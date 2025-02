Cuál es la playa con arena rosada nombrada como la mejor del mundo

Esta playa es reconocida como la mejor del mundo (Wikipedia)

Un rincón paradisíaco en la isla de Creta, Grecia, ha sido destacado como el destino costero más impresionante del planeta. La playa de Elafonisi, conocida por su arena rosada y aguas cristalinas, fue nombrada como la mejor playa del mundo en los premios Travellers' Choice Awards: Best of the Best Beaches for 2025, organizados por la plataforma de reseñas TripAdvisor. Este reconocimiento se basa en un análisis exhaustivo de las valoraciones y opiniones de los usuarios recopiladas entre noviembre de 2023 y diciembre de 2024.

De acuerdo con TripAdvisor, Elafonisi ofrece una experiencia única tanto para familias como para aventureros. Sus lagunas poco profundas son ideales para los más pequeños, mientras que las aguas más profundas invitan a actividades como el esnórquel y la natación. Además, la plataforma recomienda quedarse hasta el atardecer, asegurando que el espectáculo natural es inolvidable. Este destino no solo se destaca por su belleza, sino también por su versatilidad, lo que lo convierte en un lugar ideal para diferentes tipos de viajeros.

“Los premios Travelers' Choice de TripAdvisor reflejan de manera única las voces de millones de viajeros globales y ayudan a guiar a las personas a planificar su mejor viaje hasta ahora”, aseguró Kristen Dalton, presidente del negocio principal de Tripadvisor, en una declaración con Travel + Leisure

Luego de analizar las diversas reseñas, Tripadvisor consideró que era la mejor playa del mundo. Esta es la primera vez que el destino aparece en la lista desde 2021, y subió 23 puestos desde su última clasificación.

Las playas más valoradas del mundo

Además de la playa de Elafonisi en Grecia, hay otras 9 playas en el ranking (Wikipedia)

El reconocimiento a Elafonisi no es el único que se otorgó en los premios de este año. La lista de las diez mejores playas del mundo incluye destinos en Asia, el Caribe, Europa y América. En el segundo lugar se encuentra Banana Beach, ubicada cerca de Phuket, en Tailandia. Este tramo de costa, que debe su nombre a su forma de plátano, es famoso por sus vibrantes arrecifes de coral y la posibilidad de practicar parasailing.

El tercer puesto lo ocupa Eagle Beach, en Aruba, un destino caribeño conocido por sus aguas tranquilas y perfectas para nadar. Este lugar es especialmente popular entre quienes buscan relajarse en un entorno sereno y disfrutar de un clima cálido durante todo el año.

Diversidad geográfica en el top 10

La lista de las mejores playas del mundo refleja una notable diversidad geográfica, con destinos que abarcan desde América hasta Asia. En el cuarto lugar se encuentra Playa Siesta, en Estados Unidos, conocida por su arena blanca y fina, mientras que el quinto puesto lo ocupa Praia da Falésia, en Portugal, famosa por sus impresionantes acantilados rojizos que contrastan con el azul del océano Atlántico.

El Caribe también tiene una fuerte presencia en el ranking, con Playa Varadero, en Cuba, ocupando el sexto lugar. Este destino es reconocido por sus aguas turquesas y su ambiente relajado, que lo convierten en un lugar ideal para quienes buscan escapar del bullicio de las grandes ciudades. En el séptimo puesto se encuentra Playa Bávaro, en la República Dominicana, un destino que combina resorts de lujo con playas de ensueño.

Europa vuelve a aparecer en el octavo lugar con Playa de Muro, en España, un destino popular en la isla de Mallorca que destaca por su ambiente familiar y sus aguas poco profundas. En el noveno puesto se encuentra Playa Kelingking, en Indonesia, famosa por su icónica formación rocosa en forma de T-Rex y sus vistas panorámicas. Finalmente, el décimo lugar lo ocupa Playa Myrtos, en Grecia, un destino que combina aguas cristalinas con un paisaje montañoso espectacular.

Un análisis de las preferencias de los viajeros

El ranking no solo destaca la belleza natural de estos destinos, sino que también refleja las preferencias de los viajeros en cuanto a actividades y experiencias. Desde playas ideales para familias con niños pequeños hasta lugares perfectos para el esnórquel o el parasailing, la lista abarca una amplia gama de opciones para diferentes tipos de turistas.

Además, la presencia de playas en regiones tan diversas como el Caribe, el sudeste asiático y Europa subraya la riqueza y variedad de los destinos costeros en todo el mundo. Este tipo de clasificaciones no solo sirven como guía para los viajeros, sino que también ponen en valor la importancia de preservar estos entornos naturales para las futuras generaciones.

La importancia de los premios Travellers' Choice

Este reconocimiento refuerza la reputación de esta playa como uno de los destinos más hermosos del mundo (Wikipedia)

Los premios Travellers' Choice Awards son uno de los reconocimientos más prestigiosos en la industria del turismo, ya que se basan en las opiniones y experiencias reales de millones de usuarios. Esto les otorga una gran credibilidad y los convierte en una referencia clave para quienes buscan planificar sus próximas vacaciones.

En el caso de la playa de Elafonisi, este reconocimiento no solo refuerza su reputación como uno de los destinos más hermosos del mundo, sino que también podría atraer a un mayor número de visitantes en los próximos años. Sin embargo, este aumento en la popularidad también plantea desafíos en términos de sostenibilidad y conservación, especialmente en un entorno tan frágil como el de una playa de arena rosada.

