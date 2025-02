Travis Kelce se refirió a la dura derrota en el Super Bowl: “No fui el líder que necesitaban”

Travis Kelce reflexiona sobre la derrota de los Kansas City Chiefs frente a los Philadelphia Eagles en el Super Bowl 2025 (AP Foto/Stephanie Scarbrough)

Tras el doloroso resultado del Super Bowl 2025, donde los Kansas City Chiefs cayeron ante los Philadelphia Eagles por 40-22, Travis Kelce se encuentra lidiando con la frustración de no haber podido rendir al nivel que esperaba, tanto como jugador como líder. En el episodio más reciente del podcast New Heights, que conduce junto a su hermano, Jason, no dudó en compartir sus sensaciones.

El veterano “ala cerrada” de 35 años, se presentó de manera inusual, con un tono más serio y reflexivo, mostrándose vulnerado tras la dolorosa derrota de su equipo en el Super Bowl 2025, un encuentro que terminó con un marcador de 40-22. Mientras su hermano Jason Kelce, exjugador de los Eagles y coanfitrión del podcast, lo acompañaba, Travis no escondió su desilusión ni su autocrítica.

La reflexión de Travis Kelce tras perder el Superbowl

“No pude encontrar el menor impulso”, dijo Travis al inicio del episodio. Atribuyó parte de la derrota a las “pequeñas decisiones” que tomó en el campo y admitió que no fue el mejor líder para su equipo en ese momento crítico.

A pesar de ser un veterano de 12 años en la liga, parecía no haber podido inspirar a sus compañeros de la manera en que lo había hecho en otras ocasiones. “No era el mejor líder que podía ser al motivar a mis muchachos”, expresó, dejando entrever el peso que siente sobre sus hombros como uno de los pilares de su equipo.

Un líder con autocrítica

Para Travis, quien ha sido una pieza clave en el éxito de los Kansas City Chiefs, el Super Bowl 2025 fue una dura lección. “Es una píldora difícil de tragar”, comentó sobre el resultado. “Es una dura realidad, hombre. Amo a mis compañeros de equipo, amo a mis entrenadores. Chiefs Kingdom, lamento cómo terminó“.

No obstante, más allá de su frustración por el marcador final, el jugador no perdió la perspectiva de su vida más allá del fútbol. Travis destacó lo afortunado que se siente al contar con una red de apoyo sólida, formada por su familia y amigos cercanos.

Su rol de estrella no lo exime de la carga emocional de un resultado tan desalentador. A pesar de esa introspección dolorosa, Travis también destacó la importancia de contar con un sistema de apoyo sólido para poder enfrentar estos momentos difíciles.

"No fui el mejor líder para mi equipo en ese momento crítico", confiesa Travis Kelce tras perder el Superbowl (Mandatory Credit: Geoff Burke-Imagn Images)

El apoyo de su familia y amigos

Durante el pódcast, mencionó que aproximadamente 50 amigos y familiares se habían desplazado hasta Nueva Orleans para presenciar el Super Bowl. “Eso no solo sirvió para compartir la emoción del evento, sino para ofrecerle consuelo tras la derrota.”

"Tengo una vida hermosa“, compartió Travis, con un tono más suave. “Tengo seres queridos, tengo la familia más maravillosa del mundo que me apoya en todo lo que hago. Todos estuvieron allí, alentándome y deseando lo mejor el domingo”.

Esa misma familia que lo había acompañado hasta Nueva Orleans para el juego, incluyó a su novia Taylor Swift, su madre Donna Kelce, su hermano Jason Kelce y la esposa de este, Kylie Kelce.

La perspectiva de Travis sobre la derrota

Travis también reflexionó sobre la naturaleza del fútbol, un deporte que, aunque significa mucho para él, es solo una parte de su vida. “Esto es fútbol, ​​tío, y sé que lo digo así por qué acabo de perder el maldito partido y voy a actuar como si no hubiera significado nada, pero es mi tercero en tres años. He tenido tanto éxito jugando a este juego, que todavía significa todo y siempre lo significará, y este va a doler... pero este juego, simplemente, es nuestro trabajo”, reflexionó sobre las emociones que conlleva perder una final.

A lo largo de la conversación, Kelce continuó mostrando una gran perspectiva, incluso mientras lidiaba con la tristeza de la derrota. “Mi vida sigue siendo hermosa”, comentó.

Por último, concluyó: “Vuelvo a casa y me encuentro con una familia y unos amigos maravillosos que me quieren muchísimo, y lo bueno de atravesar un momento tan difícil como este es que puedo seguir siendo feliz y disfrutar de una vida maravillosa, incluso cuando sucede algo así, porque tengo el apoyo que tengo”.