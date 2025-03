El “animal más feo del mundo” fue coronado como Pez del año en Nueva Zelanda

El pez gota fue elegido Pez del Año en una votación que duplicó la participación respecto al certamen anterior

El pez gota o pez borrón, conocido científicamente como Psychrolutes marcidus y ampliamente reconocido como “el animal más feo del mundo”, ha ganado un nuevo título que resalta su singularidad y la atención que genera. Fue elegido como el Pez del Año en Nueva Zelanda en una competencia organizada por el Mountains to Sea Conservation Trust, propósito cuyo es sensibilizar sobre la biodiversidad marina y de agua dulce en el país. Tal distinción llega casi una década después de haberse convertido en el emblema de la Ugly Animal Preservation Society.

A pesar de su aparente desventaja estética, el pez logró imponerse en la votación con 1.286 votos, superando a su competidor más cercano, el reloj anaranjado, por un margen de casi 300 votos, según datos recogidos por Sky News. Este último es un pez de aguas profundas y también en peligro de extinción, conocido por sus canales mucosos en la cabeza. Kim Jones, codirectora del fideicomiso organizador, explicó a The Guardian: “Fue una batalla entre dos peculiares criaturas de las profundidades marinas, en la que la belleza poco convencional del pez logró convencer a los gobernantes”.

El aumento en los votos a favor del pez gota tuvo un impulso decisivo hacia el final del certamen, el que se atribuye a los presentadores de radio neozelandeses Sarah Gandy y Paul Flynn, quienes desde su programa en More FM alentaron al público a votar por este animal. “Necesitamos que el pez globo gane”, insistieron ambos locutores.

Radialistas neozelandeses impulsaron votos decisivos para destacar la singularidad del pez gota en la competencia

El hábitat natural del pez gota se sitúa entre profundidades de 600 a 1.200 metros en los fondos marinos de Australia, Tasmania y Nueva Zelanda. Es un pez adaptado a las extremas condiciones de presión de estas aguas, desarrollando un cuerpo completamente gelatinoso que carece de esqueleto completo y músculos.

Esta morfología particular le permite flotar cerca del fondo marino y sobrevivir con movimientos lentos, esperando que sus presas, como moluscos y crustáceos, prácticamente ingresen en su boca para ser devorados. Konrad Kurta, vocero de Mountains to Sea Conservation Trust, explicó que las hembras colocan hasta 100.000 huevos que protegen su eclosión.

Sin embargo, el pez gota no se libra de los riesgos, siendo vulnerable a la pesca de arrastre en aguas profundas, una práctica que también afecta directamente a su competidor, el reloj anaranjado. Konrad Kurta detalló a The Guardian que este tipo de pesca a menudo captura peces gota como subproductos no deseados.

Ante tal situación, organizaciones como la Iniciativa de Derecho Ambiental, patrocinadora del reloj anaranjado en el concurso, ven en cada voto por estas especies una oportunidad para proteger sus hábitats. Su portavoz indicó al medio británico: “Desde una perspectiva ecosistémica, una victoria para el pez borrón es una victoria para el reloj anaranjado”.

La pesca de arrastre amenaza al pez gota y otras especies profundas, según organizaciones conservacionistas

A pesar de su apodo despectivo y su fama como un ícono de la fealdad, el pez gota ha capturado la imaginación del público desde que una fotografía de su aspecto fuera de su hábitat causó sensación hace más de una década.

En su medio natural, donde la presión del agua es alta, este pez luce como otros peces normales, aunque algo bulbosos. Sin embargo, cuando son extraídos rápidamente a la superficie, la falta de presión les provoca una transformación que los convierte en las criaturas blandas y deformes que los han hecho célebres, como explicó Kurta: “Lamentablemente, la descompresión repentina lo deja completamente desfigurado”.

En total, la competición recibió 5.583 votos, duplicando la participación del año pasado. Este dato subraya el creciente interés del público en iniciativas como esta para destacar la riqueza de los ecosistemas marinos y los peligros que enfrentan.

Entre otros nominados estuvieron la anguila de aleta larga, varios tiburones, rayas y el caballo pipa pigmeo. Un dato notable es que el 85% de los peces nativos de Nueva Zelanda se consideran vulnerables debido a la actividad humana, como subrayó Kurta, enfatizando que crear conciencia sobre su existencia es el primer paso hacia su protección.