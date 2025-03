El vencedor de las elecciones en Groenlandia dijo que mantendrá una “actitud tranquila” ante las ambiciones de Trump

El líder de Demokraatit, Jens-Frederik Nielsen, reacciona durante la celebración electoral en el café Killut en Nuuk, el 12 de marzo de 2025 (Ritzau Scanpix/Mads Claus Rasmussen vía REUTERS)

Jens-Frederik Nielsen, líder del partido Demócratas, se impuso contra todo pronóstico en las elecciones de Groenlandia, alcanzando cerca del 30 % de los votos. Tras su victoria, ha expresado su intención de mantener una “actitud tranquila” frente a las declaraciones que puedan llegar desde Washington y ha llamado a la unidad de todas las fuerzas políticas de cara a la formación del nuevo gobierno.

“Groenlandia necesita que nos mantengamos unidos, así que ese será el punto de partida de nuestras negociaciones. Están sucediendo muchas cosas importantes en todo el mundo y es importante que tengamos una voz común”, declaró Nielsen, según recogió la prensa danesa.

El líder de Demócratas ha adelantado que será necesario mantener una actitud abierta ante los temas “muy difíciles” que habrá que abarcar en las negociaciones con otras formaciones de carácter soberanista que defienden una independencia más inmediata de Dinamarca.

“En términos de formación del Estado, primero debemos construir las bases. No deberíamos construir la casa por el tejado”, afirmó, en referencia a la postura de su partido, que prioriza el desarrollo económico antes de avanzar hacia la soberanía.

El líder de Demokraatit, Jens-Frederik Nielsen, festejando el resultado electoral en el café Killut en Nuuk, el 12 de marzo de 2025. (Ritzau Scanpix/Mads Claus Rasmussen vía REUTERS)

Entre los partidos con una postura independentista más acelerada se encuentra Naleraq, que obtuvo el segundo mejor resultado en las elecciones. Nielsen reconoció su peso político y no descartó alianzas con ninguna fuerza: “Es el segundo partido más grande, así que no se les puede obviar, pero no descartamos de antemano al resto de fuerzas”.

El Parlamento groenlandés, compuesto por 31 escaños, requiere 16 diputados para alcanzar la mayoría. Demócratas obtuvo diez escaños, por lo que Nielsen deberá buscar alianzas para formar gobierno. Una de las opciones más probables es un acuerdo con Inuit Ataqatigiit, la principal formación de izquierda, que sufrió una fuerte derrota en estos comicios.

Relaciones con Estados Unidos y Dinamarca

Sobre la relación con Estados Unidos, Nielsen reiteró la postura de su partido durante la campaña: mantener una “actitud tranquila” en respecto a las relaciones con Estados Unidos.

La posición del gobierno groenlandés ha cobrado relevancia tras la insistencia del presidente Donald Trump en la posibilidad de comprar la isla. Groenlandia, con sus abundantes recursos naturales, se ha convertido en un objetivo estratégico en la geopolítica mundial.

Donald Trump Jr. visita Nuuk, Groenlandia, el martes 7 de enero de 2025 (Emil Stach/Ritzau Scanpix/via REUTERS)

Desde Copenhague, la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, felicitó a los groenlandeses por la jornada electoral y reconoció el triunfo de Nielsen. “Fue un día alegre y una fiesta de la democracia. Me gustaría felicitar a Demócratas por unas muy buenas elecciones”, afirmó Frederiksen, quien abogó por una rápida formación del nuevo gobierno para fortalecer la cooperación entre ambas administraciones.

El ministro de Asuntos Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen, también valoró los resultados, destacando la “visión realista” de Nielsen sobre la independencia de Groenlandia. “Como la mayoría de los partidos groenlandeses, desea más independencia y la independencia definitiva, pero también tiene un pensamiento realista sobre cómo llegar hasta allí”, declaró Rasmussen.

(Con información de Europa Press)