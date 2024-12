La cúpula militar de Israel se reunió para evaluar el nuevo conflicto armado en Siria

El ministro de Defensa, Israel Katz, junto al jefe del Estado Mayor, Herzi Halevi, en una imagen de archivo

La cúpula militar de Israel mantuvo una reunión este jueves para evaluar la situación en Siria, donde rebeldes islamistas han tomado este jueves la ciudad de Hama, la cuarta más grande del país.

“El Ejército sigue de cerca los acontecimientos y está preparado para cualquier escenario, tanto ofensivo como defensivo. El Ejército no tolerará amenazas cerca de la frontera entre el Líbano y Siria y frustrará cualquier amenaza contra el Estado de Israel”, dijeron las fuerzas israelíes en un breve comunicado.

En el texto, el Ejército detalló también que el ministro de Defensa, Israel Katz, se reunió con el jefe del Estado Mayor, Herzi Halevi, y el resto de la cúpula militar para analizar el escenario.

Los insurgentes islamistas anunciaron este jueves que ya dominan “por completo” la ciudad de Hama, en el centro de Siria, tan solo unas horas después de entrar en la localidad.

“La dirección de operaciones militares impone su dominio por completo sobre la ciudad de Hama, en el centro de Siria”, indicó el Mando de Operaciones Militares de la coalición liderada por los yihadistas del Organismo de Liberación del Levante (Hayat Tahrir al Sham, o HTS, en árabe), que encabeza la ofensiva contra el régimen del dictador sirio Bashar al Assad iniciada el pasado 27 de noviembre.

El Ejército sirio reconoció que había replegado a sus unidades militares emplazadas fuera de la ciudad después de que las facciones entraran en la urbe esta mañana.

Rebeldes liderados por el grupo yihadista HTS circulan por al-Rashideen, provincia de Alepo, Siria, el 29 de noviembre de 2024 (REUTERS/Mahmoud Hasano)

El medio de comunicación The Times of Israel, citando a un funcionario israelí bajo condición de anonimato, dijo este jueves que la esperanza de las autoridades israelíes es que el conflicto interno en Siria debilite a ambas partes, y aseguró que el país no tiene intención de tomar partido.

Israel acusó en varias ocasiones al régimen sirio de facilitar el traslado de armas iraníes a los combatientes del grupo terrorista Hezbollah en el Líbano, y ha atacado pasos fronterizos y a miembros destacados de Hezbollah en territorio sirio durante los últimos meses de escalada.

Los insurgentes islamistas sirios siguen avanzando en la provincia de Hama y ahora tienen el punto de mira puesto en la ciudad de Homs, situada también en la autopista M5, la columna vertebral del país que conecta el sur con el norte de Siria.

Si llegan a Homs y la controlan, aislarían más a Damasco y le impediría conectarse por tierra con la provincia costera de Tartús, feudo de la familia Al Assad.

(Con información de EFE)