Vladimir Putin dijo que le gustaría reunirse con Donald Trump

Vladimir Putin (Sputnik/Alexander Kazakov/Pool vía REUTERS)

El presidente ruso, Vladimir Putin, dijo el miércoles que le gustaría reunirse con el presidente estadounidense, Donald Trump, pero que la reunión debe estar preparada para que sea productiva.

“Me gustaría tener una reunión, pero debe estar preparada para que traiga resultados”, dijo Putin en comentarios televisados.

“Con gusto me reuniré con Donald, hace tiempo que no nos vemos. No tenemos ningún tipo de relación personal, pero durante los cuatro años que fue presidente nos reunimos y ampliamente debatimos sobre nuestras relaciones intergubernamentales”, dijo, al añadir que “con gusto me reuniría con él incluso hoy, y creo que él también”.

“Sin reforzar el nivel de confianza entre Rusia y Estados Unidos, es imposible resolver numerosos problemas, incluido la crisis ucraniana”, declaró.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente ruso, Vladimir Putin, sostienen una reunión bilateral en la cumbre de líderes del G20 en Osaka, Japón, el 28 de junio de 2019 (REUTERS/Kevin Lamarque)

Elogió las conversaciones entre altos funcionarios rusos y estadounidenses en Riad, Arabia Saudita, el martes, y señaló que las partes acordaron restablecer las relaciones diplomáticas deterioradas.

Putin también dijo que Trump ha reconocido que el acuerdo con Ucrania podría tomar más tiempo de lo que inicialmente había esperado.

Al final de las conversaciones, Moscú y Washington acordaron sentar las bases para el restablecimiento de sus relaciones, crear un “mecanismo de consulta” para superar sus disputas y nombrar negociadores para Ucrania.

“Acordamos reanudar un trabajo diplomático normal”, subrayó Putin. “Hemos dado el primer paso para volver a trabajar en ámbitos muy diferentes”, añadió.

Militares de las Fuerzas Armadas de Ucrania disparan un sistema de lanzamiento múltiple de cohetes BM-21 Grad hacia las tropas rusas, en una línea del frente (Reuters)

El presidente ruso sostuvo una conversación telefónica con Trump el pasado 12 de febrero, en la que ambos acordaron iniciar negociaciones para poner fin de la guerra en Ucrania.

Esta conversación tuvo lugar exactamente tres años después de la mantenida por Putin y el expresidente de EEUU Joe Biden dos semanas antes del inicio de la guerra.

Putin también aseguró que la reunión con los estadounidenses fue “muy amistosa, muy acogedora”, y estimó que el equipo enviado por Trump estaba “abierto al proceso de negociación”.

Putin reiteró que Rusia “nunca se ha negado a negociar con Ucrania” y afirmó que “nadie excluye a Ucrania de este proceso”.

Sus comentarios se produjeron después de que el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, dijera el miércoles que Trump está viviendo en un “espacio de desinformación” creado por Rusia como resultado de las conversaciones de su administración con funcionarios del Kremlin. Se espera que Zelensky se reúna con Keith Kellogg, el enviado especial de Estados Unidos para Ucrania y Rusia, quien llegó a Kiev el miércoles.

(con información de AP, EFE y AFP)