Multitudinaria protesta en Israel para exigir la liberación de todos los rehenes

Miles de personas se movilizaron en Tel Aviv para pedir por la liberación de todos los rehenes en Gaza (REUTERS/Shir Torem)

Decenas de miles de personas se manifestaron este jueves en la plaza Habima de Tel Aviv y sus alrededores, según las estimaciones de la prensa nacional, para exigir el retorno inmediato de los 59 rehenes que siguen en la Franja de Gaza. Algunos, además, también rechazaron la destitución del jefe del servicio de inteligencia interior nacional (Shin Bet), Ronen Bar.

Desde que comenzó la guerra en Gaza, el 7 de octubre de 2023, los allegados de los rehenes se han manifestado en Tel Aviv para exigir su final y garantizar el retorno a salvo de los cautivos.

Sobre el escenario de la plaza Habima pasaron distintos familiares de rehenes, así como cautivos liberados, entre ellos Doron Steinbrecher, que salió de Gaza el 19 de enero, en el primer intercambio por prisioneros palestinos del alto el fuego.

“El martes 30 de noviembre de 2023 me dijeron que me iba a casa, pero tan sólo unas horas después me dijeron que no me iba en las próximas horas, sino que ocurriría mañana. No dormí esa noche por la emoción de volver a casa. Desafortunadamente, la mañana comenzó con los ruidos de explosiones y mi comprensión de que no me volvía a casa”, relató la joven, refiriéndose al día en que concluyó la primera tregua, que apenas duró una semana.

Los manifestantes pidieron al Gobierno seguir con las negociaciones para lograr el retorno de todos los rehenes (REUTERS/Shir Torem)

“El pasado martes 18 de marzo no desperté con explosiones, desperté con mensajes de WhatsApp. Algunos deseándome un feliz cumpleaños porque era mi cumpleaños, otros actualizándome sobre lo que había ocurrido durante la noche, que los combates se habían reanudado. Que los rehenes no iban a volver”, lamentó.

Además, pidió al Gobierno que ponga fin a la lucha y que continúe con el acuerdo con el grupo terrorista Hamas.

“Traigan a todos de vuelta en una tanda”, declaró, por su parte, Amir Nimrodi, de 15 años, hermana del rehén Tamir Nimrodi. “Firmen la fase B y traigan a mi hermano de vuelta”, añadió.

Los manifestantes se movilizaron con imágenes de los rehenes que permanecen cautivos en Gaza (REUTERS/Shir Torem)

La fase B es la segunda fase del acuerdo de alto el fuego en Gaza, que debería haber comenzado el 2 de marzo pero las negociaciones para la transición a esta nunca se produjeron. Desde esa fecha, Israel ha defendido extender la primera fase para continuar con el intercambio de rehenes por prisioneros palestinos.

“El pueblo hace la historia”, se lee en una pancarta que portan algunos manifestantes que se concentraron junto a la sede del Likud, el partido que lidera Netanyahu, también cerca de la plaza Habima.

También la reciente destitución del jefe del Shin Bet motivó las protestas, al ser vista como maniobra política del primer ministro cuando la agencia estaba investigando el escándalo ‘Catargate’, que salpica a sus asesores.

“Traigan a todos de vuelta en una tanda”, pidieron los manifestantes en Tel Aviv (REUTERS/Shir Torem)

La crisis por este cese fue más allá cuando el Tribunal Supremo de Israel lo paralizó, alegando que tenía que evaluar las peticiones contra él presentadas por los partidos de la oposición y el Movimiento para una Democracia de Calidad.

Netanyahu y sus ministros, en respuesta, reivindicaron la responsabilidad única del Gobierno en su nombramiento haciendo frente a la decisión judicial.

En los distintos actos convocados durante la tarde se pronunciaron también líderes políticos, como el cabeza de la oposición, Yair Lapid. En el escenario ante una plaza abarrotada, aseguró que el Ejecutivo ha cruzado “líneas rojas”: “Si el Gobierno del 7 de octubre decide no acatar la sentencia del tribunal se convertirá ese día, en ese momento, en un Gobierno criminal”.

Yair Lapid, líder de la oposición israelí, advirtió que llamarán a una huelga general si el Gobierno sigue adelante con la destitución del jefe de inteligencia (REUTERS/Ammar Awad)

“Si esto sucede, todo el país debe parar”, añadió, llamando a la huelga nacional.

También Yair Golan, que lidera los Demócratas (partido que fusiona a las principales formaciones de la izquierda israelí, los laboristas y Meretz) llamó al paro: “Pararemos la economía, los puertos, el transporte, las escuelas, la academia, los negocios, las calles. Pararemos el país”, dijo, “la ley va antes que cualquier otra cosa. La democracia va antes que cualquier otra cosa. El Estado va antes que el Gobierno”.

(Con información de EFE)