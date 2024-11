Crece la tensión en Siria: los rebeldes tomaron el control del aeropuerto de Alepo

Las fuerzas de oposición tomaron el control de zonas de Alepo (AP Photo/Ghaith Alsayed)

Rebeldes sirios tomaron el aeropuerto civil de Alepo, en el norte de Siria, este sábado, junto con varias localidades de las provincias de Idlib y Hama, informó el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos (OSDH).

El grupo armado Hayat Tahrir al Sham y sus aliados “tomaron el aeropuerto internacional de Alepo”, en la periferia sureste de la ciudad, después de que las fuerzas del régimen de Bashar al Assad se retiraran, indicó el OSDH.

También añadió que los rebeldes habían progresado en Hama y en Idlib, capturando “decenas de pueblos estratégicos sin encontrar resistencia”.

Más temprano, el Ejército de Siria admitió que insurgentes penetraron en “amplias partes” de Alepo tras una ofensiva fulminante de yihadistas y milicias rebeldes que ha dejado más de 300 muertos.

“Decenas de hombres de nuestras fuerzas armadas murieron y otros resultaron heridos” cuando las “organizaciones terroristas lograron penetrar en amplias partes de barrios de la ciudad de Alepo”, indicó el Ejército, que detalló que los combates abarcaron “un tramo de más de 100 kilómetros”.

El grupo armado Hayat Tahrir al Sham y sus aliados tomaron el aeropuerto internacional de Alepo, en la periferia sureste de la ciudad (AP Photo/Ghaith Alsayed)

El Observatorio Sirio de los Derechos Humanos ya había reportado este sábado que Hayat Tahrir al Sham y facciones aliadas tomaron “el control de la mayor parte de la ciudad, y de edificios gubernamentales y prisiones”. Este observatorio explicó que, por la noche, “aviones de guerra rusos lanzaron incursiones en zonas de la ciudad de Alepo por primera vez desde 2016″.

El régimen de Bashar al Assad recuperó en 2015 el control de gran parte de Siria, gracias al apoyo militar de Rusia, Irán y del grupo terrorista libanés Hezbollah.

En 2016, Al Assad restableció su autoridad en Alepo, que fue objetivo de masivos bombardeos desde que estalló la guerra civil en Siria en 2011.

Pero, todavía hay amplios sectores del territorio que escapan a su control: Hayat Tahrir al Sham, una alianza yihadista liderada por la ex rama siria de Al Qaeda, controla partes de la región de Idlib, en el noroeste de Siria, y también porciones de las vecinas provincias de Alepo, Hama y Latakia.

Los rebeldes emprendieron una ofensiva relámpago contra las fuerzas del régimen de Al Assad el miércoles, coincidiendo con la entrada en vigor de un frágil alto el fuego en el vecino Líbano entre Israel y el movimiento proiraní libanés Hezbollah después de dos meses de guerra abierta.

Combatientes antigubernamentales viajan en un vehículo en la ciudad de Alepo, en el norte de Siria (Omar HAJ KADOUR/AFP)

El régimen turco dijo que no está involucrado en la ofensiva

El ministro de Exteriores del régimen turco, Hakan Fidan, aseguró este sábado que su país no está implicado en la ofensiva lanzada el miércoles pasado contra la dictadura de Bashar al Assad, que ha llegado ya hasta la ciudad de Alepo.

“Turquía no interviene en los combates que tienen lugar en Alepo. Se están tomando precauciones. No lanzaremos ninguna acción que pueda desencadenar una nueva ola migratoria”, dijo Fidan, citado por el diario turco Hürriyet.

El ministro hizo estas declaraciones a la prensa después de su intervención en el Foro Mundial organizado en Estambul por TRT, la cadena pública turca.

La ofensiva de las milicias islamistas Organismo de Liberación del Levante partió el miércoles de Idlib, último bastión controlado por la oposición a Al Assad.

La región está también parcialmente controlada por el ejército turco, que respalda a varios grupos armados sirios en las regiones que domina al norte y oeste de Alepo.

Nubes de humo se alzan en medio de combates entre facciones de la oposición y soldados del régimen sirio en Majdaliya, Alepo (AP Foto/Ghaith Alsayed)

Turquía lleva meses señalando su disposición a negociar con el dictador sirio, Bashar al Assad, la posible reanudación de las relaciones diplomáticas rotas con el inicio de la guerra civil siria en 2011.

No obstante, de momento no se divisa un acuerdo, dado que Damasco condiciona ese paso a la retirada de las tropas turcas del territorio sirio, algo que Ankara no ve practicable en estos momentos.

El régimen turco ha reiterado su respeto a la integridad territorial siria, pero el propio Fidan recordó en septiembre pasado que en las zonas ahora controladas por Turquía viven “cinco millones de personas que no confían en el régimen”.

Una retirada de las tropas turcas impulsaría a gran parte de esta población a buscar refugio en Turquía, agregó entonces el ministro, que abogó por “un marco político en el que se pongan de acuerdo régimen y oposición” para evitar esa oleada migratoria.

Los grupos rebeldes aliados con Turquía han protestado en los últimos meses contra todo intento de reconciliación entre Ankara y Damasco y la actual ofensiva parece alejar ese objetivo.

(Con información de AFP y EFE)