El grupo terrorista Hamas entregará los cuerpos de otros cuatro rehenes israelíes este jueves

El grupo terrorista Hamas dijo que entregará los cuerpos de otros cuatro rehenes israelíes el jueves (REUTERS/ARCHIVO)

Los terroristas de Hamas entregarán este jueves los cuerpos de cuatro rehenes israelíes a cambio de la liberación de 602 prisioneros palestinos, según anunciaron el martes el grupo islamista y un funcionario israelí. La medida busca destrabar un impasse que amenazaba con hacer colapsar el alto el fuego en Gaza.

El intercambio debía realizarse días atrás, pero se vio retrasado debido a diferencias entre las partes. Israel argumentó que Hamas no había cumplido con ciertos términos del acuerdo, en especial tras la entrega de los restos de los tres miembros de la familia Bibas y el cuerpo de Oded Lifshitz, así como por las ceremonias de propaganda que Hamas ha realizado durante la liberación de rehenes.

Según The Times of Israel, la liberación de los rehenes y los prisioneros se realizará simultáneamente y a través de Egipto. El acuerdo se alcanzó tras negociaciones en El Cairo, donde una delegación de Hamas, encabezada por Khalil al-Hayya, se reunió con mediadores egipcios.

Hamas entregará los cuerpos de cuatro rehenes israelíes a cambio de 602 prisioneros palestinos (REUTERS/ARCHIVO)

“Serán liberados simultáneamente con los cuerpos de los prisioneros israelíes acordados para su traslado durante la primera fase”, agregó la organización. El pacto forma parte de un acuerdo de alto el fuego en tres fases, que busca poner fin a los enfrentamientos iniciados el 7 de octubre de 2023, cuando militantes de Hamas ingresaron a territorio israelí y mataron a unas 1.200 personas, además de secuestrar a 251 rehenes. Israel respondió con una ofensiva militar en Gaza, donde han muerto decenas de miles de personas, según cifras del Ministerio de Salud del enclave, controlado por Hamas.

Aunque la entrega de prisioneros palestinos estaba prevista para el sábado pasado, Israel decidió postergarla hasta recibir garantías de que Hamas no realizaría actos de propaganda ni violaría el acuerdo. Un funcionario israelí citado por The Times of Israel explicó que, en intercambios anteriores, Hamas se había comprometido a evitar tales acciones, pero no cumplió con lo prometido.

El martes, el mismo funcionario aseguró que Hamas había dado garantías de que esta vez no se repetirían tales ceremonias, pero reconoció que había desconfianza dentro del gobierno israelí. “Un nuevo ministro de Defensa, un nuevo jefe de Estado Mayor, todas las armas que necesitamos y plena legitimidad”, explicó.

Negociaciones en El Cairo logran incluir la simultaneidad en la liberación de rehenes y prisioneros (REUTERS/ARCHIVO)

A pesar de la incertidumbre, la mediación de Egipto ha sido clave para destrabar las negociaciones y lograr que ambas partes acepten continuar con la implementación del acuerdo.

El acuerdo de tres fases alcanzado establece que Hamas deberá liberar a todos los rehenes que aún retiene, mientras que Israel excarcelará a miles de prisioneros palestinos, incluidos cientos que cumplen condenas de cadena perpetua. Además, se estipula un cese de hostilidades en la Franja de Gaza y el inicio de negociaciones para una “calma sostenible”.

Sin embargo, el futuro del alto el fuego sigue siendo incierto. Israel sostiene que Hamas tiene tres opciones una vez finalizada la primera fase del acuerdo:

Aceptar las condiciones israelíes, lo que implica su desarme, el exilio de sus líderes y la renuncia a su control sobre Gaza .

Continuar liberando rehenes de manera gradual a cambio de prisioneros palestinos, lo que extendería el alto el fuego.

Reanudar el conflicto armado, lo que significaría el fin del acuerdo y un retorno a la guerra total.

Un funcionario israelí citado por The Times of Israel advirtió que, si Hamas opta por retomar las hostilidades, la respuesta militar será más contundente que en ofensivas previas.