tribunal de Magistrados de Rishon Lezion, donde la policía solicitará la prórroga de su detención.

Los arrestos aumentan las tensiones políticas en el país, donde el gobierno está tratando de despedir tanto al jefe de seguridad nacional como al fiscal general, al tiempo que amplía el poder de los políticos sobre el nombramiento de jueces.

Las medidas han reavivado un movimiento de protesta en Israel, coincidiendo con la reanudación de los combates este mes por parte del gobierno en la Franja de Gaza.

En la declaración en video, Netanyahu dijo que la investigación, apodada Qatargate por los medios locales, tenía como objetivo “evitar el despido” del jefe de seguridad interna Ronen Bar, a quien Netanyahu había intentado despedir el 21 de marzo citando una “continua falta de confianza”.

A principios de este mes, la agencia de seguridad Shin Bet anunció que había comenzado a investigar a los asesores de Netanyahu en relación con el caso de Qatar, prohibiendo la publicación de cualquier detalle.

El lunes por la noche, los manifestantes antigubernamentales se unieron nuevamente a una protesta frente al Parlamento, burlándose de Netanyahu y pidiendo el fin de la guerra de Gaza y un acuerdo para liberar a los rehenes que aún están retenidos por militantes allí.

Netanyahu defiende la tesis de que el estallido de esta investigación, que lo ha vuelto a poner en el punto de mira, es una excusa para impedir que pueda llevar a cabo las destituciones de la fiscal Barahav-Miari y la del jefe del Shin Bet, Ronen Bar, ambas todavía pendientes de que las ratifique el Tribunal Supremo israelí.

