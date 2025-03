El analista Andrei Serbin Pont habló con Infobae en vivo: “No hay indicios de que se vaya a restaurar la paz en Siria”

Andrei Serbin Pont habló en Infobae en vivo: “No hay indicios hoy en día de que se va a restaurar la paz en Siria”

El analista internacional Andrei Serbin Pont afirmó en una entrevista en Infobae en Vivo que la situación en Siria sigue sin mostrar signos de estabilidad y que los cambios recientes en el control territorial no implican una mejora en el conflicto. “No hay indicios hoy en día de que se va a restaurar la paz en Siria, por ejemplo, o de que se está encaminando en las vías democráticas,” aseguró.

Serbin Pont analizó la expansión del grupo islamista Hayat Tahrir al-Sham (HTS), encabezado por Abu Mohamed al-Jolani, y explicó que su consolidación en ciertas regiones de Siria no implica un cambio positivo en la guerra. “¿Eso significa que lo que se viene es mejor? No, no lo sabemos. Probablemente no,” dijo.

El analista señaló que, aunque HTS ha conseguido controlar zonas estratégicas, la fragmentación del país sigue siendo evidente. “No sé si es una cuestión de veneración en estas instancias, porque el país sigue dividido, ¿no? O sea, lo que tenés es las instancias en que HTS ha logrado establecer este control territorial", comentó.

Según Serbin Pont, el grupo mantiene el dominio sobre áreas clave, lo que le permite proyectar una imagen de autoridad dentro del conflicto. “Controla en partes estratégicas que les permite autodenominarse el régimen que está controlando a Siria oficialmente y tener este reconocimiento internacional, lo que no quita que el conflicto sigue activo, seguirá activo. Es más, empieza a tomar nuevas dimensiones,” advirtió.

El conflicto sirio toma nuevas formas sin señales de estabilidad o democratización cercanas, afirma experto

Consultado sobre las operaciones militares israelíes en Gaza y el Líbano, analizó cómo los operativos de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han afectado el equilibrio de fuerzas en la región, en especial debilitando a Hezbollah, aliado clave del régimen de Bashar al-Assad.

“Las operaciones de Israel en Gaza y después en el sur del Líbano, lo que en parte causan es una decapitación del liderazgo de Hezbollah, lo que termina debilitando la estructura de Hezbollah en Siria, un socio estratégico de Assad. Y eso facilita el avance de los otros grupos armados", explicó.

El analista destacó que estos efectos no siempre son inmediatos ni evidentes, pero tienen un impacto profundo en la dinámica del conflicto. “Estos son parte de las repercusiones que puede tener actores externos en una dinámica conflictiva que quizás no aparece tan directamente vinculada, pero terminan estando vinculados porque tiene un rol central en las operaciones en Siria“, sostuvo.

Operaciones israelíes en Gaza y Líbano debilitan la estructura de Hezbollah y modifican el equilibrio de poderes en Medio Oriente (REUTERS/ARCHIVO)

Además, enfatizó que las estrategias militares de Israel buscan resguardar su seguridad nacional, pero terminan alterando el equilibrio de poder en Siria y en los países vecinos.

El financiamiento de grupos extremistas en Medio Oriente

Serbin Pont también explicó cómo operan las redes de financiamiento de los grupos terroristas en la región, señalando el petróleo como una de las principales fuentes de ingreso. “ISIS, por ejemplo, parte de su estructura de financiamiento ha sido el petróleo. O sea, siguen llevando adelante operaciones de explotación petrolera, se insertan en el mercado de forma irregular para poder posicionar este producto,” afirmó.

El analista internacional Andrei Serbin Pont en INFOBAE en Vivo

El analista detalló los mecanismos utilizados por estas organizaciones para comercializar el crudo: “Hay un mercado negro para buena parte del petróleo o se usan las empresas que están establecidas en operaciones cercanas y se canaliza el producto a través de ellos para blanquearlo de alguna manera”.

Serbin Pont también hizo referencia a la situación en Irak y Siria, donde grupos extremistas continúan extrayendo y vendiendo petróleo de manera clandestina. “Vos ves cuando en Irak, en Siria, en estas regiones, estos grupos están sustrayendo, están sacando, extrayendo petróleo y lo están comercializando", indicó.

China y Rusia ante la crisis en Siria

En cuanto a la postura de actores internacionales como China y Rusia, Serbin Pont explicó que estos países han adaptado su estrategia en función de los cambios en el conflicto.

“Lo que sí estamos viendo es que hay un poco de desesperación por parte de estos actores internacionales sobre cómo se posicionan, Israel avanzando sobre el sur porque obviamente quiere resguardar su propia seguridad“, afirmó.

China y Rusia reordenan sus estrategias en Medio Oriente ante los cambios regionales (REUTERS/ARCHIVO)

Sobre la presencia rusa en Siria, indicó que Moscú ha tomado medidas para proteger sus intereses estratégicos. “Rusia ha evacuado buena parte de sus capacidades militares de Tartus porque le preocupa justamente que eso caiga y tienen que seguir avanzando con esta negociación", explicó.

En cuanto a China, destacó su papel en la diplomacia internacional y en la economía de la región. “China, que no la hemos mencionado, pero ha sido instrumental en evitar intervenciones extranjeras. Fue parte de los que estuvieron vetando las resoluciones del Consejo de Seguridad durante todos estos años sobre Siria para evitar un mayor involucramiento internacional,” comentó.

El analista señaló que Beijing podría aprovechar la situación actual para fortalecer su influencia. “Hoy se le abre una ventana de oportunidad para que ellos no solo como quizás un broker internacional de la paz, pero también porque son los que siempre van a estar dispuestos a caer con las inversiones para infraestructura, para extracción petrolera”, explicó.

Finalmente, Serbin Pont concluyó que el futuro de la región sigue siendo incierto. “¿Qué es lo que se viene? Es muy difícil saberlo, pero lamentablemente no es algo que se vea en el horizonte”, advirtió.